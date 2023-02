Star Wars è pronto ad espandere il proprio universo grazie ad nuova produzione dal nome Star Wars: Young Jedi Adventures, che farà il suo debutto sulla piattaforma Disney Plus il 4 maggio, in occasione dello Star Wars Day 2023.

Prime immagini e data di uscita di Star Wars: Young Jedi Adventures

Star Wars: Young Jedi Adventures è la nuova serie pensata anche per un pubblico di fan più più piccoli e vede al centro della scena l’iconico Maestro Jedi Yoda affiancato da alcuni nuovi personaggi speciali. Tra questi troveremo Lys, Nubs e Kai, ma anche ulteriori compagni d’avventura come compagni Nash e RJ-83. Ambientata durante l’era dell’Alta Repubblica, la serie animata segue infatti le vicende dei giovani Jedi intenti a studiare le vie della Forza, esplorare la galassia, aiutare i cittadini e le creature in difficoltà e ad imparare le abilità necessarie per diventare Jedi.

La produzione ha recentemente, tramite Twitter, dato la possibilità a tutti i fan di dare una prima occhiata alla serie.

See Master Yoda, Jedi younglings Kai, Lys, & Nubs, & their friends Nash and RJ-83 in Star Wars: Young Jedi Adventures premiering on @DisneyPlus and Disney Junior May 4. pic.twitter.com/BBSDhm7jeJ — Star Wars | #TheBadBatch now streaming on Disney+ (@starwars) February 9, 2023

Star Wars: Young Jedi Adventures vede tra le voci nella versione originale Jamaal Avery, Jr. nel ruolo di Kai Brightstar, Juliet Donenfeld nel ruolo di Lys Solay, Dee Bradley Baker nel ruolo di Nubs, Emma Berman nel ruolo di Nash Durango, Jonathan Lipow nel ruolo di RJ-83 e Piotr Michael nel ruolo del Maestro Yoda.

La serie TV è prodotta da Lucasfilm per Disney Plus e vede tra gli executive producer James Waugh, Jacqui Lopez e Josh Rimes di Lucasfilm. Michael Olson (noto anche per Puppy Dog Pals) è showrunner ed executive producer. Alla regia e alla supervisione, nonché alla co-produzione, troviamo invece il nome di Elliot M. Bour (Elena di Avalor). Infine, Jeannine Hodson (nota anche per Puppy Dog Pals) è produttrice e Lamont Magee (Black Lightning) è consulting producer.

Le dichiarazioni della produzione

Michael Olson, produttore esecutivo e showrunner, ha dichiarato:

Questo spettacolo è incentrato su un gruppo di Younglings che, per tutta la loro vita, sono cresciuti nel tempio Jedi su Coruscant. E il Maestro Yoda si rende conto che è tempo per loro di fare un’esperienza di vita reale sul campo, così da mettere in pratica le loro lezioni Jedi. Quindi li manda in diversi templi dell’avamposto nell’Orlo Esterno, e insieme, vanno all’avventura con l’obbiettivo di salvando e aiutare altre persone.

Secondo quanto riportato, James Waugh, produttore esecutivo di Star Wars: Young Jedi Adventures e vicepresidente senior, ha dichiarato:

Star Wars trascende le generazioni; i fan di tutte le età si connettono profondamente con i suoi mondi fantasiosi, storie mitiche e personaggi unici. Durante lo sviluppo di Star Wars: Young Jedi Adventures , la prima serie di Star Wars creata per i bambini in età prescolare, il gruppo creativo non ha mai smesso di pensare a come essa possa rappresentare il primo passo di un bambino in un mondo più grande, sperimentando per la prima volta il potenziale illimitato della galassia di Star Wars. I personaggi, il tono e le lezioni di vita dello show intrecciate in ogni episodio sono state scritte appositamente per loro e il nostro talentuoso team si è impegnato a onorare l’eredità cinematografica rimanendo fedele alle aspettative dei genitori per il pubblico più giovane.

L’offerta di Disney Plus