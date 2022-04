Undone 2 arriva dopo quasi 3 anni dalla sua prima stagione. La serie è nata dalle menti di Raphael Bob-Waksberg e Kate Purdy, già ideatori di un’altra serie animata di grande successo: BoJack Horseman (trovate tantissimi collezionabili a tema in questa ricca pagina di Amazon). Il fatto che gli ideatori siano gli stessi non deve, però, trarre in inganno: siamo infatti di fronte a due prodotti molti diversi. Se state leggendo questa recensione, probabilmente avrete già visto la prima stagione di Undone, di cui trovate la nostra recensione in questa pagina.

Undone 2 prosegue quindi il racconto delle bizzarre vicende che caratterizzano la vita di Alma Winograd-Diaz (Rosa Salazar), una ragazza che scopre all’improvviso di avere dei poteri, la cui natura è ignota a lei stessa, che le permettono di viaggiare nel tempo e di modificare gli avvenimenti passati.

Nella prima stagione di Undone abbiamo visto Alma impegnarsi per alterare un evento particolarmente drammatico per lei e la sua famiglia: la prematura scomparsa di suo padre. Nel finale di stagione, infatti, possiamo vedere Alma che, dopo aver seguito le indicazioni di una versione alternativa di suo padre, gli chiede se i loro sforzi sono serviti a non farlo morire, quel maledetto giorno. Undone 2 si apre con la medesima scena, ma, naturalmente, non vi sveleremo in questa sede se Alma sarò riuscita a salvare suo padre, Jacob Winograd (Bob Odenkirk). Piuttosto, l’attenzione, questa volta, si focalizza non soltanto su Alma, ma anche su sua sorella minore Becca (Angelique Cabral).

Il rotoscopio

Prima di procedere con la recensione vera e propria, una breve introduzione sul rotoscopio, la tecnica di animazione impiegata per Undone. Creato nel 1915 dall’animatore Max Fleischer, il rotoscopio permette di avere animazioni incredibilmente realistiche perché basate sulle azioni di attori in carne e ossa. In sintesi, il film o la serie vengono recitate dagli attori e, in seguito, ogni singolo rame delle scene filmate viene usato come base per i disegnatori che, così, ricalcano immagini reali. Questa tecnica permette non solo di ottenere animazioni incredibilmente fluide e realistiche, ma anche di poter trasmettere intatta l’espressività degli attori in scena, conferendo, quindi, ulteriore realismo alle rappresentazioni animate così ottenute.

Undone Stagione 2: le ragazze che saltavano nel tempo

Come nostra abitudine, non scenderemo troppo nei dettagli della trama per evitare spoiler, ma anche nel trailer di Undone 2 è possibile vedere non solo che anche Becca è una viaggiatrice del tempo, ma anche in cosa consista, nello specifico, il suo potere: Becca è in grado di rivivere i ricordi di altre persone, come se fosse lì presente. Ora, Alma non è più sola, e può parlare con sua sorella e condividere con lei ciò che prova riguardo le loro abilità comuni. È vero, Alma poteva parlare con suo padre, ma Jacob non sa cosa significhi avere quei poteri; così, adesso Alma ha qualcuno che la capisca davvero, mentre Becca ha una guida che la potrà accompagnare nella scoperta delle sue abilità.

Dal punto di vista narrativo, la scelta di introdurre un secondo soggetto in grado di manipolare il tempo ha dato modo agli sceneggiatori di introdurre nuovi personaggi, nuove storie e nuove tematiche che vanno così ad arricchire una narrazione che si fa anche più complessa. Mentre nella prima stagione il fulcro del racconto erano la scoperta da parte di Alma dei suoi poteri e la spasmodica ricerca, da parte sua, di salvare suo padre, in Undone Stagione 2 i problemi da risolvere saranno ben più di uno…

Una serie tutta da guardare

Se siete degli amanti dei viaggi nel tempo e delle storie ben costruite, di certo apprezzerete Undone e il suo particolare utilizzo dei viaggi nel tempo, impiegati in modo da non seguire pedissequamente una teoria a riguardo, quanto piuttosto come espediente narrativo per raccontare una storia emotivamente profonda e coinvolgente. Le ragioni stesse che alla base dei viaggi nel tempo sono emotive: cercare di aiutare una persona amata della propria famiglia a fare pace con il suo passato, in modo che possa vivere una vita più piena e felice.

Come avviene anche in BoJack Horseman, anche in Undone l’emotività è una parte centrale del racconto, ed è per questo che la storia di Alma e della sua famiglia è così coinvolgente. Inoltre, il rotoscopio permette di catturare le espressioni degli attori in scena, conferendo maggiore profondità e realismo a ciò che vediamo sullo schermo.

La maggiore complessità e l’uso di scene oniriche, nella cui costruzione non poteva mancare una citazione al celeberrimo labirinto di scale presente in Relatività di Maurits Cornelis Escher, insieme a una colorazione che trasmette il calore dell’amore familiare mediante l’impiego di tonalità prevalentemente calde, fanno di Undone 2 un sequel davvero degno di nota, che spinge ancora più in alto l’asticella proponendo un racconto più articolato, effetti visivi ben realizzati e una nuova prospettiva sulle dinamiche che regolano i viaggi del tempo all’interno della serie.

Appassionante, mindbending e incredibilmente curata sotto ogni aspetto, Undone è una serie che merita assolutamente la vostra attenzione. Il finale aperto di Undone Stagione 2 sembrerebbe, poi, presagire già la probabilità che si realizzi anche una terza stagione, in modo da scoprire ulteriori dettagli sulla famiglia Winograd-Diaz e sulle eventuali conseguenze a cui può portare una manipolazione così massiccia del tempo.

Undone 2 sarà disponibile per la visione a partire dal prossimo 29 aprile in esclusiva su Amazon Prime Video.