Universal Orlando Resort: annunciato il quarto parco – Epic Universe

Universal Orlando Resort costruirà ad Orlando il quarto parco a tema del gruppo. Si chiamerà Epic Universe e sarà basato su proprietà intellettuali famose di proprietà della Universal, quali ad esempio Super Mario.

Per gli appassionati ed i visitatori dei migliori parchi divertimento al mondo non è un segreto. Se ne parla infatti da oltre due anni. Adesso però arriva l’ufficialità. Gli Universal Studios park e resort costruiranno ad Orlando un quarto parco tematico che si chiamerà Epic Universe. Questa è la classica notizia bomba. La costruzione di un nuovo parco a tema è un evento estremamente raro. Se poi a costruirlo è il colosso mondiale Universal, parliamo di un qualcosa che non si verifica da anni ed anni e non si ripeterà con molta facilità, considerando anche che in costruzione ci sono già gli Universal Studios di Pechino.

È comprensibile dunque come il web sia letteralmente esploso con tanto fermento ed entusiasmo, anche perché ad oggi chi ha intenzione di investire seriamente nel settore parchi a tema deve farlo con consapevolezza e stile. Non bastano quattro attrazioni e due scenografie. Bisogna metterci i soldi, a maggior ragione se si parla di Orlando, che ad oggi tra parchi acquatici e tematici ne conta ben 12.

Epic Universe da questo punto di vista parte bene com’era ragionevole aspettarsi. Non sono certo sprovveduti. Le prime stime preliminari parlano di un investimento pari a tre miliardi di dollari, cifra immensa che solo loro e la Disney possono permettersi di investire.

Per quanto riguarda struttura e contenuti del parco ancora è molto presto per poter dare conferme. Rumors più o meno affidabili si susseguono da anni, ma nulla è mai stato confermato o lo sarà a breve. Tuttavia la Universal ha rilasciato un primo spettacolare artwork, nel quale trovano conferma alcuni capisaldi del progetto:

In particolare troviamo una grande area centrale interamente dedicata allo shopping, piena di ristoranti e con tanto di hotel. Intorno ad essa si sviluppano le varie aree tematiche che dall’immagine non sono distinguibili, ma sappiamo con certezza che si basteranno sulle grandi proprietà intellettuali della Universal. Sia chiaro, nulla è confermato, ma posso anticipare che sarà presente Super Mario.

Non appena saranno disponibili ulteriori informazioni affidabili, il che avverrà sicuramente tra non molto tempo parleremo sicuramente di questo eccezionale nuovo parco, che ricordo, non aprirà prima del 2023/2024.