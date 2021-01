UNO celebra i suoi 50 anni con nuovi prodotti e iniziative

Per festeggiare il cinquantesimo anniversario di UNO, Mattel ha deciso di lanciare una serie di iniziative e di prodotti celebrativi dedicati all’iconico gioco di carte.

Concepito da un barbiere di Cincinnati nel 1971, UNO é diventato uno dei giochi di carte per famiglie piú giocati dell’intero pianeta, diventato disponibile in più di 80 paesi, vendendo con un ritmo di circa 17 mazzi al minuto.

Il primo prodotto che verrá lanciato per festeggiare il cinquantesimo anniversario del celebre gioco di carte sará un’edizione speciale denominata UNO 50th Anniversary Premium Card Set, che sará al momento disponibile in esclusiva da Wallmart, la nota catena di supermercati americana. La confezione conterrá, oltre al mazzo di carte rivisitato con un nuovo design per l’occasione, anche una moneta d’oro commemorativa e una speciale carta, che servirá ad integrarla all’interno delle partite.

E proprio riguardo il suo cinquantesimo anniversario, si é cosí espresso Ray Adler, Vice Presidente di Mattel:

“Per 50 anni, UNO ha unito le persone trascendendo la lingua, la cultura e l’età attraverso il divertimento. In qualità di gioco di carte numero uno al mondo, abbiamo mantenuto le sue origini di un amato passatempo familiare, evolvendosi in un fenomeno culturale. Combinando le radici di inclusività e semplicità del marchio, l’appassionata base di fan globali e lo slancio senza precedenti, il 50 ° anniversario di UNO sará una celebrazione che durerá un anno e festeggerá il passato, il presente e il futuro del marchio.”

Sempre inerente a questo anniversario, verrá lanciato il primo UNO Championship Series, dando ai fan la possibilità di dimostrare di essere il miglior giocatore di UNO in circolazione in un torneo ufficiale. La competizione accoglierà i fan di tutto il mondo per competere per diventare il primo campione mondiale ufficiale di UNO, con la finale che si svolgerà a novembre 2021 con un gran premio di $ 50.000 per il vincitore.

Questo sembra essere solo l’inizio di ció che sará l’intero insieme di iniziative inerenti al cinquantesimo anniversario di UNO. Non ci resta che rimanere sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.