Siete alla ricerca di un uovo di Pasqua che abbia come parola chiave la popolarità? Le uova di Pasqua fatte dagli influencer sono diventate una vera e propria tendenza negli ultimi anni grazie alla grande popolarità dei social media. Esse sono spesso personalizzate e decorate in modo unico e creativo, ecco alcune proposte che potrebbe fare al caso vostro.

Le uova di Pasqua degli influencer

Dolci Preziosi Chiara Ferragni

La prima proposta che abbiamo selezionato in questa lista non poteva che essere l’uovo di Pasqua di una delle influencer più popolari in Italia: Chiara Ferragni. Dai colori e dal logo inconfondibili, l’uovo in collaborazione con l’influencer più amata di sempre vanta un finissimo guscio di cioccolata al latte, contenente al suo interno una sorpresa. L’acquisto di questo uovo permette inoltre il sostegno delll’impresa sociale de I Bambini delle Fate, la quale si occupa, su tutto il territorio nazionale, di assicurare sostegno economico a progetti e percorsi di inclusione sociale a beneficio di famiglie con autismo e altre disabilità.

VEDI SU AMAZON

Walcor Fedez

Passiamo ora alla proposta firmata Walcor in collaborazione con Fedez, un uovo al cioccolato al latte contenete al suo interno un magnete raffigurante una cuffia audio e un microfono dal design vintage. L’uovo Walcor di Fedez, caratterizzato anche da una carta protettiva in stile pop, contiene 280 grammi di cioccolato.

VEDI SU AMAZON

Walcor Elettra Lamborgini

La terza proposta che abbiamo selezionato per voi è sempre targata Walcor ed è in collaborazione con la regina del twerking: Elettra Lamborgini. L’uovo di Pasqua è realizzato con 150 grammi di finissimo cioccolato al latte e contiene al suo interno una fantastica sorpresa: la Pochette in morbido tessuto che completerà il tuo look. Oltre ad essere un’ottima bag per piccoli oggetti, all’interno contiene anche golosi dolcetti come marshmallow e caramelle gommose varie.

VEDI SU AMAZON

Dolfin Me Contro Te

Passiamo ora alla proposta, targata Dofin. dedicata alla coppia del web in grado di riempire le sale cinematografiche grazie ai loro lungometraggi che tanto piacciono ai più piccini: I Me Contro Te. Dolfin propone un uovo speciale in formato maxi dal peso di ben 1 Kg. Al suo interno sono presenti due regali che siamo certi divertiranno i piccoli fan, che potranno esprimere al meglio la propria fantasia: una tracolla porta tutto da colorare e un set di colori per tessuti.

VEDI SU AMAZON

Dolci Preziosi Two Player One Console

Sempre restando in tema coppie del web, Dolci Preziosi propone sul mercato un uovo di Pasqua in collaborazione con la coppia Two Player One Console. L’uovo al latte da 280 grammi presenta una simpatica grafica raffigurante i due protagonisti del canale, Stef e Phere, e contiene al suo interno una sorpresa a tema.

VEDI SU AMAZON

Dolci Preziosi Clio Makeup

L’ultima proposta di questa selezione vede al centro l’uovo di Pasqua Dolci Preziosi creato in collaborazione con la famosissima youtuber Clio Makeup! All’interno dell’uovo di cioccolato, troverete sorprese speciali tutte a tema bellezza, e cura del viso. Inoltre, acquistandolo, potrete sostenere ed aiutare la fondazione Operation Smile Italia, che si impegna a fornire cure mediche e chirurgiche a bambini affetti da malformazioni cranio-maxillo facciali perché un sorriso può cambiare una vita.

VEDI SU AMAZON