Unbreakable: M. Night Shyamalan celebra i 20 anni con una foto ricordo

Ben 20 anni fa, esattamente il 22 novembre 2000, nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti usciva Unbreakable, scritto, prodotto e diretto dal regista M. Night Shyamalan e distribuito da Buena Vista. Il film, uscito dopo appena poco più di un anno da Il Sesto Senso, fu uno dei primi progetti ad affrontare il tema supereroistico con un’ottica diversa e un taglio da thriller. Unbreakable è stato generalmente accolto in modo positivo, pur non elevandosi particolarmente tra le lodi della critica, e ha incassato oltre 248 milioni di dollari in tutto il mondo.

Per celebrare il 20° anniversario della sua opera, Shyamalan ha recentemente condiviso su Twitter una foto commemorativa che lo ritrae sul set. Tuttavia non si tratta della classica foto di gruppo col cast del film e attorniato dagli altri attori della troupe, bensì di una foto più personale affiancato dalle sue due sue figlie, all’epoca appena bambine, che lo avevano raggiunto sul set.

This is a picture of me on the set directing the scene where Elijah falls down the subway stairs in #Unbreakable 20 years ago. The older daughter is now a professional musician & the one in diapers just directed two episodes of @Servant Happy 20th anniversary to crew & cast. pic.twitter.com/cS9LwHgqjw

— M. Night Shyamalan (@MNightShyamalan) November 23, 2020