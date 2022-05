Unlock! è una fortunata serie di escape room da tavolo avviata nella terra d’oltralpe oramai nel 2017. A oggi sono stati pubblicati ben dodici titoli (solo uno dei quali non è ancora stato localizzato in Italia) fra i quali uno dedicato a Star Wars; Legendary Adventures è l’ultima escape della linea riproposta in italiano da Asmodee (insieme a Unlock! Kids).

Escape room da tavolo?

Riproporre l’esperienza di una escape room attraverso un gioco da tavolo è sicuramente molto complesso. Alcuni titoli cercano di ricreare le sensazioni fornendo materiale da manipolare (come ad esempio la linea Exit), Unlock sceglie invece una strada completamente diversa: il supporto informatico. Il gioco infatti è accompagnato da una App scaricabile gratuitamente attraverso la quale l’interazione con le diverse avventure proposte diventa sicuramente più coinvolgente di quanto si possa fare con delle semplici carte.

Accessori

E’ importante sottolineare che la linea è a tutt’oggi presentata come “escape room” ma oramai possiamo considerare questa tipologie di titoli come una vera e propria categoria di giochi a se stante; questo è particolarmente vero in Unlock! dove raramente oramai non si tratta semplicemente di uscire da una stanza, ma piuttosto di vivere una vera e propria avventura.

Unlock e la formula del tre per uno

Da sempre i titoli della linea Unlock racchiudono in una sola scatola tre avventure diverse, unite fra di loro dal tema indicato nel titolo. In questo caso il tema era Avventure Leggendarie e infatti le tre escape sono:

Action story – livello di difficoltà basso

In questa escape sembra di essere fiondati al centro di un film d’azione, con inseguimenti d’auto, draghi e mondi alieni.

Robin Hood: vivo o morto – livello di difficoltà medio

I giocatori sono abitanti di Nottingham: stufi dei soprusi del Principe Riccardo e dello Sceriffo decidono di aggregarsi ai briganti di Robin Hood nella foresta, ma non sarà facile riuscire a trovarli!

Sherlock Holmes: Il Caso degli Angeli Bruciati – livello di difficoltà avanzato

Oramai risolutori esperti di enigmi, i giocatori possono cimentarsi con un enigma che mette in difficoltà anche il detective più famoso del mondo: individuare un misterioso serial killer che ha già mietuto tre vittime nella città di Londra.

Tre storie e un tutorial

Carta, cartone e informatica

Uno degli aspetti più importanti, e validi, di Unlock! è sicuramente l’interazione attraverso la App. Quest’ultima permette di agire su alcuni degli oggetti presenti nel gioco, introducendo dei veri e propri minigiochi all’interno del gioco vero e proprio. Inoltre sono così possibili dei metodi di interazione altrimenti impossibili (senza fare spoiler: il tiro con l’arco della storia di Robin Hood o il viaggiare in carrozza per la città di Londra). Inoltre il gioco permette anche una valutazione della difficoltà o degli elementi da gestire in funzione del numero di partecipanti, garantendo che tutti siano coinvolti. Si consiglia caldamente di usare un tablet in luogo di un cellulare: non è strettamente necessario, ma sicuramente può agevolare in alcune circostanze.

Passaggi difficili?

Come sempre capita con questo genere di giochi, determinare univocamente un livello di difficoltà non è banale; in questo caso però effettivamente la scala di complessità è ben ponderata, anche se è importante sottolineare che la prima avventura, qualora fosse anche la prima storia di Unlock mai giocata, potrebbe porre alcune difficoltà in più: è infatti necessario entrare un po’ in sintonia con l’approccio che gli autori hanno al gioco prima di comprendere appieno alcuni passaggi. In generale il gioco spinge a pensare fuori dagli schemi… ma alle volte questo approccio outside the box non è sufficiente e bisogna usare quello inside the box (chi giocherà a Unlock! – Legendary Adventures capirà a cosa ci si riferisce…).

Altri titoli

Ricordiamo inoltre per tutti gli interessati le recensioni comparse in precedenza su Tom’s Hardware – CulturaPop:

Conclusioni

Anche questo titolo di Unlock! centra perfettamente il bersaglio, con tre storie originali, divertenti ed enigmi sempre diversi e spremi meningi. L’uso della App fornisce tanto divertimento in più (compresa la colonna sonora), rendendo il tutto più godibile e divertente. Indiscutibilmente un titolo must have per tutti gli appassionati del genere.

Materiali

Ci sono due principali elementi da considerare: la parte grafica e la parte fisica. La prima è di altissima qualità: le illustrazioni sono di altissimo livello e sempre scelte in funzione del tono e dell’ambientazione della storia; grafiche di questo tipo sono tipicamente associate a molti giochi blasonati. La parte fisica invece è un po’ altalenante: ottima la scatola (con all’interno la plastica sagomata per contenere i materiali) e le carte; tutte le altre stampe sono invece presentate su carta a bassa grammatura che non rende giustizia alla qualità estetica. Considerando comunque la natura one-shot di questi giochi, la scelta non è assolutamente criticabile.

Gioco adatto per…

Tutti gli amanti del genere enigmi e delle escape room da tavolo (anche se qui oramai siamo decisamente oltre). La difficoltà crescente delle tre avventure rende il titolo adatto anche ai meno esperti, ricordando però che il gioco non è mai banale.