Unbreakable Kimmy Schmidt: Daniel Radcliffe protagonista in uno special interattivo

Netflix produrrà un episodio interattivo della comedy Unbreakable Kimmy Schmidt, protagonista dello special sarà Daniel Radcliffe, celebre interprete ormai cresciuto del maghetto Harry Potter.

Unbreakbale Kimmy Schmidt, popolare comedy targata Netflix, tornerà nel 2020 sulla piattaforma streaming californiana con un episodio speciale che per l’occasione sarà completamente interattivo, ed avrà come protagonista Daniel Radcliffe, l’iconico interprete di Harry Potter.

Questa la trama della puntata evento: “Kimmy sta per affrontare la sua più grande avventura! Tre stati! Esplosioni! Un hamburger danzante! E tu, spettatore, potrai decidere come far proseguire questa storia. Sventerai il diabolico piano del Reverendo, oppure farai arrivare Kimmy in tempo per il suo matrimonio? O magari darai accidentalmente il via ad una spietata guerra contro i robot?”

La folle sinossi ci rende difficile capire cosa accadrà di preciso all’interno dello special, né quale ruolo Radcliffe, ormai abituato a recitare nel piccolo schermo grazie al fortunato Miracle Workers (recentemente rinnovato per una seconda stagione) andrà a ricoprire all’interno dello special, ma certo è che Netflix ha preso gusto nell’offrire format interattivi al suo pubblico, ne sono un esempio lo special fantascientifico distopico Black Mirror: Bandersnatch ed il survival documentary Scuola di Sopravvivenza con Bear Grylls.

Unbreakable Kimmy Schmidt racconta la storia di Kimmy (Ellie Kemper), che dopo essere stata salvata dagli SWAT aalla reclusione in un bunker sotterraneo in cui ha trascorso più di quindici anni ammaliata dal culto apocalittico professato dal Reverendo Wayne Gary Wayne (Jon Hamm), è finalmente libera di vivere una vita normale. Già, ma come si vive una vita “normale”? Kimmy si trasferisce così a New York per scoprirlo, dove vive nell’appartamento dell’attore in erba Titus (Tituss Burgess) e lavora come babysitter pe la milionardia Jacqueline Voorhees (Jane Krakowski), intenzionata a riprendersi la giovinezza perduta armata da incontenibile entusiasmo e felicità.

La serie completa di Unbreakable Kimmy Schmidt è disponibile su Netflix.