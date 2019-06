Upgraded Suit Spider-Man annunciata da Hot Toys

La Upgraded Suit, tratta dal prossimo film del Marvel Cinematic Universe, Spider-Man: Far From Home è finalmente stata presentata da Hot Toys

La Upgraded Suit, tratta dal prossimo film del Marvel Cinematic Universe, Spider-Man: Far From Home è finalmente stata presentata da Hot Toys (famoso produttore di action figure di Hong Kong). Con oltre 30 punti di articolazione, la figure, sarà composta da un corpo base con abiti di vario tessuto e materiale e alta circa 28 cm in perfetta linea con gli altri prodotti in scala 1/6 di cui l’azienda è specializzata.

In Spider-Man: Far From Home vedremo Peter Parker alle prese con una nuova avventura ambientata per la maggior parte del tempo fuori da New York con pericoli provenienti da un altro universo. Grazie a questa pellicola pare infatti che il multiverso accennato in Doctor Strange (e visto nel film di animazione Spider-Man: un nuovo universo) possa finalmente mostrarsi anche su pellicola.

La Upgraded Suit è la terza tuta di Spider-Man che viene annunciata da Hot Toys per la linea dedicata al nuovo film, infatti proprio qualche giorno fa era stata annunciata la Stealth Suit e ancora prima la ristampa del costume già visto in Civil War e Homecoming che apparirà presumibilmente per un’ultima volta anche nella prossima pellicola.

Tra le caratteristiche di questa action figure ci saranno le immancabili mani di ricambio, una testa senza maschera raffigurante l’attore Tom Holland, la maschera, gli occhiali di Tony Stark, un cellulare, occhi intercambiabili e per finire un accessorio ancora non rivelato che potrebbe essere un vero e autentico spoiler. Sempre presente, ovviamente, la basetta espositiva con supporto regolabile con grafica del film.

La nuovissima Upgraded Suit prodotta da Hot Toys è già ordinabile sul sito di Sideshow.com al costo di 251$ con uscita stimata per il mese di Dicembre 2020, decisamente un bel regalo da mettere sotto l’albero di Natale.