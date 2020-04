Accordo Universal Music Group e The Lego Group: in arrivo i mattoncini musicali

Universal Music Group e The Lego Group hanno stretto un accordo per una collaborazione che unirà il gioco con gli iconici mattoncini e la musica. Questa nuova collaborazione darà il via ad una nuova esperienza di gioco, in cui i bambini saranno in grado di portare il gioco i una dimensione completamente nuova. Ciò sarà possibile sfruttando la sconfinata creatività dei bambini enfatizzata dalle potenzialità espressive della musica.

L’accordo porterà così allo sviluppo di una nuova linea di prodotti Lego, attesi nel 2021, creati per incoraggiare e ispirare la prossima generazione di musicisti, creativi ed appassionati. Tale iniziativa punterà a rafforzare i benefici cognitivi e creativi stimolati dal gioco con i Lego.

Questa nuova linea di giocattoli si avvarrà del catalogo Universal Music Group, formato da artisti locali e internazionali e che coprirà diversi generi musicali in grado di soddisfare i gusti musicali di un ampio pubblico. Tra gli artisti che saranno coinvolti in questo nuovo progetto un esempio di nomi che potrebbero essere inclusi in questa nuova esperienza saranno Billie Eilish, Elton John e the Rolling Stones.

Per Olivier Robert-Murphy, Global Head of New Business di Universal Music Group, la musica ha sempre giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo dei bambini e dei ragazzi. Attraverso le diverse decadi ascoltare musica è stato possibile grazie a diversi formati, dal vinile fino allo streaming e ora grazie a questa collaborazione con The Lego Group sarà possibile dare vita a un nuovo modo interattivo di ascoltare musica che ispirerà la prossima generazione di creativi.

Per Lego, nella persona di Julia Goldin LEGO Group CMO, questa collaborazione con Universal Music Group sarà focalizzata sulla nuova esperienza creativa che fonderà il sistema Lego con la musica e che permetterà ai bambini di esprimere loro stessi, facendo vivere la loro musica all’interno dei loro mondi.