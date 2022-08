Il numero 39 di Weekly Shonen Jump, disponibile in Giappone e negozi online dal 29 agosto, annuncerà l’adattamento anime di Undead Unluck, ispirato al manga omonimo scritto e disegnato da Yoshifumi Tozuka ed edito in Italia per Planet Manga.

Undead Unluck: in arrivo l’anime mentre il manga va verso la fine

L’anime sarà prodotto dallo studio di animazione David Production (Le Bizzarre Avventure di JoJo, Cells at Work!, Fire Force)e la trasmissione avrà inizio nel 2023.

Inoltre, il magazine giapponese preannuncia l’inizio della corsa verso la conclusione del manga stesso. Ulteriori dettagli non sono stati, tuttavia, ancora svelati.

Nel prossimo numero di Shonen Jump, il 40°, il capitolo della serie manga avrà diritto a 23 pagine a ad una pagina a colori. Questa stessa matrice era stata proposta anche in Dr. Stone, Haikyu!! e The Promised Neverland in occasione dell’inizio delle rispettive fasi conclusive. Staremo a vedere cosa riserva il futuro della serie.

A proposito di Undead Unluck

Undead Unluck si può definire come una commedia comica d’avventura di puro stampo sovrannaturale ed è stato lanciato su Weekly Shonen Jump nel 2020. Il manga attualmente si compone di 94 capitoli e 9 volumi. In Italia è disponibile per Planet Manga da novembre 2021 il numero 2 è previsto il 3 febbraio. Un capitolo one-shot dell’opera era stato diffuso su Shonen Jump un anno prima, nel 2019.

L’opera non vanta ancora una trasposizione animata.

Nel 2020 l’opera ha vinto il Tsugi ni Kuru Manga Taisho Award (Next Manga Award) e, difatti, vi invitiamo a dare una chance a questo divertente ed avventuroso manga acquistando il primo volume su Amazon. Ecco a voi una breve sinossi: