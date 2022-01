Di cosa sono fatti i componenti essenziali dell’universo? Senza scomodare scienziati e studiosi, Albert Monteys ha deciso di sfruttare la sua irriverente fantasia per dare vita a una sua personalissima cosmogonia con Universo!, divertente webcomic che vede proprio nell’origine del cosmo la sua anima. Raccolto in volume da Tunuè, Universo! rappresenta una delle più interessanti declinazioni della fantascienza a fumetti, che dopo aver mostrato la sua validità nel contesto digitale, ribadisce la sua peculiare identità anche nel contesto cartaceo, arrivando fortunatamente a una più ampia platea di lettori.

Universo! è comparso inizialmente su Panel Syndicate, portale di webcomic che ha dato i natali anche a The Private Eye, consentendo ad Albert Monteys di affrontare una nuova sfida professionale. Abituato a produrre strisce comiche settimanali, l’autore con Universo! è stato tentato da questa nuova avventura, come lui stesso racconta negli extra del bel volume di Tunuè. Come spesso diciamo, poter godere della genesi dei fumetti che leggiamo è un privilegio che ci consente di poter avere una visione più chiara e dettagliata di quanto stiamo leggendo. Con un certo divertimento, Monteys stesso ci racconta la nascita e la lavorazione di Universo!, tramite due pagine in cui una sua versione fumettistica, con immancabile livrea sci-fi, ci accoglie nel suo mondo artistico, con franchezza e onestà.

Universo!, come impossessarsi di tutto il creato?

Inserire questo dialogo tra autore e lettore è un’idea intelligente di Tunuè, che affidando l’adattamento dell’edizione italiana alla perizia di Valentina Testa decide di non limitarsi semplicemente a pubblicare i primi cinque capitoli della serie di Universo!, ma operando in modo da dare una concretezza lessicale perfetta, curandone il peculiare umorismo. L’opera di Monteys, infatti, si colloca all’interno di una tradizione fantascientifica ironica e di stampo satirico, che mira a utilizzare l’elemento sci-fi per muovere una garbata critica alla contemporaneità. Sulla scia di maestri della fantascienza a fumetti del calibro di Alfonso Font, Monteys si affida a una narrativa vivace, riflessiva, in cui la scienza e le sue possibilità sono solo un tramite narrativo attraverso cui permeare l’attenzione del lettore.

Il Passato è adesso! è il punto di partenza di questo mosaico narrativo, l’elemento scatenante. Dopo aver ‘casualmente’ scoperto il segreto del viaggio del tempo, l’avido industriale Wortham, proprietario di uno dei maggiori poli industriali del ramo arredamenti, decide di sfruttare in modo impensabile questa scoperta: tornare all’origine dei tempi e impadronirsi degli elementi essenziali del cosmo. Inviando il suo più affidabile dipendente, Thomas, nel momento stesso della creazione, Wortham decide di imprimere il proprio marchio sui quark, di modo che tutto ciò che ne deriverà sia di sua proprietà, proclamandosi quindi il padrone stesso dell’universo.

Da questo tutt’altro che lodevole intento, prende vita un nuovo filone narrativo in cui Monteys si avventura dando risalto all’incredibile avventura di Thomas e alle sue diramazioni sul resto della storia umana. Dalla nascita di specie improbabili, alla scoperta di insolite razze aliene, i cinque racconti contenuti nel volume di Universo! racchiudono tematiche contemporanee, declinate con ironia da Monteys ma senza mai mancare di dare il giusto spazio alla caratterizzazione emotiva dei personaggi. Situazioni paradossali, momenti di sarcasmo e il ritratto di un’umanità tutt’altro che perfetta sono i tratti distintivi della narrativa di Monteys, fatta di felici intuizioni che pur strizzando l’occhio alla tradizione fantascientifica vengono riscritte in una chiave moderna, personale, che non manca di lasciar emergere un’ironia che ricorda le follie invenzioni di Douglas Adams e della sua Guida Galattica per Autostoppisti.

Ironia, critica e situazioni paradossalmente divertenti

Una caratterizzazione che passa anche per il tratto peculiare di Monteys. Nato nel mondo digitale dei webcomic, Universo! è concepito per un racconto grafico che premia l’orizzontalità tipico del genere. L’edizione di Tunuè preserva questa natura del fumetto di Monteys, scegliendo un giusto formato orizzontale che consente di apprezzare le trovate grafiche dell’autore, capace di sfruttare al meglio questo formato per creare mondi ricchi di dettagli, gestendo la rara azione in modo preciso e sviluppando la sua visione secondo questa direttrice. Un tratto morbido, caratteristico e al limite del cartoonesco che crea un funzionale contrasto tra le dinamiche narrative e l’impianto grafico della serie. Le suggestioni emotive trovano un ottimo specchio nelle espressioni dei personaggi, che pur non potendo contare sugli occhi considerata la confessione dello stesso Monteys:

“Mi sono messo a disegnare la prima pagina e mi sono reso conto di non saper fare gli occhi. Per questo faccio i puntini”

Nonostante questo apparente limite, i personaggi di Universo!, compresi quegli alieni e inumani come i robot, vantano un’espressività non verbale convincente, mai banale ma sempre veicolo impeccabile delle tensioni narrative di Monteys.

Come lascia intendere lo stesso autore all’interno dei suoi curiosi commenti negli extra, Universo! non si completa con questi cinque racconti, ma è sua intenzione proseguire nell’esplorazione di questo paradossale mondo futuro. Una promessa che ci si augura trovi in Tunuè una casa per future edizioni italiane, considerato come questo volume mostra una cura editoriale encomiabile, sia nella scelta dei materiali che nel preservare lo spirito autentico di Universo!.