Uno Mario Kart: il gioco di carte incontra Mario

Uno Mario Kart unisce due franchise conosciutissimi dai giocatori di tutto il mondo. Per decenni, Mario Kart è stato una delle scelte preferite per il divertimento competitivo fra amici. Il franchise di corse di punta di Nintendo offre il giusto equilibrio tra accessibilità per i neofiti e gratificazione per i veterani, e quel pizzico di fortuna casuale nelle meccaniche di gioco rende le corse ancora più interessanti.

Ora, Nintendo e Mattel International hanno dato vita a una collaborazione per la pubblicazione di Uno Mario Kart.

Uno Mario Kart: il gioco di carte ibrido

L’elemento di crossover immediatamente evidente è l’artwork delle carte perché, invece di solo un numero, quasi ogni carta è anche illustrata con un personaggio del franchise di Super Mario, come Mario, Luigi, la Principessa Peach, Bowser e Yoshi. Ma oltre a un numero e un personaggio, le carte hanno anche l’immagine di un potenziamento di Mario Kart.

Questa particolarità è stata introdotta perché Uno Mario Kart ha una regola speciale ed esclusiva che porta la strategia di Mario Kart nel gioco di carte. Se sarete fortunati, potreste ritrovarvi con una carta Scatola degli oggetti in mano. Quando scegliete di giocare questa carta, il suo effetto permette di girare la prima carta del mazzo e di attivla, qualunque oggetto si trovi su di essa.

Qui in basso vedete la carta Scatola degli oggetti (a sinistra) e le carte con gli oggetti super fungo e guscio verde:

Ogni oggetto ha un effetto diverso. Ad esempio, la buccia di banana costringe la persona che vi ha preceduti a pescare due carte, mentre il fulmine fa pescare una carta a tutti i giocatori, incluso che l’ha giocata, ma permette anche di fare un secondo turno extra.

