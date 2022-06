Sulle pagine di Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport è comparsa la pubblicità di una nuova collana collaterale da edicola allegata ai due quotidiani: Urania – 70 anni di Futuro. Il nome ovviamente non è nuovo agli appassionati di fantascienza italiani: per i suoi primi 70 anni infatti la storica collana Urania arriverà in edicola con una selezione di grandi classici e moderne perle con lo scopo di far conoscere la fantascienza ad un nuovo pubblico di lettori.

Urania – 70 anni di Futuro, i primi dettagli

Urania – 70 anni di Futuro andrà in edicola con Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport ed è stata realizzata in collaborazione con Mondadori. Sarà composta da 25 uscite settimanali in partenza il prossimo 2 febbraio. Ogni volume sarà venduto a € 6.99 più il costo del quotidiano. A curare la collana sarà Franco Forte mentre i volumi godranno di illustrazioni inediti di Franco Brambilla.

Nata nel 1952 per volontà di Giorgio Monicelli, che coniò anche il termine «fantascienza», Urania non ha mai smesso di proporre al pubblico italiano i più grandi scrittori di questo genere letterario, da Arthur C. Clarke a Isaac Asimov, da Robert Heinlein a Roger Zelazny, da Philip K. Dick a William Gibson, passando per centinaia di scrittori che hanno contribuito a creare la quasi totalità dell’immaginario fantascientifico mondiale. Un viaggio tra passato, presente e futuro che rivive in questa collezione nata dalla collaborazione fra Urania e La Gazzetta dello Sport, per portare i lettori che ancora non conoscono la fantascienza vicino a questo genere letterario, e far rivivere il piacere della lettura della migliore science fiction a chi Urania non ha mai smesso di seguirla.

Urania - 70 Anni di Futuro

Eccovi il piano dell’opera:

A. C. Clarke – Le sabbie di Marte

I. Asimov – Paria dei cieli

R. Bradbury – Il popolo dell’autunno

D. Simmons – Hyperion

W. Gibson – Neuromante

R. Matheson – Tre millimetri al giorno

C. D. Simak – Oltre l’invisibile

L. McMaster Bujold – Il segno dell’alleanza

V. Evangelisti – Nicolas Eymerich, inquisitore

B. Bova – Orion

M. P. Shiel – La nube purpurea

M. Leinster – L’incubo sul fondo

J. Blish – Guerra al grande nulla

N. K. Jemisin – La quinta stagione La terra spezzata – Libro 1

R. Zelazny – Morire a Italbar

R. Sheckley – AAA Asso servizio decontaminazioni planetarie

I. M. Banks – Pensa a Fleba

N. Okorafor – Binti + Ritorno a casa

L. Del Rey – L’undicesimo comandamento

H. Clement – Strisciava sulla sabbia

C. Qiufan – Marea Tossica

G. Benford – Obiettivo Marte

N. Stephenson – Snow Crash

I. McDonald – La terra infranta

M. Mongai – Memorie di un cuoco d’astronave

[AGGIORNAMENTO AL 20/06/2022] È stato confermato che Urania – 70 anni di Futuro con altre 20 uscite settimanali sempre al costo di € 6.99 più il quotidiano si arriverà così fino al prossimo dicembre. Eccovi tutte le prossime uscite:

Dan Simmons, La caduta di Hyperion, 27/07/22

Isaac Asimov, Abissi d’acciaio, 03/08/22

N. K. Jemisin, Il Portale degli Obelischi. La terra spezzata 2, 10/08/22

Liu Cixin, Il problema dei tre corpi, 17/08/22

Arthur C. Clarke, Incontro con Rama, 24/08/22

Luca Masali, I biplani di D’Annunzio, 31/08/22

N. K. Jemisin, Il Cielo di Pietra. La terra spezzata 3, 07/09/22

Walter Jon Williams, Aristoi, 14/09/22

Fred Saberhagen, Il mondo dei Berserker, 21/09/22

Alastair Reynolds & Stephen Baxter, Le cronache di Medusa, 28/09/22

Nancy Kress, Nessun domani, 05/10/22

Cory Doctorow, Radicalized, 12/10/22

Bruce Sterling, La matrice spezzata, 19/10/22

Alan Dean Foster, Musica aliena, 26/10/22

Dario Tonani, Cronache di Mondo9, 02/11/22

Boris & Arkadij Strugackij, L’ultimo cerchio del paradiso, 09/11/22

lan R. MacLeod, La canzone del tempo, 16/11/22

Isaac Asimov, Viaggio allucinante, 23/11/22

Ray Cummings, La ragazza nell’atomo d’oro, 30/11/22

Arthur C. Clarke, 2001: Odissea nello spazio, 07/12/22