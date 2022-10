Wizards of the Coast ha diffuso oggi sul mercato Unfinity, la nuova espansione di Magic: The Gathering facente parte dei cosiddetti “un-set“, una serie di carte scherzo con descrizioni e effetti completamente nonsense e folli.

Unfinity, la nuova folle espansione di Magic: The Gathering

Unfinity è il primo UN-set con bordo nero, che trascina i giocatori in un carnevale fantascientifico di proporzioni cosmiche, con nuove divertenti ed esilaranti meccaniche. Il set contiene ben 244 carte ed è disponibile da oggi in tutti i negozi specializzati e nei rivenditori online. A differenza dei precedenti un-set, tra l’altro, avrà carte che saranno legalmente giocabili nei formati Commander, Legacy e Vintage. Altre, invece, sono pensate esclusivamente per rimanere confinate all’interno di partite di Unfinity: queste sono caratterizzate da un ologramma a forma di ghianda, che indica che sono destinate solo al gioco occasionale.

Le nuove e folli meccaniche di Unfinity hanno per tema lo spazio e il carnevale: vi saranno infatti nuove carte Artefatto chiamate Attractions che porteranno l’esperienza del carnevale e del parco dei divertimenti in qualsiasi partita, attivando, mentre la carta è in gioco, abilità diverse a ogni turno in base al lancio di un dado a sei facce. Esse avranno anche dei minigiochi da fare come “Dart Throw” o luoghi come “The Superlatorium“, che offrono una interattività unica e premi in-gioco e queste sono una parte cruciale di qualsiasi Draft di Unfinity.

Il nuovo set introduce anche gli Adesivi, che consentono ai giocatori di aumentare la forza e la costituzione delle proprie carte o attivare nuove abilità applicando nuovi nomi, grafiche e statistiche a quelle già esistenti. Gli Adesivi possono essere acquistati con i Tickets, un nuovo contatore di risorse che si trova sulla maggior parte delle carte che possono essere personalizzate tramite gli sticker.

Anche i collezionisti potranno rimanere soddisfatti e meravigliati dalla straordinaria gamma di terre cosmiche di Unfinity, comprese le rivisitazioni delle terre doppie di Ravnica, soprannominate “Shock Lands” dalla comunità di Magic. L’intero set di Shock Lands è disponibile in un’opera d’arte cosmica senza bordi nei Box Topper, nelle Buste per Draft e nei Collector Booster. Per abbracciare davvero la fantascienza, le terre “spaziali” orbitali e planetarie sono disponibili anche in versione foil, non foil e con il nuovo e incredibile trattamento Galaxy foil, che mostra il meraviglioso paesaggio spaziale che attende i giocatori oltre il colorato carnevale.

Ma non finisce qui! Unfinity rende anche omaggio a un’estetica in stile “il futurismo atomico incontra MTG”, con strabilianti carte Showcase, riproducendo in stile retrò 30 creature leggendarie, con le cosiddette “Showcase Cards of Tomorrow“. E per tutti coloro che non hanno mai sbustato un un-set, grazie all’aggiunta di altre 60 carte all’interno di “The List”, i giocatori potranno recuperare alcune delle più iconiche carte dei precedenti un-set nelle loro classiche cornici con bordo argentato.

