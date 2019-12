Uno Sguardo nel Buio: online la campagna Kickstarter

È online, sulla piattaforma Kickstarter, la campagna crowdfunding per l’autofinanziamento della quinta edizione del gioco di ruolo Uno Sguardo nel Buio.

Annunciata nei mesi scorsi da La Compagnia delle 12 Gemme, la localizzazione italiana di questo storico titolo aveva generato fin da subito un forte riscontro di pubblico, che durante gli anni ‘80 e i primi ‘90 ha avuto modo di giocare ad uno dei titoli seminali del gdr fantasy. Uno Sguardo nel Buio, titolo originale “Das Schwarze Auge”, è un gioco di ruolo tedesco di tipo fantasy classico, giunto ormai alla sua quinta edizione. In questo gdr, i giocatori potranno vivere avventure ambientate nel continente di Aventuria, un mondo caratterizzato da uno stile fantastico epico ed eroico, dove gli eroi compiono grandi gesta e sono in grado di diventare leggenda.

La campagna Kickstarter ha avuto inizio lunedì 9 dicembre ed ha raggiunto in poco più di 24 ore il suo obiettivo di campagna. Grazie al raggiungimento di questo traguardo La Compagnia delle 12 Gemme potrà così produrre l’edizione italiana di Uno Sguardo nel Buio; i sostenitori della campagna riceveranno il manuale del gioco, un volume di 420 pagine a colori contenete il regolamento di gioco e due avventure speciali, una di gruppo e una in solitario in stile librogame.

I sostenitori della campagna crowdfunding potranno scegliere a diversi pledge a partire da 5 euro (accesso al forum del gioco) fino ai 280 euro (un pacchetto pensato per gruppi di gioco e ludoteche). A seconda della cifra investita sarà così possibile decidere quale edizione del manuale di Uno Sguardo nel Buio. I sostenitori potranno scegliere se acquistare l’edizione digitale (25 euro), standard (a partire da 55 euro), premium (a partire da 75 euro) o l’edizione medievale (a partire da 200 euro).

La campagna di crowdfunding però non si limiterà solo nella pubblicazione del manuale e delle avventure, bensì offrirà alcuni contenuti esclusivi, come lo Schermo del Narratore per ringraziare, un set di dadi o l’abbonamento alla rivista bimestrale Il Messaggero di Aventuria e molto altro ancora.

Chi fosse interessato a partecipare alla campagna avrà tempo Kickstarter avrà tempo fino a domenica 12 gennaio 2020, con consegna attesa della maggior parte del materiale prevista per il mese di aprile 2020.

Per tutte le informazioni sulla quinta edizione di Uno Sguardo nel Buio, o per partecipare alla campagna vi rimandiamo alla pagina ufficiale del progetto.