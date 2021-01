Uncharted – alcune immagini ufficiali del film

Allo scoccare della mezzanotte dello scorso 31 e quindi per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, il profilo twitter ufficiale di Uncharted, l’attesissima pellicola con Tom Holland e Mark Wahlberg tratta dal fortunato franchise videoludico, ha pubblicato una serie di immagini provenienti direttamente dal film.

Uncharted – le immagini

Nessuno sguardo ai protagonisti purtroppo ma ad ambienti:

Ovviamente ad una, immancabile, mappa:

E ad un misterioso artefatto:

Qualche mese fa, attraverso il suo profilo instagram ufficiale, era stato invece Tom Holland a mostrarsi per la prima volta in “costume” da Nathan Drake in pausa dai suoi impegni come Spider-Man.

https://www.instagram.com/p/CGplHJhFf3j/?utm_source=ig_web_copy_link

Uncharted – il film

Uncharted sarà diretto da Ruben Fleischer, già regista di Venom, con un cast che comprende Tom Holland nei panni del protagonista Nathan Drake, Mark Wahlberg in quelli di Sully, Antonio Banderas, Sophia Taylor Ali e Tati Gabrielle.

Recentemente, anche Mark Wahlberg ha parlato del film, nel quale avrebbe dovuto originariamente interpretare Nathan Drake. L’attore ha espresso il proprio entusiasmo per il film che ha definito una vera e propria storia delle origini di Nathan Drake e del rapporto tra lui e Sully. I due passeranno, infatti, dall’essere rivali al diventare amici e compagni d’avventure. Mark Wahlberg ha anche paragonato il film a Indiana Jones o Thomas Crown Affair.

Stando a quanto ha affermato lo stesso Holland l’adattamento cinematografico racconterà la storia delle origini di Nathan e si svolgerà quando il protagonista era più giovane e meno esperto.

Uncharted è attualmente previsto nelle sale il 16 luglio 2021.

Uncharted – i videogiochi

Sviluppata da Naughty Dog e pubblicata dalla Sony Interactive Entertainment la saga di videogiochi Uncharted racconta le avventure del cacciatore di tesori Nathan Drake, che viaggia per il mondo raccogliendo artefatti perduti, spesso accompagnato dal suo mentore Sully e dalla giornalista Elena Fisher.

Gli appassionati della serie di videogiochi sono particolarmente curiosi di vedere come il film di renderà questa storia che di fatto è un prequel e il cast composto da grandi stelle del cinema.