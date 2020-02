Unicorn Jabu (Revival Edition), il nuovo Myth Cloth di Tamashii Nations

In modo abbastanza sorprendente nelle scorse settimane sono state mostrate le prime immagini della versione Revival di Unicorn Jabu Myth Cloth. Per chi non fosse pratico di questa serie, le edizioni Revival sono delle ristampe di personaggi già usciti con leggere migliorie, tuttavia per il prodotto in oggetto si cambiano le carte in tavola dato che di fatto si tratta di una vera e propria riprogettazione dal corpo base all’armatura stessa.

Unicorn Jabu, conosciuto in Italia come Asher dell’Unicorno è uno dei Cavalieri di Bronzo della serie Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco del Maestro Masami Kurumada. Jabu fa parte di un secondo quintetto di cavalieri chiamati spesso Bronze Saint Minori ad indicare la secondarietà dei loro personaggi all’interno della serie dato che svolgono un ruolo più marginale rispetto ai protagonisti. Nonostante Jabu sia uno dei “Bronzini” da alcune interviste fatte al maestro è emerso che Unicorn Jabu doveva essere inizialmente nel team di Seiya e co. ma il carattere molto simile di Jabu e Seiya ha fatto si che la scelta lo escludesse dal gruppo limitandolo alla parte iniziale della saga. Nonostante questo Jabu rimane un personaggio molto amato dai fan e la sua costellazione ha avuto una leggera rivincita nella serie Saint Seiya – The Lost Canvas dove Yato dell’Unicorno è uno dei protagonisti principali.

La figure di Jabu è una totale rivisitazione del vecchio Myth datato 2005 ed è la prima volta che accade dall’inizio della serie. La figure sarà realizzata in PVC con armatura in metallo e plastica con possibilità di assemblare in alternativa anche il segno zodiacale. Per l’occasione il personaggio è stato dotato del corpo di ultima generazione utilizzato per i Myth Cloth e lo sculpt dei volti intercambiabili è stato affidato allo stesso team che segue la linea Myth Cloth EX in questo modo la figure sarà ben inserita sia nella linea classica che quella più moderna.

Unicorn Jabu sarà disponibile in Giappone dal mese di Luglio 2020 (ed i mesi successivi in Italia grazie al distributore Cosmic Group) al prezzo di 8250 Yen (circa 70 euro).