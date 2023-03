Tutte le uscite BAO Publishing di marzo 2023. Da segnalare E Alla Fine Muoiono di Lou Lubie e Un Figlio Eccezionale di Miki Yamamoto.

Le uscite BAO Publishing di marzo 2023

Le uscite BAO Publishing del 3 febbraio

E ALLA FINE MUOIONO

di Lou Lubie

248 pagine – 17 x 24 cm B/N, cartonato

€ 27,00

Lou Lubie, in un libro a metà tra narrazione a fumetti e saggio critico, analizza il senso moderno delle favole, regalando al lettore un’esperienza narrativa unica, godibilissima e profonda, in cui stereotipi di genere, il ruolo della donna nella società e la morale comune vengono contestualizzati rispetto ai racconti archetipici destinati all’infanzia. Il volume, cartonato e con fregi in oro in copertina, ha il taglio delle pagine labrato in oro lucido. Un’edizione preziosa e sontuosa per un libro imprescindibile per comprendere gli stigma che lottiamo una vita per toglierci di dosso.

Le uscite BAO Publishing del 10 febbraio

UN FIGLIO ECCEZIONALE

di Miki Yamamoto

168 pagine – 15 x 21 cm colori, brossurato

€ 18,00

Come si può pensare serenamente alla maternità e al futuro dei propri figli in una società così irragionevole e a tratti perfino crudele? Una coppia scopre di essere in attesa del primo figlio, ma dopo la gioia iniziale e le fantasie sul futuro grandioso che lo attende, si trova affrontare una serie di domande non più rinviabili. Quale mondo stiamo lasciando in eredità alle prossime generazioni?

Le uscite BAO Publishing del 17 febbraio

L’ATTESA

di Keum Suk Gendry-Kim

248 pagine – 17 x 23 cm B/N, cartonato

€ 24,00

Keum Suk Gendry-Kim affronta uno dei temi più dolorosi, per una narratrice coreana: la separazione, negli anni Cinquanta, del suo paese in due entità contrapposte, divise dal confine invisibile, ma armato, del trentottesimo parallelo. Attingendo alla storia della sua famiglia, ma in un impianto narrativo di finzione, racconta di come una madre abbia atteso di rivedere il figlio per oltre sessant’anni, e del dolore lacerante del non sapere dove siano finiti, se siano ancora vivi, cosa le abbia portato via gli affetti più cari. In un paradossale contrasto tra presente e passato, il senso della perdita stordisce il lettore con la forza della verità del cuore, e cioè che chi abbiamo perduto senza motivo lascia in noi un dolore senza fine.

Le uscite BAO Publishing del 24 febbraio

AOMANJU 3

di Hisae Iwaoka

212 pagine – 13 x 18 cm B/N, brossurato

€ 8,90

Le storie di Hisae Iwaoka si distinguono per le loro atmosfere rarefatte, oniriche, immaginifiche. E la summa dell’opera dell’autrice sembra proprio trovarsi nella delicatissima serie Aomanju, in cui storia dopo storia, volume dopo volume, facciamo conoscenza con gli strani abitanti della Foresta degli spiriti e con le loro profonde connessioni con gli umani. Un manga che unisce animismo magico alla poesia che si cela dietro le vite di ognuno di noi.

Le uscite BAO Publishing del 31 febbraio

GLI STRATI

di Pénélope Bagieu

144 pagine – 21 x 28 cm colori, cartonato

€ 20,00

Pénélope Bagieu, autentica superstar del fumetto francese, ha conosciuto un enorme successo in Italia grazie a Indomite, in cui è riuscita a raccontare con leggerezza e profondo impegno sociale storie di donne che, con le loro azioni, hanno cambiato il corso della storia. Ora, per la prima volta in un racconto di auto-fiction e con lo stile ironico che la contraddistingue, l’autrice francese racconta l’eccezionalità che si cela dietro la normalità quotidiana di una donna che sa essere profonda, leggera, forte, fragile… sempre assolutamente reale.

Tutte le uscite BAO Publishing di febbraio 2023

AOMANJU 2

di Hisae Iwaoka

208 pagine – 13 x 18 cm B/N, brossurato

€ 8,90

Giunta al secondo volume, la serie di Hisae Iwaoka conferma il grande seguito dell’au- trice all’interno del catalogo Aiken, il Manga secondo BAO. Aomanju, in piena linea con i suoi precedenti lavori (Dosei Mansion, Fiori di Biscotto, Nuvole bianche e L’attesa della felicità), è una storia permeata di poesia, animismo magico e introspezione. Un racconto in cinque volumi delicato e toccante, che farà felice i sempre più lettori che già conoscono l’autrice e che permetterà a chi non ancora la conosce di avvicinarsi al catalogo sempre più ampio tra gli scaffali BAO Publishing.

TURCHINA

di Elena Triolo

176 pagine – 17 x 23 cm colori, cartonato

€ 23,00

Lei è Giovanna Ragionieri, la figlia del giardiniere della tenuta estiva dei Lorenzini. Lui è Carlo Lorenzini, giovane scrittore con la testa tra le nuvole e prossimo a scrivere – con lo pseudonimo di Carlo Collodi – un romanzo d’appendice che diventerà un vero e proprio capolavoro: Pinocchio. Lei, che all’epoca ha solo sei anni, diventa grande amica dello scrittore al punto da ispirarlo nella creazione del personaggio della Fata Turchina. Ed è proprio attraverso la vita di Giovanna che conosciamo il processo creativo di Collodi per scrivere puntata dopo puntata la storia di un burattino in un’Italia a cavallo tra la Monarchia e la Repubblica, prossima al boom economico. Un graphic novel che attinge a fatti storici per raccontare, grazie allo straordinario talento di Elena Triolo, un’amicizia che va ben oltre personaggi di carta tra le pagine di un libro.

ESSERE MONTAGNA

di Jacopo Starace

184 pagine – 21 x 28 cm colori, cartonato

€ 23,00

Dopo anni passati all’interno di una foresta nel continuo tentativo di creare un microcosmo in cui far convivere tutti gli abitanti, una comunità sopravvissuta a una piaga che ha distrutto il mondo ha il sentore che quel malessere stia tornando e che il fragile equilibrio raggiunto fino a quel punto si stia per frantumare. Ma come imparare dai propri errori per affrontare un nemico già conosciuto? Una storia a cavallo tra la fantascienza distopica, il thriller psicologico e il romanzo di formazione che si avvicina all’immaginario di Jeff VanderMeer e rivela lo straordinario talento di Jacopo Starace.

DIEN BIEN PHU TRUE END 1

di Daisuke Nishijima

288 pagine – 13 x 18 cm B/N, brossurato

€ 8,90

La seconda fase della tragica guerra del Vietnam si è appena conclusa e Dien Bien Phu si appresta a raccontare una nuova pagina di uno dei capitoli più oscuri della Storia moderna. Con un cast variegato, simbolo degli orrori di quel periodo, e una narrazione moderna e incalzante, la guerra del Vietnam come non è mai stata raccontata prima d’ora. Il vero finale di Dien Bien Phu comincia ora, con il primo volume di tre dal titolo “True End”.

LA MIA VITA POSTUMA

di Hubert e Zanzim

112 pagine – 21 x 28 cm colori, cartonato

€ 23,00

Dopo il grande successo di Pelle d’uomo, il team creativo formato da Hubert e Zanzim torna sugli scaffali delle librerie con La mia vita postuma, una storia che è allo stesso tempo un giallo, un romanzo rosa e un romanzo storico. Dopo la morte del marito, Emma Doucet si limita a sopravvivere aspettando la propria ora. Ma, quando arriva, con sua grande sorpresa Emma si ritrova viva e morta allo stesso tempo… e all’improvviso la sua voglia di vivere torna più forte che mai! Il viaggio nei ricordi si mescola così al mistero dietro la sua morte, in un mix perfettamente riuscito di humor nero e commedia. La pubblicazione da parte di BAO Publishing delle opere più emotive e intimiste del compianto sceneggiatore Hubert si arricchisce di un nuovo gioiello, con ai disegni uno straordinario Zanzim. Un titolo che si appresta a diventare, proprio come Pelle d’uomo, uno dei più amati di sempre.

NOT SIMPLE

di Natsume Ono

320 pagine – 12 x 24 cm B/N, brossurato

€ 8,90

Ian si trova a viaggiare alla ricerca della sorella scomparsa. Attraverso ellissi e salti temporali, scopriamo la sua storia dal punto di vista del giornalista freelance Jim, testimone empatico delle vicende del ragazzo e chiave di lettura di tutta l’opera. Natsume Ono, dopo un periodo in Europa, debuttò professionalmente in Giappone con quest’opera: una storia a trame concentriche che si snoda lungo oltre vent’anni fra indifferenza, solitudine e incrollabile tenacia.

