Under Ninja (J-POP Manga) diventa un anime

Under Ninja, il seinen manga di Kengo Hanazawa (I Am a Hero), di prossima pubblicazione in Italia grazie alla casa editrice J-POP diventerà una serie anime per la tv.

A dare la notizia il numero 41 della rivista Young Magazine di Kodansha attraverso una stupenda pagina a colori:

Under Ninja: il manga

Kengo Hanazawa ha iniziato la serializzazione di Under Ninja il 23 luglio 2018, nel 34° numero di Young Magazine. Dopo i primi tre capitoli è stato annunciato che la storia sarebbe stata pubblicata bimestralmente (ogni due numeri), ma finora la serializzazione è stata irregolare con una pausa da una a tre settimane tra ogni capitolo.

La Kodansha ha raccolto i suoi capitoli in singole tankōbon volumi, il primo dei quali è stato pubblicato il 6 febbraio 2019. Al 6 settembre 2021 sono stati pubblicati sei volumi.

Questa la trama

Anche al giorno d’oggi, i Ninja camminano in mezzo a noi, nascosti in piena vista, ancora in attesa dei loro ordini di missione. Tuttavia, per alcuni, ci vuole molto più tempo di altri per ricevere gli ordini! Incontra Kuro Kumogakure, un NEET e un Ninja. Dopo essere stato a lungo senza lavoro, finalmente riceve ordini dai piani alti!

Under Ninja: il manga arriva in Italia grazie alla J-POP

La casa editrice J-POP aveva annunciato lo scorso 14 giugno la prossima pubblicazione del manga Under Ninja:

Il nuovo manga dall’autore di I am a Hero! I ninja sono i migliori assassini del mondo, agiscono nell’oscurità, rapidi, invisibili e letali. Dopo la Seconda Guerra Mondiale si sono sempre più frammentati, disperdendosi per il Giappone. A oggi, 200.000 ninja si nascondono tra la gente comune, osservando la società in attesa di ordini dai vertici delle loro organizzazioni. Kuro Kumogakure, discendente del decaduto clan Kumogakure, è un neet di infima categoria, disoccupato e tremendamente annoiato. In attesa, oramai da anni, del suo primo incarico come ninja, viene improvvisamente chiamato all’opera dai suoi superiori: saprà distinguersi e riconquistare l’onore perduto, lui che non sembra in grado di conservare nemmeno un banale lavoretto?

In Italia sono giunti altri manga di Kengo Hanazawa, quali I Am a Hero e i suoi spin-off editi sempre dalla J-POP insieme alla miniserie Ressentiment che potte recuperare su Amazon!