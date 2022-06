Unlock!, la nota serie di escape room da tavolo edita da Asmodee, accoglie nella sua famiglia Unlock! Kids. L’ultimo arrivato di questo numeroso titolo propone tre nuovi scenari tutti da risolvere, questa volta però rivolgendosi ad un target specifico, come è facile intuire dalla presenza del Kids nel titolo del gioco: quello di bambini e famiglie.

Unlock! Kids ci ha divertito e sorpreso moltissimo, abbiamo trovato questa nuova incarnazione in salsa family del franchise molto coinvolgente e ben congegnata, facendo sfoggio di un livello di difficoltà adeguata, in grado di appassionare sia i giocatori più piccoli, ma anche noi adulti.

Di seguito potete leggere le nostre considerazioni più estese totalmente spoiler free. Trattandosi di un gioco basato sulla risoluzione degli enigmi, abbiamo voluto mantenerci giustamente generici, in modo da non rivelare elementi che potrebbero “contaminare” la vostra esperienza del gioco.

Unlock! Kids: apriamo la scatola

Unlock! Kids ci accoglie con un’illustrazione vivace e giocosa, rappresentazione dei tre scenari da risolvere. L’impostazione grafica allegra e divertente ci accompagnerà per tutto il gioco, rendendo quest’esperienza piacevole anche sotto il punto di vista grafico e visivo. Il gioco comprende tre scenari differenti, ognuno dei quali richiederà l’utilizzo di uno dei tre mazzi di carte e di alcuni componenti accessori, riconoscibili grazie alla particolare colorazione del dorso dei diversi elementi.

La prima novità a colpire la nostra attenzione è la presenza di quattro fogli di cartoncino fustellati che raccoglieranno un totale di 38 oggetti di cartone sagomato, i quali accompagnano i consueti mazzi di carte (150 carte in totale) e i libretti di regole e soluzioni.

Gli oggetti sagomati avranno infatti un ruolo centrale durante le nostre investigazioni (ne parleremo più approfonditamente nella parte giochiamo… ma senza spoiler) e sostituiranno in parte alcune delle meccaniche che negli altri titoli della serie sono gestite dall’applicazione del gioco.

Unlock! Kids presenta i seguenti tre scenari con difficoltà crescente: Palle di piume e misteri, ll castello di Mac Unlock e Scalpore al parco.

Oltre a queste tre avventure, Unlock! Kids contiene anche un breve scenario tutorial in cui poter familiarizzare con le meccaniche del gioco al fine di avere un’idea generale dei vari enigmi da risolvere. Come ogni altra escape room da tavolo anche Unlock! Kids non potrà più essere rigiocato una volta portate a termine i tre scenari proposti tuttavia, come vedremo meglio in seguito, la possibilità di giocare ogni scenario in due versioni diverse conferisce a Unlock! Kids un livello di longevità superiore rispetto agli altri giochi della serie.

Unlock! Kids: giochiamo… ma senza spoiler

L’incarnazione di Unlock! espressamente dedicata ai bambini permette al principale target di riferimento (dai 6 anni in su) una fruizione del gioco perfetta, sia per il livello complessivo del coefficiente di difficoltà degli enigmi, sia per l’interazione attiva tra giocatori e meccaniche e meccanismi di gioco, che in questa edizione saranno totalmente analogici vista l’assenza dell’applicazione companion, eliminando così anche il timer di gioco.

Nonostante l’assenza dell’app l’essenza del gioco rimane comunque inalterata con la risoluzione dei diversi enigmi per far progredire la trama dell’avventura. Per risolvere i vari rompicapo dovrete utilizzare le risorse in vostro possesso, queste potrebbero essere delle carte particolari o gli oggetti di cartone sagomato.

Le carte possono contenere indizi, come numeri nascosti o parti di codice misterioso da decifrare, mentre i componenti di cartone potrebbero rappresentare degli oggetti legati direttamente alle illustrazioni delle carte, oppure potrebbero contenere a loro volta anche parte di codice.

Come usare questi elementi? Utilizzando creatività e osservando attentamente la scena che vi si parerà davanti.

Anche se siete conoscitori profondi della serie vi consigliamo vivamente di cominciare dal tutorial, questo perché oltre a mostrarvi come utilizzare i diversi indizi e i pezzi di cartone sagomato, il tutorial sarà fondamentale nel fornire gli agganci alle diverse avventure. Non possiamo rivelare troppo, ma come accennato in precedenza ognuno dei tre scenari sarà lo sfondo di due avventure differenti, dando così vita a 6 nuove avventure di Unlock!.

Giocando “Palle di piume e misteri” potrete scegliere tra le avventure “La scomparsa della Sig.ra Gallina” e “Il Compleanno di Bernard l’Anatra”

Giocando “ll castello di Mac Unlock” potrete scegliere tra le avventure “Il Tesoro Perduto di Mac Unlock” e “Il Fantasma Barbuto di Mac Unlock”

Giocando “Scalpore al parco” potrete scegliere tra le avventure “Il Segreto di Barbarossa” e “All’Inseguimento di Calamity Jane”

Ovviamente giocare entrambe le avventure dello stesso scenario presenterà alcune sovrapposizioni di trama che potrebbero risultare così facilitate nella risoluzione, tuttavia gli autori hanno cercato di mantenere ogni avventura dello stesso filone il più indipendente possibile.

Come si vince in Unlock! Kids?

Vincere ad Unlock! Kids è abbastanza facile, l’avventura si considera conclusa quando si raggiunge la carta finale contrassegnata con il trofeo. Il traguardo facilitato non significa però che il gioco non riservi il giusto livello di sfida, infatti ogni avventura sarà corredata da un punteggio in stelle che determineranno il livello di bravura e perizia nello scovare tutti gli indizi ed enigmi, anche quelli più nascosti.

Anche in questo caso, per raccogliere le varie stelle dovrete rivelarvi accorti e creativi, perché l’interazione degli oggetti con le carte o l’individuazione di numeri ben nascosti, vi permetteranno di guadagnare punti. Ovviamente alcune scelte potrebbero essere sbagliate e risultare con una carta errore; nella maggior parte dei casi si tratta di errori di poco conto, ma in alcuni casi una scelta sbagliata potrebbe farvi perdere delle stelle in fase di conteggio dei punti.

Unlock! Kids: per chi è adatto

Unlock! Kids si rivolge principalmente ai più piccoli, grazie alla grafica vivace e colorata, le storie avvincenti e le ingegnose meccaniche di esplorazione e scoperta ricche di sorprese. Gli adulti invece troveranno una versione di Unlock! più rilassata e dalla difficoltà contenuta.

A differenza dei “fratelli più grandi” Unlock! Kids non contempla un limite di tempo, permettendo un gioco meno frenetico, in cui il divertimento sta nella completa risoluzione dell’enigma, senza l’elemento stressante della corsa contro il tempo. Questa particolarità rende questo titolo adatto come punto di ingresso nel mondo delle escape room da tavolo, per chi non si è mai confrontato con questa tipologia di gioco.

Il coefficiente di difficoltà è tarato per bambini a partire dai 6 anni di età e, nel complesso, è piuttosto facile arrivare alla fine di ogni scenario, tuttavia per raggiungere il punteggio massimo in ognuno di questi sarà necessario avere un grande spirito di osservazione e pensiero laterale. In questo senso il gioco autonomo dei più piccoli potrebbe non essere un’esperienza del tutto appagante, sia per la presenza di alcuni enigmi più difficili, sia per la lettura delle regole o di alcuni indizi del gioco (nel caso i giovani giocatori non sappiano ancora leggere scorrevolmente), pertanto consigliamo la presenza di almeno un adulto come supporto.

In conclusione

Non lasciatevi ingannare dalla desinenza Kids, questo titolo saprà coinvolgere anche chi ha diverse primavere sulle proprie spalle: pur essendo progettato pensando principalmente ai bambini, Unlock! Kids può essere apprezzato anche da adulti.

Possiamo affermare che questo nuovo capitolo di Unlock! è un gioco davvero ben fatto e ricco di elementi sorprendenti, che rendono questa escape room da tavolo molto più che un semplice family game che potrà essere apprezzato non solo dai giocatori più giovani, ma anche da tutti coloro che cercano una versione meno stressante del classico Unlock!.