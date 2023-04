E’ stata ufficialmente presentata la linea di prodotti di Magic: The Gathering facenti parte dell’espansione ambientata nel mondo de Il Signore degli Anelli, l’opera magna di J.R.Tolkien e protagonista di un’altra operazione dei cosiddetti “Mondi Altrove“, con la quale Wizards of the Coast riesce a mettere insieme l’universo e le meccaniche del suo celebre gioco di carte collezionabili con le storie delle più importanti proprietà intellettuali della cultura pop.

Quello che ha sconvolto, sia in positivo che in negativo, buona parte dei giocatori e dei collezionisti è stata la presenza della carta L’Unico Anello, che oltre ad essere presente nella sua versione regolare, sarà anche possibile trovare il vero e proprio unico esemplare stampato con un’olografia particolare e totalmente scritta in elfico. Un unicum del mondo di Magic che ha creato non poco fermento tra gli appassionati, arrivando a creare persino il confronto tra una delle carte più iconiche di sempre all’interno del mondo dei giochi di carte collezionabili: Il Black Lotus.

Tuttavia, il paragone tra questi due “giganti cartacei” è un po’ impari, perchè vi sono delle differenze sostanziali sia nel motivo che le rende (o renderà) leggendarie, sia per quanto riguarda la loro distribuzione, disponibilità e la loro potenza in-game.

Unico Anello vs Black Lotus: quale vale di più?

Il Black Lotus

Cominciamo proprio da LA carta per eccellenza, ovvero il Black Lotus, stampato per la prima volta nel 1993 assieme alle altre 8 carte denominate “Power Nine“, è probabilmente quello che ogni persona appassionata pensa quando gli viene in mente un gioco di carte collezionabili, insieme al mitico Charizard e al Drago Bianco Occhi Blu. Si stima che, grossomodo, nel mondo ne siano state stampate in totale un migliaio, nel corso degli anni delle prime tre espansioni di Magic e che quindi, se si dispone di un budget sostanzioso, sia comunque abbastanza facilmente reperibile (si pensi che a Febbraio 2023 ne è stato venduto un esemplare per oltre 50000 € su eBay). Nel corso degli anni, il suo valore è cresciuto costantemente, specialmente per gli esemplari gradati e giudicati in condizioni Near Mint (che nella nomenclatura ufficiale corrisponde praticamente alla perfezione, come appena uscito da una bustina). Inoltre, la celeberrima carta era molto giocata in quello che era definito il formato T1 o Vintage di Magic, poichè in grado di donare tre mana di un qualsiasi colore a costo zero.

L’Unico Anello

Per quanto riguarda L’Unico Anello, la situazione sarà decisamente differente: abbiamo infatti la certezza che sarà stampato in singola copia e sarà possibile trovarlo esclusivamente nei cosiddetti Collector Booster, dei pacchetti premium dal costo che si aggira tra i 25 e i 40 euro contenenti 15 carte e 1 pedina bifronte foil, con una combinazione di 5-7 carte di rarità rara o superiore e 3-5 non comuni, 3-6 comuni e 1 carta terra. Secondo le stime di Wizards, la probabilità di trovare il fantomatico anello all’interno di uno di questi collector è inferiore allo 0,00003%! Senza contare che possono essere trovati anche gli altri anelli, ovvero quello degli Elfi, dei Nani e degli Umani, anch’essi con percentuali molto basse di ritrovamento (0,01% quello degli Elfi, 0,025% quello dei Nani, 0,03% quello degli Umani).

Vi renderete sicuramente conto che ci troviamo di fronte ad un caso unico e folle, nel quale una carta verrà stampata in una singola copia e che, per assurdo, potrebbe non essere mai trovata. Questo perchè nel corso degli anni, molti collezionisti hanno deciso di tenere il materiale “sealed”, ovvero sigillato e se l’unico anello si trovasse proprio in uno di quei box? Questo genererebbe un effetto a catena che farà salire vertiginosamente tutto il materiale contenente dei Collector Booster dell’espansione Racconti della Terra di Mezzo, rendendolo quasi un “Unico Anello di Schrödinger”: finchè non apro il pacchetto, la carta è sia presente che assente all’interno di esso.

Il tutto, ovviamente, se la carta in questione non venisse trovata, perchè in quel caso il proprietario potrebbe sentirsi proprio come Frodo nel suo viaggio verso il monte fato, inseguito dai Nazgul e con gli occhi di tutti puntati addosso. Il fortunato che potrebbe trovarsi tra le mani il fantomatico anello avrebbe potenzialmente il potere di fare il prezzo che vuole, essendo l’unico esemplare sul pianeta. Immaginate se questo individuo dovesse trovarla in qualche evento, magari uno streaming su twitch o piattaforme simili: partirebbe tutta una sorta di “macchina mediatica”, fatta di ospitate, interviste, mostre a cui si viene invitati come “proprietari dell’unico vero anello”. Ma potrebbe un solo uomo gestire un fardello simile? E’ chiaro che questa operazione sia stata fatta per puro marketing, ma è stata decisamente efficace perchè, allo stato attuale, “non si trova con facilità” un box di collector booster ad un prezzo ragionevole, segno che i collezionisti e gli appassionati si stanno già muovendo, nonostante il set esca il 23 giugno 2023.

Quale dei due vale di piu’?

Tornando quindi alla domanda che ha dato il titolo a questo articolo: quale dei due vale di più? Possiamo dire che, finchè non viene trovato L’Unico Anello, il Black Lotus rimane una carta leggendaria, le cui quotazioni sono sempre in crescita e il cui acquisto rimane un ottimo investimento, quasi come un Rolex, che non si svaluta mai nel tempo. Se invece il pezzo unico del nuovo set dovesse essere scovato, potremmo trovarci di fronte ad una delle carte col valore più alto di sempre all’interno del mondo dei giochi di carte collezionabili.

