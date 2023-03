Tutte le uscite Panini Comics di marzo 2023 così come calendarizzate dal sito ufficiale dell’editore modenese. Da segnalare il prequel a fumetti del film di Dungeons and Dragons, il secondo volume deluxe dedicato alle Teenage Mutant Ninja Turtles e la solita ricca proposta di materiale targato Star Wars.

Le uscite Panini Comics di marzo 2023

Le uscite Panini Comics del 2 marzo 2023

Lo scorpione 2 Edizione Deluxe

Autori: Stephen Desberg, Enrico Marini

Formato: 21×28, C., 256 pp., col. • Euro 33,00

Contiene: Le Scorpion (2000) #7/12

Entra nel vivo la guerra tra Armando Catalano, l’avventuriero noto come lo Scorpione e il malvagio Cardinale Trebaldi! In una Roma del XVIII secolo scossa da scandali, lotte per il potere e intrighi, Trebaldi è stato eletto Papa, garantendosi un potere inaudito su anime e persone. Solo lo Scorpione, il suo alleato Ussaro e la gitana Méjai possono fermarlo… sempre che sopravvivano alle incredibili rivelazioni che li aspettano! Secondo ciclo di storie per il capolavoro di cappa e spada firmato da Stephen Desberg (La stella del deserto) ed Enrico Marini (Batman: Il principe oscuro)!

VEDI SU AMAZON

GRENDEL – L’ODISSEA DEL DIAVOLO

Autore: Matt Wagner

Formato: 17×26, C., 208 pp., col. • Euro 26,00

Contiene: Grendel: Devil’s Odyssey (2021) #1/8

Millenni nel futuro, il mondo è condannato. A Grendel-Prime, l’invincibile cyborg che vive secondo il codice dei Grendel, è affidata una missione fondamentale: trovare un pianeta su cui far ripartire la civiltà umana. Affiancato da una fedele compagna robotica, inizia la missione… ma lo spazio ha in serbo pericoli imprevisti!

VEDI SU AMAZON

Conan La Leggenda 3 – La battaglia del passo di Shamla

Autori: Tomàs Giorello, Tim Truman, Paul Lee, Joe Kubert

Formato: 17×26, C., 464 pp., col. • Euro 42,00

Contiene: Conan the Cimmerian (2008) #8/25

Gli adattamenti a fumetti dei classici racconti di Robert E. Howard, oltre ad avventure originali dell’eroe sword & sorcery più celebre e amato! In Colosso nero, Conan affronta la sua battaglia più sanguinosa, quando i mercenari di Amalric si scontrano con le orde demoniache di Natohk! Poi, scopre un mistero secolare nell’adattamento di Ombre di ferro sulla luna! In appendice, un’ampia sezione di contenuti extra inediti in Italia!

Teenage Mutant Ninja Turtles Deluxe 2

Autori: Ben Bates, Tom Waltz, Mateus Santolouco, Kevin Eastman, AA.VV.

Formato: 17×26, C., 416 pp., col. • Euro 39,00

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles (2011) #13/20, Teenage Mutant Ninja Turtles Micro-Series (2011) #6/8, Teenage Mutant Ninja Turtles Villains Micro-Series (2013) #1/2, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Secret History of the Foot Clan (2012) #1/4

Continua la raccolta in volume delle storie che hanno ridefinito l’universo fumettistico delle TMNT! Baxter Stockman fa la conoscenza del generale Krang, Shredder imperversa ed entrano in scena Slash e il Fuggitoide. Mentre approfondiamo la conoscenza con Casey e April, le Tartarughe Ninja vivono la loro prima avventura interdimensionale. Infine, passato e presente si incontrano in La storia segreta del Clan del Piede!

VEDI SU AMAZON

AVATAR: POSIZIONE DI VANTAGGIO VOLUME 3

Autori: Sherri L. Smith, Agustin Padilla, Miguel Ángel Ruiz

Formato: 17×26, C., 88 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Avatar: The High Ground (2022) vol. 3

Il terzo e conclusivo capitolo della trilogia basata su una sceneggiatura di James Cameron! Abbiamo visto il ritorno degli umani su Pandora e la conseguente mossa di Jake Sully. Una scelta difficile e pericolosa le cui ripercussioni potrete leggere in questo imperdibile volume!

VEDI SU AMAZON

DUNGEONS & DRAGONS VOLUME 7 – AL LIMITE DEL MONDO

Autori: AJ Mendez, Aimee Garcia, Martin Coccolo

Gennaio 2023 • 17×26, C., 96 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Dungeons & Dragons: At the Spine of the World (2020) #1/4

All’estremo nord dei Forgotten Realms, una notte invernale infinita sta portando una cittadina sull’orlo della follia. Per salvarla, i nostri eroi Runa, Saarvin, Patience, Amos e Belvyre dovranno attraversare la tundra ghiacciata e trovare una cura. Nel loro viaggio incontreranno ostacoli ghiacciati e mostri inimmaginabili, in un’avventura firmata dalla scrittrice AJ Mendez e dall’attrice Aimee Garcia (Lucifer) per i disegni di Martin Coccolo (Deadpool).

VEDI SU AMAZON

Le uscite Panini DC Italia del 9 marzo 2023

SPAWN 4

Autori: Todd McFarlane, Rory McConville, Carlo Barberi

Formato: 17×26, B., 112 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: Spawn (1992) #331/335

Al Simmons viene catturato dal nuovo team di Jim Downing! Tutto questo mentre Sinn (l’ex Cogliostro) si scontra con l’esercito del Clown sull’Isola Omega e una vecchia amicizia si prepara a tornare in scena! Un nuovo capitolo delle avventure del super eroe indipendente più vitale di sempre disegnato dall’autore messicano di Spider-Geddon e Deadpool!

SPAWN PISTOLERO VOLUME 2

Autori: Todd McFarlane, Brett Booth

Formato: 17×26, C., 136 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Gunslinger Spawn (2021) #7/12

Sperduto nel tempo, Javi il Pistolero comprende che l’unico in grado di riportarlo nella sua epoca è Spawn! Convincerlo, però, non si dimostra un compito facile, anche perché Al Simmons teme le conseguenze di questa eventualità. C’è anche poco tempo per pensare perché i nemici continuano ad arrivare a frotte, e l’unica soluzione per il Pistolero è fare squadra in… Scorched!

STAR WARS – OBI-WAN

Autori: Christopher Cantwell, Ario Anindito

Formato: 17×26, C., 112 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Obi-Wan (2022) #1/5

Nei suoi ultimi giorni sul pianeta desertico di Tatooine, Obi-Wan Kenobi riflette sulla sua lunga ed eroica vita scrivendo un diario. Le prove come Padawan, il suo impegno durante le Guerre dei Cloni e i suoi primi giorni come vero Maestro della Forza. Ma tutto cominciò con un’avventura su Coruscant, quando aveva solo otto anni…

VEDI SU AMAZON

Cyberpunk 2077 – Hai la Mia Parola

Autori: Bartosz Sztybor, Jesus Hervas

Formato: 17×26, C., 104 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Cyberpunk 2077: You Have My Word (2021) #1/4

Una proposta di sviluppo urbano promossa dalla Militech. Una misteriosa cameriera di un ristorantino sperduto nel nulla, molto lontano da Night City. Una giovane ragazza che vuole farsi strada nel mondo, non importa come, e per questo prende dei rischi. Le richieste della gang dei Valentinos. E tanti, troppi segreti mischiati a sesso e violenza. Tutto questo e molto altro ancora in un volume autoconclusivo con una storia inedita ambientata nel mondo di Cyberpunk 2077!

VEDI SU AMAZON

Le uscite Panini DC Italia del 16 marzo 2023

Dungeons & Dragons – L’Onore Dei Ladri – La Festa della Luna

Autori: Jeremy Lambert, Ellen Boener, AA. VV., Eduardo Ferigato, Guillermo Sanna

Formato: 17×26, C., 96 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves – The Feast of the Moon (2023) #1

Il prequel a fumetti del film Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri! Un epico viaggio nel celeberrimo universo fantasy del gioco di ruolo più famoso al mondo. Lungo la strada, incontrerete gli irresistibili protagonisti del film e conoscerete le dinamiche di questo eterogeneo gruppo di avventurieri. Magie, colpi di scena e, soprattutto, avventure alla scoperta dell’ignoto in puro stile Dungeons & Dragons!

VEDI SU AMAZON

I FIGLI DI EL TOPO VOLUME 3 – ABELCAINO

Autori: Alejandro Jodorowsky, José Ladrönn

Formato: 23,5×31,2, C., 96 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Les Fils d’El Topo tome 3: AbelCaïn

Gran finale per il sequel a fumetti del film culto di Alejandro Jodorowsky (Incal)! Abele viaggia nell’arido Occidente con Lilith e si inchina ai suoi stravaganti desideri, ma i due cadono nelle mani degli uomini del terribile Colonnello. Nel frattempo, Caino, che ha intrapreso una disperata ricerca per guarire una giovane ragazza da uno strano male, si rende conto che l’unica speranza per salvarla è raggiungere suo fratello. Il destino riunirà i due figli di El Topo per un viaggio finale: uno spinto dall’odio, l’altro dall’amore…

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES 59

Autori: Kevin Eastman, Sophie Campbell, Brahm Revel

Formato: 17×26, B., 88 pp., col. • Euro 13

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles (2011) #104/105, Teenage Mutant Ninja Turtles: Jennika (2020) #1/2 (I)

In disaccordo con la sua visione di una Mutant Town sotto il suo controllo, le TMNT si scontrano con Vecchio Diavolo, in un momento destinato a rivelarsi cruciale per loro, per i Mutaniumali e per tutti i mutanti. Nel frattempo, Jennika si troverà costretta a venire a patti non soltanto con le difficoltà del presente, ma anche con il suo difficile passato. Inoltre: l’esordio di un nuovo avversario!

ECHOLANDS VOLUME 1 – IN FUGA

Autore: J.H. Williams III, W. Haden Blackman

Formato: 28,3×18,3, C., 272 pp., col. • Euro 35,00

Contiene: Echolands (2022) #1/6

Dopo aver rubato una gemma a un dispotico mago, Hope ora è in fuga. Per seminare l’inarrestabile figlia del tiranno, la ragazza dovrà compiere un pericoloso viaggio che la porterà in giro per il mondo, visitando posti fantastici e mai visti! Un’esaltante miscela di generi con i meravigliosi disegni di J.H. Williams III!

VEDI SU AMAZON

Le altre uscite:

Star Wars 25

Le uscite Panini DC Italia del 23 marzo 2023

FINE PRINT VOL. 1

Autore: Stjepan Sejic

Formato: 17×26, C., 184 pp., col. • Euro 24,00

Contiene: Fine Print vol. 1

Un cuore infranto? Pura e semplice brama di lussuria? Gli dei del desiderio sono pronti a offrirvi i loro servigi, ma cosa vi chiederanno in cambio? E siamo sicuri che siano esenti da difetti? L’autore di Sunstone torna a esplorare il genere erotico per parlarci con irresistibile malizia di tutte le sfumature dell’amore.

La spada selvaggia di Conan Omnibus 1

Autore: John Romita Sr, Roy Thomas, John Buscema, Barry Windsor-Smith, AA.VV.

Formato: 18.3×27.7, C., 1040 pp., B/N +col. • Euro 94,00

Contiene: Savage Tales (1971) #1/5, Savage Sword of Conan (1974) #1/12

Torna il Conan più selvaggio, quello delle storie in bianco e nero di Savage Tales e Savage Sword! I grandi capolavori del Cimmero tratti dai racconti di R.E. Howard e disegnati dai suoi più celebri autori! Una gigantesca riproposta cronologica curata da Roy Thomas in persona! Inoltre: redazionali, extra e una sezione di fumetti inediti!

Le altre uscite:

Teenage Mutant Ninja Turtles Deluxe 1 (Ristampa)

Star Wars: L’alta Repubblica 1

Le uscite Panini DC Italia del 30 marzo 2023

STAR WARS: L’ALBA DEGLI JEDI

Autori: John Ostrander, Jan Duursema

Formato: 17×26, C., 376 pp., col. • Euro 37,00

Contiene: Star Wars: Dawn of the Jedi – Force Storm (2012) #1/5, Star Wars: Prisoner of Bogan (2012) #1/5, Star Wars: Force War (2013) #1/5

25.000 anni prima della trilogia originale di Star Wars: prima delle spade laser e dei viaggi iperspaziali, quando il collegamento con la Forza era nuovo e Sith e Jedi non erano divisi. Sul pianeta Tython, scienziati, filosofi e guerrieri cercano di trovare pace nel misterioso potere conosciuto come la Forza. Ma sta per giungere uno straniero che cambierà tutti gli equilibri! In un unico volume, tutta la saga realizzata dagli autori del best seller Eredità!

Star Wars: La Principessa e la Canaglia

Autori: Beth Revis

Formato: 14.4×21.6, B., 432 pp., B/N • Euro 23,00

Contiene: Star Wars: Star Wars: The Princess and the Scoundrel

La Morte Nera è stata distrutta. Darth Vader è morto. L’Impero è a pezzi. E così, sulla luna boscosa di Endor, è ora di celebrare il matrimonio fra i due eroi della Ribellione: la nobile principessa e la canaglia dal cuore d’oro. Ma “e vissero felici e contenti” non esiste nella galassia di Star Wars, e non appena i due partono per la loro luna di miele a bordo dell’astronave da crociera Halcyon dovranno affrontare una pericolosa minaccia. Perché l’Impero può essere anche stato sconfitto, ma di certo non è scomparso…

VEDI SU AMAZON

SNOW ANGELS VOLUME 1

Autori: Jeff Lemire, Jock

Formato: 17×26, C., 96 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Snow Angels (2021) #1/4

Milli e Mae non sanno perché la loro gente viva nel luogo congelato che chiamano casa. Nessuno lo sa. Nel giorno del dodicesimo compleanno della prima, il padre porta le due ragazze oltre la Trincea per un rituale di iniziazione. Pescare sul fiume ghiacciato, cacciare i cani, ringraziare gli dei. È il viaggio di una vita… che al risveglio del letale protettore della Trincea, l’Uomo delle Nevi, si trasforma in un’avventura che non dà respiro. Una storia di sopravvivenza, perdita e redenzione dalle superstar Jeff Lemire e Jock.

VEDI SU AMAZON

THE GOON DELUXE VOLUME 6 – UN MUCCHIO DI ROBA

Autori: Eric Powell, Thomas Sniegoski, Brett Parson, Roger Langridge, AA.VV.

Formato: 17×26, C., 368 pp., col., • Euro 36,00

Contiene: The Goon (2019) #1/12

Dopo una serie di strane avventure all’estero, Goon e Franky tornano a Lonely Street solo per ritrovarsi un’orda di personaggi ripugnanti che hanno approfittato della loro assenza. Sembra proprio che sia ora di menar le mani! La nuova serie di Eric Powell, pubblicata in occasione del ventennale della sua creatura, raccolta in un volume deluxe!

DUNGEONS & DRAGONS DELUXE VOLUME 1 – LEGGENDE DI BALDUR’S GATE

Autori: Jim Zub, Max Dunbar, Nelson Dániel, Netho Diaz, AA.VV.

Formato: 17×26, C., 384 pp., col. • Euro 37,00

Contiene: Dungeons & Dragons: Legends of Baldur’s Gate (2014) #1/5, Dungeons & Dragons: Shadows of the Vampire (2016) #1/5, Dungeons & Dragons: Frost Giant’s Fury (2017) #1/5

In occasione dell’uscita del film al cinema, scopri i personaggi iconici e le affascinanti ambientazioni che hanno reso leggendario l’universo di Dungeons & Dragons! Il male è tornato a infestare la città di Baldur’s Gate e a salvarla dovrà pensarci un gruppo di nuovi guerrieri capitanati dal ranger Minsc, in compagnia del suo criceto gigante in miniatura Boo. La prima parte della saga scritta da Jim Zub porta i nostri eroi in luoghi inaspettati di Forgotten Realms, mentre su di loro incombe una terribile minaccia… talmente grave che potrebbero perdere la loro anima! 88 DUNGEONS & DRAGONS – L’ONORE DEI LADRI A MARZO AL CINEMA!

VEDI SU AMAZON

ESSEX COUNTY – NUOVA EDIZIONE

Autore: Jeff Lemire

Formato: 15×23, B., 512 pp., b/n • Euro 32,00

Contiene: Essex County

Uno spaccato della provincia canadese sospesa tra il sogno e il grottesco, tra certezze bucoliche e ansie della modernità. Un luogo della memoria in cui confluiscono i segreti, i rimpianti e i vizi di un’intera comunità che si perpetuano di generazione in generazione. Dal genio del cartoonist Jeff Lemire, un’opera pluripremiata da cui Netflix ha tratto la serie in streaming nel 2023.

VEDI SU AMAZON

THE DEPARTMENT OF TRUTH VOL. 3: FREE COUNTRY COLE

Autori: James Tynion IV, Martin Simmonds

17×26, C., 144 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: The Department of Truth (2020) #6/7, #14/1

Turner sta camminando sul sentiero difficile che porta alla verità, scoprendo, a ogni suo passo, che i segreti nascosti dal Dipartimento sono molto di più di quelli che immaginava. Un cammino che lo farà approdare al cuore nero del complottismo e delle leggende metropolitane, dove non ti puoi fidare nemmeno della tua ombra, mentre il mondo sta per essere cambiato per sempre dai pensieri che diventano materia. Questo e molto altro nel terzo, incredibile volume di Department of Truth di James Tynion IV (Batman) e Martin Simmonds (Dying is Easy).

VEDI SU AMAZON

Teenage Mutant Ninja Turtles 58

Autori: Sophie Campbel, Adam Gorham, Tom Waltz, Kevin Eastman

17×26, B., 96 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles (2011) #101/103, Teenage Mutant Ninja Turtles Annual 2020

La guerra che ha devastato New York è finita, e in una metropoli profondamente mutata le Tartarughe Ninja dovranno vedersela con nuove fazioni e nuovi nemici, potendo contare su un numero di alleati quanto mai esiguo. Ma che ruolo avranno in tutto questo Karai e Leatherhead? E che ne sarà del Clan del Piede? Comincia qui una nuova era per le TMNT… e no, non stiamo esagerando!

HARRY POTTER: HOGWARTS LEGACY – L’ARTE E IL MAKING OF

Autori: Jody Revenson, Michael Owen

23,5×32,4, C., 252 pp., col. • Euro 59,00

Contiene: The Art and Making of Hogwarts Legacy

Scoprite i segreti della realizzazione dell’epico videogame Hogwarts Legacy, ambientato nel Mondo Magico di Harry Potter! Viaggiate nelle fasi di ideazione di questo vasto e immersivo GDR d’azione: questo libro vi porterà dietro le quinte del gioco con interviste esclusive allo studio Avalanche, straordinari bozzetti preliminari, rendering e illustrazioni che vi permetteranno di immergervi nella creazione di questa esperienza di gioco unica.

Le altre uscite:

Star Wars 24

MAXWELL IL GATTO MAGICO

Autore: Alan Moore

20,5×28, C., 128 pp., b/n • Euro 22,00

Contiene: Maxwell the Magic Cat voll. 1/4

Prima di Swamp Thing e Watchmen, prima di diventare uno degli sceneggiatori di fumetti più acclamati al mondo, all’inizio degli anni 80 Alan Moore ha scritto e disegnato una striscia divenuta un cult: Maxwell the Magic Cat. Apparsa su un quotidiano britannico, raccontava le bizzarre avventure di un gatto parlante giunto dallo spazio che criticava con british humour e cinica ironia la società dell’epoca.

VEDI SU AMAZON

RAIN DI JOE HILL

Autore: Joe Hill, David M. Booher, Zoe Thorogood

17×26, C., 136 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Joe Hill’s Rain (2022) #1/5

Due ragazze stanno per andare a convivere, quando scoppia la tragedia: dalle nuvole oscure piovono pezzi di cristallo luminosi che lacerano la pelle di chiunque si avventuri all’esterno senza protezione. In un crescendo apocalittico, il diluvio di schegge mortali minaccia il mondo e i sogni delle due giovani innamorate…

CONAN LA LEGGENDA VOL. 3: LA BATTAGLIA DEL PASSO DI SHAMLA

Autori: Tim Truman, Tomás Giorello, Joe Kubert, Paul Lee

Febbraio 2023 • 17×26, C., 464 pp., col. • Euro 42,00

Contiene: Conan the Cimmerian (2008) #8/25

Gli adattamenti a fumetti dei classici racconti di Robert E. Howard, oltre ad avventure originali dell’eroe sword & sorcery più celebre e amato! In Colosso nero, Conan affronta la sua battaglia più sanguinosa, quando i mercenari di Amalric si scontrano con le orde demoniache di Natohk! Poi, scopre un mistero secolare nell’adattamento di Ombre di ferro sulla luna! In appendice, un’ampia sezione di contenuti extra inediti in Italia!

MAGIC VOL. 3

Autori:Jed MacKay, Ig Guara

Febbraio 2023 • 17×26, C., 144 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Magic (2021) #11/15

Dopo l’estremo sacrificio compiuto per sconfiggere la folle divinità Marit Lage, Ral Zarek, Kaya e Vraska tornano a Ravnica… e il piano si chiude alle loro spalle! Ora il nostro trio – insieme all’infiammabile Chandra Nalaar, al cercatore di mostri Garruk Wildspeaker e a un nuovo misterioso Planeswalker – è rimasto bloccato fuori da Ravnica e deve cercare di farvi ritorno! Continuano le avventure ambientate nel mondo di Magic: The Gathering.

VEDI SU AMAZON

THE SCUMBAG VOL. 3: GOLDENBROWNEYE

Autori: Rick Remender, Roland Boschi

Febbraio 2023 • 17×26, C., 128 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: The Scumbag (2020) #11/14

Due fazioni malvagie, Scorpionus e Moonflower sono pronte a imporre con la forza la loro distopica visione del mondo. E la nostra unica speranza è quel metallaro pervertito e drogato di Ernie Ray Clementine, agente segreto. L’umanità è fottuta. Con violenza, Rick Remender ci rifila in faccia il volume conclusivo della commedia d’azione più divertente e scorretta dai tempi di The Boys.

DUNGEONS & DRAGONS VOL. 7: AL LIMITE DEL MONDO

Autori: AJ Mendez, Aimee Garcia, Martin Coccolo

Gennaio 2023 • 17×26, C., 96 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Dungeons & Dragons: At the Spine of the World (2020) #1/4

All’estremo nord dei Forgotten Realms, una notte invernale infinita sta portando una cittadina sull’orlo della follia. Per salvarla, i nostri eroi Runa, Saarvin, Patience, Amos e Belvyre dovranno attraversare la tundra ghiacciata e trovare una cura. Nel loro viaggio incontreranno ostacoli ghiacciati e mostri inimmaginabili, in un’avventura firmata dalla scrittrice AJ Mendez e dall’attrice Aimee Garcia (Lucifer) per i disegni di Martin Coccolo (Deadpool).

VEDI SU AMAZON

STAR WARS: REGNO CREMISI

Autori: Charles Soule, Steven Cummings

Febbraio 2023 • 17×26, C., 128 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Crimson Reign (2021) #1/5

L’organizzazione criminale conosciuta come Alba Cremisi è tornata, ma qual è il loro obiettivo? E come reagiranno l’Alleanza Ribelle e l’Impero a questa nuova potente fazione? La seconda parte della trilogia iniziata con La guerra dei cacciatori di taglie tramite la quale lo sceneggiatore Charles Soule sta rimodellando la galassia di Star Wars durante l’Età della Ribellione.

Le altre uscite:

Star Wars L’alta Repubblica 22

L’ETERNAUTA VOL. 1

Autori: H.G. Oesterheld, Francisco Solano López

TBD, C., 368 pp., b/n • Euro 40,00 TBC

Contiene: El Eternauta

Nei dintorni di Buenos Aires quattro amici giocano a carte. Nella notte silenziosa, dei misteriosi fiocchi di neve fosforescenti cominciano a cadere e uccidono istantaneamente chiunque li tocchi. È l’inizio di un’agghiacciante invasione aliena e della lotta per la sopravvivenza. Un capolavoro del fumetto mondiale la cui trama ha anticipato il golpe argentino del 1976 di Jorge Videla, del quale è rimasto vittima lo sceneggiatore Héctor Oesterheld, desaparecido nel 1977.

ASTERIX & OBELIX: IL REGNO DI MEZZO

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

21,8×28,7, C., 48 pp., col. • Euro 12,00

Contiene: Astérix et Obélix: L’Empire du Milieu

Cosa ci fanno Asterix e Obelix in Cina? La fama dei nostri eroi ha varcato i confini della Gallia ed è arrivata fino a Shangai… Fu Yi, figlia dell’imperatore Han Xuandi, chiede aiuto ai valorosi guerrieri dopo che il colpo di stato del malvagio principe Deng Tsin Qin ha rovesciato il suo regno. Dal nuovo film Asterix & Obelix: Il regno di mezzo in uscita a inizio anno, l’imperdibile volume illustrato con i personaggi più amati di Goscinny e Uderzo, in una nuova mirabolante avventura.

VEDI SU AMAZON

IL BESTIARIO DEL CREPUSCOLO

Autrice: Daria Schmitt

23×30, C., 120 pp., b/n • Euro 24,00

Contiene: Le bestiaire du crépuscule

Per i bambini del vicinato, il parco è solo un innocuo giardino pubblico. Ma per il custode, il signor Providence, la realtà è diversa. Il posto pullula di creature lovecraftiane che l’antisociale impiegato ha votato di nascondere e proteggere nonostante i dubbi della pragmatica direzione della struttura. Il compito di Providence si complica con l’arrivo di uno strano libro che minaccia di scatenare oscure energie, mettendo l’uomo in conflitto con il direttore… e con altri misteri!

VEDI SU AMAZON

STAR WARS ROMANZI L’ALTA REPUBBLICA: IL SENTIERO DELL’INGANNO

Autori: Tessa Gratton, Justina Ireland

16,5×24, C., 384 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 24,00

Contiene: Star Wars: The High Republic – Path of Deceit