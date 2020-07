Upload: alcune curiosità sulla prima e seconda stagione

Niente urla, niente applausi, quest’anno la più importante convention sulla cultura popolare, ovvero il San Diego Comic-Con, si tiene in versione virtuale e gli appuntamenti tradizionali della Hall H del San Diego Convention Center sono stati sostituiti da videoconferenze sul canale YouTube del Comic-Con International.

Come era già stato annunciato nei giorni scorsi, Amazon ha dato spazio anche alla sua serie Prime Video Upload. La commedia futuristica è ambientata in un futuro prossimo dove la priorità sono i veicoli autonomi e vi è la possibilità di caricare la coscienza e i ricordi di un essere umano su un Cloud in modo che continui a vivere praticamente per sempre anche dopo la sua morte fisica.

Nel corso del panel del San Diego Comic-Con@Home, abbiamo potuto osservare la presenza dell’intero cast della serie e il primo ad intervenire è stato proprio il creatore della serie, Greg Daniels, il quale ha detto:

“La serie parla di ingiustizie e si vede come gli umani potrebbero creare un paradiso, ma a scopo di lucro”.

Il panel comprendeva anche gli interpreti della serie, ovvero Andy Allo (Nora), Robbie Amell (Nathan Brown), Zainab Johnson (Aleesha), Kevin Bigley (Luke) e Allegra Edwards (Ingrid). Durante la diretta, il team ha scherzato sull’uso di abiti da abbraccio per avere un contatto virtuale con un altro personaggio defunto. Allegra Edwards, dopo aver avuto delle esperienze d’uso durante le riprese, ha dichiarato:

“Sono molto caldi, sono appiccicosi ed è molto difficile sentire qualcosa. Muoversi era quasi impossibile”.

Johnson ha scherzato a sua volta sul fatto che in questi giorni di blocco non le dispiacerebbe poter contare sulla tecnologia alimentare stampata vista nella serie. Daniels sembrava essere d’accordo e ha confessato di volere cartucce extra di grasso per quella stampante.

UPLOAD

Il panel ha anche visto una scena inedita della prima stagione di Upload in cui Ingrid porta a casa la nipote di Nathan in un veicolo autonomo e non riesce a smettere di ballare sotto il ritmo di Unbreakable di Lani Misalucha. La scena inedita è al minuto 32.

Purtroppo la diretta non ha rivelato troppi dettagli sulla seconda stagione di Upload, che è stata annunciata pochi giorni dopo la prima puntata della prima stagione uscita il 1 maggio. Ma abbiamo potuto scoprire quali membri del cast sarebbero disposti a caricare la loro coscienza e i loro ricordi sul Cloud. Daniels, Allo, Ammell e Bingley sembrano convinti dell’idea che si debba cercare una soluzione per avere una vita eterna digitale.

L’incontro virtuale si è concluso con Daniels che ha spiegato che in questo momento stanno scrivendo la seconda stagione, ma che non ha ancora una data di uscita:

“Ci saranno molte nuove tecnologie. Sapremo di più sulla comunità dei Ludd (neo-luddisti). Inoltre vedremo Nora e Nathan cambiare un po’ Lakeview.”.