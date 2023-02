Tutte le uscite Edizioni BD e J-POP Manga di febbraio 2023 così come comunicate dall’editore milanese. Da segnalare l’ultimo volume di Blue Giant 5 mentre fra le novità c’è la dolce commedia romantica Ice Guy & Cool Girl 1 e il Tokyo Revengers Pack 2.

Le uscite Edizioni BD e J-POP Manga di febbraio 2023

Le uscite Edizioni BD e J-Pop Manga del 1 febbraio 2023

Tokyo Revengers Pack 2 (Tokyo Revengers Volume 23 + Character Book 2 + gadget)

Adunata per tutti i fan della Manji Gang e del mondo di Tokyo Revengers! Il capolavoro di Ken Wakui raddoppia, con due uscite che vengono proposte in anteprima all’interno di un comodo cofanetto. Nel Tokyo Revengers Toman Pack potrai trovare: il vol. 23 della serie; il Character Book, un volume strabordante di succosi contenuti extra, tra approfondimenti sui personaggi e splendide illustrazioni inedite; dei gadget speciali, realizzati appositamente per il Pack.

Il Mistero di Ron Kamonohashi 3

La Nave di Teseo 2

Nel 1989, nella Scuola Elementare Otousu, ventuno persone muoiono avvelenate. Shin Sano, il figlio dell’uomo accusato del crimine, dopo essersi ritrovato nel villaggio di Otousu sei mesi prima del tragico evento, inizia a indagare. Il padre, però, sembra condurre una vita onesta… Chi è il vero spietato omicida? Riuscirà Shin a impedire la strage, cambiando così il proprio destino?

Radiation House 11

Da quando Iori è arrivato al policlinico Amakasu, il rapporto tra An e i tecnici di radiologia è un po’ alla volta migliorato. Tuttavia, il dottor Kaburagi, il primario di radiologia, è sull’orlo di una crisi perché sente che la sua presenza in reparto è meno necessaria, così affida una missione segreta al venditore e produttore di apparecchiature mediche Takeda per indagare su Iori…

Canis 3 – The Speaker 1

Nobu, Hal e Sam sono tre ragazzini che vivono nella stessa stanza di orfanotrofio. La loro speranza è quella di stare sempre insieme e di lasciare la struttura una volta maggiorenni. Un giorno, però, mentre giocano a fare i giovani detective, scoprono l’oscuro segreto dell’orfanotrofio. E così, i tre vengono separati contro la propria volontà…

BJ Alex 11

Le altre uscite:

Alicization Sword Art Online Novel 18

Call Of The Night 06

Le uscite Edizioni BD e J-POP Manga dell’8 febbraio 2023

Blue Giant 5

Yukinori riesce a salire sul palco del So Blue. Grazie alla sua performance, per il trio formato da lui, Dai e Tamada si aprono le porte del più importante jazz club giapponese. Ma quando tutto sembra andare per il verso giusto, ecco accadere l’irreparabile…

Tokyo Revengers 23

Il nuovo presente è radioso per Takemichi sia per tutti gli ex membri della Toman, ma non per Mikey… Alla disperata ricerca di un indizio, Takemichi e gli altri dissotterrano la scatola sepolta dodici anni prima. Nascosta lì dentro si cela una sconvolgente verità…

Dance Dance Danseur 11

Dopo essersi allenato sulle basi della danza classica e aver ripetuto gli esercizi più e più volte, come se fosse posseduto dal demonio, Junpei affronta la gara dello YAGP. Nell’ora di pausa della competizione senior maschile, Ruo, che avrebbe dovuto essere in Russia, sale sul palco e si mette a ballare. Junpei rimane sconvolto e, con l’eccitazione nel cuore, continua a danzare fino al giorno seguente. Fisicamente esausto, decide di presentarsi alla finale… È a quel punto che viene avvolto dal “suono”, per poi diventare lui stesso il “suono”!

Smile Down The Runway 10

Nuove sfide tra i professionisti di “Aphro I Dite”! Dopo il diploma, Ikuto si è messo in gioco con un tirocinio da “Aphro I Dite” ed è riuscito a farsi assumere a tempo pieno, anche se come modellista. Ora i suoi nuovi problemi sono un capo svogliato, colleghi bizzarri e competitivi e lo scoglio più grande di tutti: i computer! Ikuto dovrà lottare per lasciare il segno in un ambiente spietato dove lavora anche il suo rivale, Too Ayano… Inizia un nuovo capitolo della sua storia!

Hiraeth 1

Dopo Oltre le onde, un nuovo struggente manga di Yuhki Kamatani.

Le uscite Edizioni BD e J-POP Manga a del 15 febbraio 2023

Ice Guy & Cool Girl 1

Questa è la storia di Himuro, il discendente di una donna delle nevi, e della sua gentile seppur particolare collega Fuyutsuki… Anche se a prima vista possono sembrare due persone imperturbabili, entrambi sono in realtà molto impacciati quando si tratta di questioni di cuore; infatti l’amore che Himuro nutre nei confronti di Fuyutsuki imperversa nel suo animo come una bufera di neve, impedendogli di compiere il fatidico primo passo. Lei, d’altro canto, pare del tutto inconsapevole dei suoi stessi sentimenti…

VEDI SU AMAZON

My Dress-Up Darling – Bisque Doll 8 Deluxe

Blood Bank Stagione II 1

In un mondo dominato dai vampiri, il potere si concentra nelle “Blood Bank”, istituti che dispensano sangue umano a loro piacimento, One è un umano schiavo come tutti i suoi simili, impiegato in una di queste banche, nonostante non desideri altro che una vita grigia e tranquilla, il suo sogno si infrange quando incontra Shell, potente e bellissimo vampiro che lo coinvolge in una relazione pericolosa ed eccitante, contro ogni norma sociale…

Alice In Borderland 7

Arisu, un ex studente disoccupato e appassionato dei videogiochi, si ritrova improvvisamente catapultato nella Tokyo alternativa di una “Terra di confine” identica in tutto e per tutto a quella reale, ma deserta e diroccata. In compagnia di due amici, il duro Karube e l’erotomane Chota, Arisu sarà costretto ad affrontare in quello scenario desolato un vero e proprio survival game, nella forma di una sequenza di giochi dalla difficoltà potenzialmente… mortale. Riusciranno i tre ragazzi a sopravvivere a questo nuovo, pericoloso mondo? Chi ha creato tutto questo? Ma, soprattutto, c’è un modo, per loro, di tornare alle loro vite originali?

Lore Olympus 3

I Am A Hero 11 Nuova Edizione

Hideo Suzuki è un mangaka che non è mai riuscito a sfondare e a trentacinque anni è ancora relegato al ruolo di assistente. Tra fallimenti, delusioni e la strana storia d’amore con la sua ragazza Tetsuko, la vita di Hideo si barcamena in attesa di un successo che non sembra mai arrivare. Tuttavia, un grande cambiamento per lui è in agguato eccome: una svolta oscura e sinistra, che trascinerà il mondo intero in una spirale di orrore e costringerà Hideo a rimboccarsi le maniche e diventare… un eroe.

Rent a Girlfriend 13

Bj Alex 12

Solitario, timido e un po’ frustrato, Dong Gyun ha un solo grande sfogo nella vita: ogni sera alle 22 non perde una live del suo cam-boy del cuore, il BJ (broadcaster jockey) Alex, un giovane che ama condividere con la rete l’immagine del suo stupendo corpo (ma non il suo volto) e i racconti piccantissimi delle sue esperienze sessuali. Finché, dopo una notte di bisboccia con gli amici, Dong Gyun non incontra un gentile cameriere con un corpo all’apprenza familiare… che sia proprio lui il BJ Alex e, se così fosse, sarà davvero come i suoi fan lo immaginano nella vita privata?

Le altre uscite:

Fenrir 3

Dada Adventure 4.

Le uscite Edizioni BD e J-POP Manga del 22 febbraio 2023

Insomniacs After School 2

Uscire di nascosto in piena notte per incontrare la ragazza che occupa i tuoi pensieri. Quel paesaggio familiare, visto di notte sembra così diverso… Questa è la storia dei due liceali Isaki e Ganta che, tra dubbi e paure, trovano il loro posto speciale.

Kemono Jihen 15

L’incendio provocato e Urayashima dalle due kitsune si spegne con la vita di Akagi, consumato dalle fiamme della pace interiore che ha sempre desiderato. Il gruppo di Kabane e i tanuki dello Shikoku possono tirare un sospiro di sollievo per essere riusciti a proteggere Yashima, anche se con difficoltà: le ferite dello spirito sono più dolorose di quelle fisiche. Mentre però si discute del destino di Kaede, che è stato catturato, e delle pietre kemono rimaste, arrivano notizie ancora più tristi…

Mission: Yozakura Family 10

Taiyo raggiunge il livello più profondo della base nemica per l’attesissimo scontro con Kawashita. È proprio allora che il potere della fioritura si scatena e Taiyo vede scorrere nella sua mente i ricordi dell’avversario. Che cosa si nasconde nel suo passato turbolento? E, soprattutto, chi è la persona che ne ha fatto aprte? Operazione “Yozakura in prima linea”… questa volta potremo dire “Missione compiuta”?

Kingdom 56

Arrivati al quindicesimo giorno nella piana Zhuhai, Qin ha finito i viveri e l’esercito di Wang Jian sfida le truppe di Li Mu. Poco dopo l’inizio della battaglia, quest’ultimo riceve un messaggio urgente da Ye… Lo scontro fra gli eserciti centrali si fa sempre più violento e l’unica conclusione possibile sembra ormai essere l’annientamento dell’avversario.

Chocolatier – cioccolata per un cuore spezzato 7

Il cioccolatiere Sota è innamorato di Saeko, una donna sposata che adora il cioccolato. Nonostante lui si sia dichiarato sicuro che sarebbe stato respinto, è giunto il White Day senza che abbia ancora ricevuto una risposta. Saeko se ne va di casa e Sota la ospita nel suo negozio… Una notte indimenticabile sta per iniziare.

Hiraeth 2

Mika, una giovane studentessa, sta affrontando con enorme difficoltà il lutto per la perdita della sua migliore amica. Disperata e sola, in preda a quel sentimento di nostalgia e rimpianto che i gallesi chiamano “hiraeth”, è determinata a ricongiungersi con lei… seppure nell’aldilà. Tuttavia, prima che possa accadere l’irreparabile, la ragazza viene salvata da due viaggiatori: un misterioso dio senza nome e un immortale, Hibino, che segue il dio nella speranza di scoprire da lui come porre fine alla propria esistenza.

