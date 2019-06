“Under the Dome” potrebbe tornare su Netflix?

Dopo la terza e ultima stagione di Under the Dome, Stephen King vorrebbe il ritorno della serie TV ispirata al suo romanzo, su Netflix.

La serie TV Under the Dome della CBS, tratta dall’omonimo romanzo di Stephen King, è andata in onda per tre stagioni, dal 2013 al 2015. Il primo capitolo della serie televisiva scritta e creata da Brian K. Vaughan ha riscosso grandissimo successo, ma per qualche motivo pian piano i consensi nei confronti di Under the Dome sono diminuiti fortemente. Dunque, dopo la fine della terza stagione non sono più stati realizzati nuovi episodi.

Ebbene nella giornata di ieri dedicata, come ben sappiamo, al nuovo film Doctor Sleep, con la pubblicazione del nuovo trailer e del poster ufficiale, il maestro dell’horror Stephen King avrebbe condiviso su Twitter un post in merito alla cancellazione della serie TV Under the Dome, scrivendo quanto segue:

“Che ne pensate se Netflix riportasse indietro Under the Dome, solo ripartendo da capo e adattando veramente il libro?”

How about Netflix bringing back UNDER THE DOME, only starting from scratch and actually doing the book? — Stephen King (@StephenKing) June 13, 2019

Dunque, King vorrebbe il ritorno della serie TV sperando che, questa volta, lo show sia più fedele al suo romanzo. Netflix potrebbe dare una nuova vita all’opera scritta dal grande Stephen King visto che, molto probabilmente, lo stesso scrittore e sceneggiatore statunitense è rimasto deluso dal finale della terza stagione di Under the Dome della CBS.

Cosa ne pensate della proposta di Stephen King? Sareste favorevoli al ritorno di una serie televisiva ispirata al romanzo di Under the Dome? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.