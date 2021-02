UNO: in arriva la Limited Edition by Vivetta

Il popolare gioco di carte UNO sta per uscire in una nuova, esclusiva limited edition realizzata in collaborazione con Vivetta Ponti. Creato dal barbiere americano Merle Robbins nel 1971, Uno inizialmente venne realizzato in 5000 copie grazie all’impegno economico di Robbins, che utilizzò tutti i suoi risparmi per la pubblicazione del suo gioco. Un investimento che diede i suoi frutti, visto che nel 1978 la catena K-Mart decise di offrire ai propri clienti la possibilità di acquistare UNO.

Dopo cinquant’anni, il successo di UNO è ancora costante, grazie alla sua acquisizione da parte di Mattel nei primi anni ’90, in seguito alla quale il gioco è stato esportato in tutto il mondo divenendo un vero e proprio cult. Questa diffusione mondiale ha proiettato UNO in una dimensione commerciale che ha portato alla nascita di versioni inclusive del gioco, come UNO ColorADD, pensato per i giocatori daltonici, o UNO Braille, rivolto a un pubblico di non vedenti.

Un successo, quello di UNO, che è stato spiegato perfettamente da Andrea Ziella, Head of Marketing di Mattel Italia:

“Da 50 anni a questa parte il successo di UNO® è andato crescendo sino a diventare il gioco di carte nr.1 al mondo. E’ un gioco per tutti, apprezzato per la sua semplicità, caratteristica che abbiamo sempre cercato di mantenere, pur innovando il brand e facendolo evolvere con un approccio di franchise. Innovazione ed evoluzione hanno portato UNO® a rappresentare un fenomeno culturale e siamo quindi particolarmente orgogliosi di questa collaborazione con Vogue Talents che supporta le nuove generazioni di talenti”

I cinquant’anni di UNO sono un’occasione da festeggiare al meglio, motivo per cui è stata realizzata una nuova, imperdibile edizione del popolare gioco, nata all’interno della collaborazione con Vogue Talent, impreziosita dalla creatività della designer italiana Vivetta Ponti.

La UNO Limited Edition by Vivetta sfoggerà un packaging inedito e uno stile delle carte dal gusto retrò, in cui l’amore per gli animali e il fascino della poesia, da sempre tratti distintivi della designer, diventeranno la nuova anima di UNO, come ha svelato la stessa Vivetta Ponti:

“È stato un onore e un vero piacere poter dare vita ad un progetto dedicato all’intramontabile gioco di carte UNO®, da sempre uno degli elementi che accompagna i momenti più divertenti e preferiti con i miei figli. Il bello di questo gioco sta proprio nella sua semplicità, nel saper sempre reinventarsi e creare qualcosa di originale, ancora oggi”

La UNO Limited Edition by Vivetta è solo una delle iniziative ideate da Mattel per festeggiare i cinquant’anni del popolare gioco di carte. Grazie alla collaborazione con Vogue Talent, le celebrazioni daranno vita a diverse partnership, comprese alcune digitali, che mirano a dare il giusto risalto all’aspetto familiare ed educativo di UNO.

All’interno di questo concept, UNO Limited Edition by Vivetta è arricchitto da un lodevole intento sociale: il gioco sarà in vendita esclusivamente su unicef.it/carteuno e l’intero ricavato sarà devoluto a UNICEF, come sostegno a importanti programmi a tutela della salute, nutrizione e istruzione di qualità per migliaia di bambini in tutto il mondo.