Aspettiamo da 12 anni il debutto nelle sale di Avatar: La via dell’acqua, il film diretto da James Cameron e sequel dell’originale uscito nel 2009. Un’attesa lunga, sì, ma ora una nuova immagine di Avatar 2, diffusa in via esclusiva da Empire Magazine, ci ripaga di tutto mostrandoci una splendida azione subacquea il cui reale significato ci verrà spiegato a dicembre sul grande schermo. D’altronde, già con il sottotitolo La via dell’acqua era evidente che gran parte della storia si sarebbe svolta negli oceani di Pandora.

Nuova immagine Avatar 2

Dalla nuova immagine di Avatar 2 al cast

Ambientato oltre un decennio dopo il primo film, il sequel vedrà il ritorno di Jake Sully e Neytiri e presenterà i loro quattro figli Na’vi: Neteyam, Lo’ak, Tuktirey e Kiri. Non sappiamo molto sulla trama in sé, ma pare che la storia ruoti attorno alla famiglia Sully, i cui membri cercano di proteggersi a vicenda dai vari pericoli su Pandora. Dunque, il nuovo film di James Cameron affronterà due elementi principali: l’acqua e la famiglia.

La nuova immagine di Avatar 2, che potete vedere di seguito grazie a screenrant.com, mostra un giovane Na’vi che nuota attraverso un banco di pesci alieni con un leggero sorriso stampato sulla faccia. Non conosciamo l’identità del personaggio, ma possiamo immaginare che si tratti di una delle figlie di Jake e Neytiri: Kiri o Tuk, forse.

Nuova immagine Avatar 2

Nei panni dei due protagonisti, Jake Sully e Neytiri, ritroviamo Sam Worthington e Zoe Saldaña. Il cast di Avatar 2 comprende Stephen Lang, Joel David Moore, CCH Pounder, Giovanni Ribisi e Matt Gerald, che tornano a recitare nei rispettivi ruoli del primo capitolo, mentre Sigourney Weaver sarà presente in un’altra veste: la figlia adottiva di Jake e Neytiri, Kiri. I nuovi membri del cast sono invece Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Jemaine Clement, Michelle Yeoh e Vin Diesel.

Prima di concludere, ricordiamo che il sequel di Avatar (su Amazon trovate il primo film in versione Blu-ray) debutterà nelle sale italiane il 14 dicembre 2022, distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures Italia.