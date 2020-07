Usagi Yojimbo di Stan Sakai diventa una serie Netflix

Nella tarda serata di ieri Netflix ha ufficializzato l’accordo con l’autore Stan Sakai per la realizzazione di una serie animata in CGI ispirata a Usagi Yojimbo, storica serie a fumetti indipendente nata insieme ad altre opere simili con protagonisti animali antropomorfi come Teenage Mutant Ninja Turtles.

La serie si intitolerà Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles e sarà prodotta da Netflix e Gaumont Animation; fra i produttori esecutivi della serie ci sono lo stesso Stan Sakai, James Wan (The Conjuring, Aquaman) e Mike Richardson di Dark Horse casa editrice che ha pubblicato la serie negli Stati Uniti fino allo scorso anno quando è passata ad IDW. Candie e Doug Lan saranno invece gli showrunner.

Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles non sarà però un adattamento pedissequo del fumetto originali bensì una serie originale ambientata in un lontano futuro che mischierà tecnologia ed elementi della tradizione giapponese. Protagonista sarà il samurai Yuichi, un discendente di Miyamoto Usagi, e la sua banda di eroi emarginati con cui viaggerà compiendo imprese per mantenere vivo il nome del suo illustre antenato.

Per chi non conoscesse Usagi Yojimbo di Stan Sakai:

Usagi Yojimbo racconta delle avventure di Miyamoto Usagi, è un ronin (un samurai senza padrone), che vagabonda attraverso il Giappone feudale in un viaggio di addestramento. Lo stesso Usagi (come suggerisce il suo nome) è un coniglio bianco. Nonostante ciò, il fumetto non è una parodia ironica. Le vicende sono narrate con grande precisione storica in modo perfettamente realistico (eccetto qualche licenza artistica dell’autore). Gli animali parlanti di Sakai, vivono, muoiono, amano e combattono proprio come un qualunque essere umano. La quotidianità e l’avventura temperate dall’aspetto caricaturiale dei personaggi sono proprio uno dei punti forti dell’opera di Sakai. Il filone narrativo della storia di Usagi Yojimbo è liberamente ispirato alla vita di Musashi Miyamoto, il più famoso spadaccino della storia giapponese di cui Usagi è una sorta di alter ego animale. L’opera strizza anche naturalmente l’occhio ai film di Akira Kurosawa (evidente il richiamo a Yojimbo! La sfida del samurai) che con i suoi film ha reso uno dei più grandi tributi al genere di cappa e spada giapponese.

In Italia, Usagi Yojimbo è pubblicato da Renoir Comics.