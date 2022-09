Il sito web ufficiale dedicato alla produzione anime di Edens Zero, ispirata al manga omonimo scritto e disegnato da Hiro Mashima (autore dietro la fortuna di Fairy Tail), ha rivelato la finestra di uscita per la Stagione 2 dell’anime.

Il nuovo trailer di Edens Zero 2 rivela la finestra di inizio dell’anime

Il nuovo anime, nonchè sequel della prima serie andata in onda lo scorso anno, partirà dall‘aprile del 2023 e la novità arriva con un nuovo trailer.

L’adattamento anime di Edens Zero, a cura di J.C.Staff (One-Punch Man 2), ha avuto inizio il 11 aprile 2021 e si è concluso il 3 ottobre 2021 per un totale di 25 episodi. In Italia la serie è visibile su Netflix con sottotitoli dal 26 agosto 2021. La prima serie è stata diretta da Shinji Ishihara (Fairy Tail, Log Horizon) e dal defunto Yushi Suzuki (regista di alcuni episodi della Stagione 3 di Fairy Tail). Mitsutaka Hirota (Rent-A-Girlfriend) ha supervisionato la sceneggiatura e Yurika Sako (Food Wars! The Third Plate) ha realizzato il design dei personaggi per le animazioni.

Possiamo guardarlo di seguito:

Edens Zero: manga e anime

A proposito di Edens Zero, il manga è in corso di serializzazione su Weeky Shonen Magazine da giugno 2018 e al momento si compone di 22 Volumi. In Italia la serie è giunta al Volume 15.

Ne approfittiamo per invitarvi a recuperare il 1° numero di Edens Zero di Hiro Mashima su Amazon.

Il giovane Shiki vive sul pianeta Granbell insieme ai robot che animano un vastissimo parco a tema. Un giorno arrivano due visitatori, i primi a mettere piede su Granbell da circa un secolo: Rebecca, una giovane creatrice di contenuti digitali, e il suo gatto blu Happy. I tre vanno subito d’accordo e diventano amici… Ancora non sanno che questo incontro cambierà i loro destini! Hiro Mashima, osannato autore di Fairy Tail, abbandona le atmosfere incantate della sua famosa serie per intraprendere un incredibile viaggio, a metà tra fantasy e fantascienza, alla scoperta di stelle e pianeti sconosciuti.

Hiro Mashima, autore del manga, è celebre per aver realizzato in precedenza il successo di Fairy Tail tra il 2006 e il 2017. Star Comics in Italia ha pubblicato l’intera serie. Il manga sequel, Fairy Tail: 100 Years Quest, riceverà molto presto un adattamento anime cui dettagli sono disponibili cliccando qui attraverso il nostro precedente articolo.