La Pasqua è alle porte e, come ogni anno, molti si apprestano a cercare il regalo perfetto per celebrare questa festività. Ma se sei un nerd o un appassionato di tecnologia, perché non regalare o concederti le Pasqua a tema? In questo articolo, abbiamo selezionato alcune proposte che siamo certi possano fare al caso vostro!

La uova di Pasqua Nerd

Kinder Gran Sorpresa Stranger Things

Cominciamo la nostra selezione delle Uova di Pasqua a tema nerd alla grandissima, con una proposta che finirebbe sicuramente nel podio di una ipotetica classifica. Se sei un fan di Stranger Things di Netflix, non puoi perderti l’Uovo di Pasqua Kinder dedicato a questo celebre franchise! Questo uovo di cioccolato è un vero e proprio capolavoro per tutti i fan della serie televisiva, in grado di offrire grandi soddisfazioni sia in termini di palato sia in termini sorprese. Infatti, all’interno, è possibile trovare uno dei tre porta smartphone brandizzati che riproducono un cabinato anni ’80, una musicassetta oppure ancora l’iconico Demogorgone!

VEDI SU AMAZON

Kinder Gran Sorpresa Avatar

La seconda proposta che abbiamo selezionato è sempre prodotto da Kinder ed è pensato per tutti gli appassionati del franchise di James Cameron: Avatar. Se la qualità offerta dal gusto del cioccolato Kinder è la stessa offerta dalla precedente proposta, all’interno di questa linea di Uova potete trovare tra le sorprese le figure dedicate ai personaggi protagonisti del secondo lungometraggio del franchise, ma anche l’iconica creatura alata con tanto di roccia utilizzata come base espositiva.

VEDI SU AMAZON

Kinder Gran Sorpresa Spider-Man Marvel

Concludiamo la nostra selezione di Uova Kinder con la linea dedicata all’arrampica muri più famoso al mondo: Spider-Man. Grazie a queste uova sarà possibile ampliare la propria collezione di figure dedicate all’iconico personaggio Marvel, aggiungendo ad esempio la statuetta dell’iconico personaggio appeso a un gargoyle oppure quella di Venom. Ad addolcire il tutto, l’Uovo Kinder Gransorpresa di Spider-Man offre la bellezza di 320 grammi di cioccolato.

VEDI SU AMAZON

Dolfin Sonic Super Sorpresa

La quarta proposta che abbiamo selezionato per voi è dedicata all’icona di casa SEGA che negli anni ’90 ha portato i videogiocatori a prendere il controllo del più veloce riccio al mondo: Sonic. Se anche voi avete passato le ore a correre come un fulmine all’interno dei livelli dell’omonimo platform 2D, questo uovo farà sicuramente al caso vostro. Esso è composto da oltre 200 grammi di cioccolata al latte, privo di glutine, e viene offerto inseme a una serie di snack salati al cui interno sono presenti diversi portachiavi tematici.

VEDI SU AMAZON

Dolfin Hot Wheels Super Sorpresa

Sempre per gli amanti della velocità allo stato puro, Dolfin propone sul mercato l’uovo di Pasqua dedicato ai modellini da corsa Hot Wheels. Ogni confezione contiene in fatti al suo interno un modello da montare in pochi semplici passi e pronto a far divertire grandi e piccini. Per chi non le conoscesse ancora, le macchinine Hot Wheels sono diventate un grande successo tra i bambini di tutto il mondo e hanno ispirato una vasta gamma di prodotti, tra cui piste, playset e accessori. Ogni macchinina Hot Wheels presenta un design unico, che può essere basato su automobili reali o fantastici modelli futuristici. Attenzione però, quando ne avrete una vorrete collezionarle tutte!

VEDI SU AMAZON

Le uova di Pasqua Bauli de Il Trono di Spade

La quinta proposta che andiamo a vedere è dedicata agli appassionati del franchise di successo de Il Trono di Spade. L’uovo dedicato alla serie TV più vista di tutti i tempi offre un guscio di cioccolato al latte e al suo interno racchiude fantastiche sorprese ispirate ai personaggi e agli episodi della serie. Inoltre, in omaggio riceverete anche il portachiavi totalmente Made in Italy firma Caiya!Infine, lo stesso uovo di Pasqua è inoltre disponibile nella sua versione con cioccolato fondente.

VEDI OOVO AL LATTE SU AMAZON VEDI UOVO FONDENTE SU AMAZON

Dolci Preziosi Naruto

La sesta proposta di questa selezione è un prodotto legato all’universo della famosa serie anime e manga giapponese Naruto ed è adatto per i fan della serie che vogliono celebrare la festa della Pasqua in modo originale e divertente. L’uovo di Pasqua dedicato a Naruto e prodotto da Dolci Preziosi è composto da 280 grammi di cioccolato al latte e al suo interno trovano posto splendide sorprese a tema. Sarà infatti possibile vincere le bandane iconiche indossate dai protagonisti del franchise, nonché trovare le riproduzioni di quest’ultimi realizzate in morbido pvc.

VEDI SU AMAZON

Dolci Preziosi Diabolik

Sempre da Dolci Preziosi, preparati a prendere parte alle pazzesche avventure del ladro più famoso dei fumetti: Diabolik! Realizzato in finissimo cioccolato al latte, ogni uovo contiene al suo interno una sorpresa dedicata al franchise che siamo certi ogni appassionato saprà apprezzare. A diffrenza della precedente proposta, l’uovo di Diabolik di Dolci Preziosi pesa ben 320 grammi.

VEDI SU AMAZON

Balocco Hello Kitty

La lunga lista di uova di Pasqua dedicate ai nerd continua con la gattina antropomorfa bianca con un fiocco rosso sulla testa simbolo della cultura kawaii: Hello Kitty. Balocco propone sul mercato l’uovo di Pasqua che rende omaggio al franchise nato nel 1974 e lo fa con 240 grammi di gustoso cioccolato e tante sorprese a tema.

VEDI SU AMAZON