Uncharted, il film: ecco il trailer ufficiale con Tom Holland

Nonostante le numerose sospensioni e i rinvii dovuti all’emergenza sanitaria mondiale, i lavori sul film di Uncharted sono arrivati alla fine pochi mesi fa, tanto che ora – dopo una prima versione leak apparsa online nelle scorse ore – ecco che Sony Pictures ha rilasciato il primo trailer ufficiale della pellicola ispirata alla leggendaria saga di videogiochi PlayStation sviluppata da Naughty Dog (e che trovate in offerta speciale a questo indirizzo).

Tom Holland veste i panni di Nathan Drake, nonostante nel film il personaggio principale sarà inquadrato in una veste più giovane rispetto a quanto visto nei quattro capitoli principali del franchise. L’archeologo sarà accompagnato dal suo amico e mentore Victor “Sully” Sullivan (interpretato da Mark Walhberg), mentre nel cast troveremo anche Antonio Banderas, Sophia Ali e Tati Gabrielle.

Il filmato promozionale mostra varie sequenze tratte dal film, tra cui quella con il protagonista impegnato in una rocambolesca missione di salvataggio a bordo di un aereo cargo. La sequenza ricorda molto da vicino una scena vista nel videogioco PS3 Uncharted 3: L’inganno di Drake, dove Nathan era chiamato a salvare la sua stessa pelle ad alta quota in una maniera del tutto simile a quanto visto nel primo trailer del film.

L’uscita di Uncharted nelle sale è al momento fissata al 18 febbraio 2022, nonostante il film avrebbe dovuto uscire inizialmente il 5 marzo 2021, per poi essere rinviato all’8 ottobre e successivamente al 16 luglio. In cabina di regia troviamo Ruben Fleischer (Venom), subentrato dopo l’abbandono di altri cineasti di un certo peso come David O. Russell, Neil Burger, Seth Gordon, Shawn Levy, Dan Trachtenberg e Travis Knight.

La sceneggiatura del film di Uncharted è in ogni caso a cura di Art Marcum, Matt Holloway e Rafe Judkins, su una storia originale di Mark D. Walker, Jon Hanley Rosenberg e Dan Trachtenberg. Charles Roven, Avi Arad, Alex Gartner e Ari Arad si occuperanno di produrre la pellicola, assieme anche al co-presidente di Naughty Dog Neil Druckmann.