Tutte le uscite Panini DC Italia di febbraio 2023 così come calendarizzate dal sito ufficiale dell’editore modenese. Da segnalare: Superman – Diritto di Nascita, la ristampa dell’evento Invasione! e Batman Volume 2 – Joker War.

Le uscite Panini DC Italia di febbraio 2023

Le uscite Panini DC Italia del 2 febbraio 2023

SPAVENTAPASSERI/DUE FACCE: ANNO UNO

Autori: Mark Sable, Bruce Jones, Sean Murphy, Jesus Saiz, AA.VV.

17×26, C., 208 pp., col. • Euro 26,00

Contiene: Year One: Batman/ Scarecrow (2005) #1/2, Two-Face: Year One (2008) #1/2

Le origini di due storici avversari di Batman! • Un viaggio mozzafiato nella Gotham City del passato! • La nascita, la crescita, la follia e l’ascesa di Jonathan Crane… • …e il rovinoso crollo verticale di Harvey Dent, procuratore distrettuale!

SUPERMAN: DIRITTO DI NASCITA

Autori: Mark Waid, Leinil Francis Yu

17×26, C., 312 pp., col. • Euro 33,00

Contiene: Superman: Birthright (2004) #1/12

Una piccola astronave precipita in un campo coltivato nella proprietà dei Kent. A bordo, marito e moglie trovano un bambino che decidono di adottare e di chiamare Clark… • Ma il piccolo superstite è in realtà Kal-El, l’ultimo dei kryptoniani. Ha inizio così la storia del primo e del più grande fra i supereroi. • La nascita, la crescita, il trasferimento a Metropolis, l’incontro con Lois Lane e con Lex Luthor e la scoperta delle proprie responsabilità: le origini di Superman rinarrate da Mark Waid e Leinil Francis Yu per una nuova generazione di lettori! • In un volume autoconclusivo, la maxi serie completa che rappresenta il punto d’inizio perfetto per leggere le storie dell’Uomo d’Acciaio!

SUPERMAN – ACTION COMICS VOL. 3: CACCIA A LEVIATHAN

Autori: Brian M. Bendis, Szymon Kudranski

17×26, C., 136 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Action Comics #1012/1016

Punto di svolta per le storie di Superman firmate da Brian M. Bendis! • Nel bel mezzo dell’ascesa dell’organizzazione segreta Leviathan, Lex Luthor cambia le carte in tavola! • Red Cloud riceve un dono inaspettato, diventando una degli avversari più pericolosi mai affrontati dall’Azzurrone! • Inoltre, entra in scena una nuova supereroina: Naomi!

SUPERGIRL DI PETER DAVID VOL. 3 – ANGELO TERRESTRE

Autori: Peter David, Leonard Kirk, Robin Riggs, Prentis Rollins, AA.VV.

17×26, C., 336 pp., col. • Euro 34,00

Contiene: Supergirl (1996) #21/31, #1,000,000, Resurrection Man (1997) #16/17

Il terzo volume della run di Peter David sulle pagine di Supergirl! • Linda Danvers sembra finalmente aver trovato un equilibrio con la sua doppia vita nei panni di Supergirl. • Ma l’arrivo di un nuovo supereroe di nome Comet rischia di spazzare via la pace della tranquilla città di Leesburg! • Prosegue l’epopea a tema mistico-religioso illustrata da Leonard Kirk e Robin Riggs!

JUSTICE LEAGUE INTERNATIONAL VOL. 2 – INTORNO AL MONDO

Autori: Keith Giffen, AA. VV., J. M. DeMatteis, Bart Sears, Kevin Maguire

17×26, C., 576 pp., col. • Euro 48,00

Contiene: Justice League International (1987) #18/25, Justice League America (1987) #26/30, Justice League International Annual (1987) #3, Justice League Europe (1989) #1/6

La grande saga della Justice League International continua con le disavventure più assurde e divertenti di Batman, Martian Manhunter e compagni! • Guy Gardner contro Lobo! L’arrivo dell’Injustice League! Huntress sfida Darkseid! • Nel frattempo, Blue Beetle e Booster Gold vanno a caccia di un vampiro e Maxwell Lord scopre che potrebbe avere dei superpoteri… • Inoltre, la nascita della Justice League Europe!

Le altre uscite:

Flash 33

DC Best Seller – JLA di Grant Morrison 6

Le uscite Panini DC Italia del 9 febbraio 2023

HARLEY QUINN: SPECIALE 30° ANNIVERSARIO

Autori: Paul Dini, Amanda Conner, Jimmy Palmiotti, Sam Humphries, AA.VV.

18,3×27,7, C., 112 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Harley Quinn 30th Anniversary Special (2022) #1

Un volume celebrativo per festeggiare i trent’anni di pubblicazione della fuorilegge più vulcanica dell’Universo DC! • Alcuni degli autori più in vista del fumetto americano ci regalano dieci storie inedite dedicate ad Harley Quinn! Fra loro non può mancare Paul Dini, il creatore del personaggio! • Psichiatra, criminale, eroina o vigilante: chi è davvero Harleen Quinzel? Qual è la sua anima più autentica? • Insieme a Catwoman, l’ex assistente di Joker si prepara a prendere in ostaggio il Pinguino… ma cosa succederà quando deciderà di vivere un’emozionante avventura insieme ad Alfred Pennyworth?

JURASSIC LEAGUE: GIUSTIZIA PREISTORICA

Autori: Juan Gedeon, Daniel Warren Johnson, Mike Spicer

17×26, C., 152 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Jurassic League (2022) #1/6

Sono i più amati eroi di casa DC… solo che sono dei dinosauri! • Il loro primo incontro e la formazione di una versione alternativa della Justice League! • Chi sarà il nemico-sauro di questi eroi giurassici? • Un mondo alternativo, preistorico, coloratissimo e soprattutto scatenato!

BLACK ADAM VOL. 1: THEOGONIA

Autori: Christopher Priest, Rafa Sandoval

17×26, C., 136 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Black Adam (2022) #1/5

L’inizio di una nuova maxi serie incentrata su Black Adam! • Quando una malattia misteriosa priva Teth Adam della sua immortalità, l’antieroe più potente che ci sia dovrà trovare un degno successore. • Ma esiste la possibilità di redenzione per lui? Oppure entrambi i detentori del potere del Mago sono senza speranza? • Christopher Priest e Rafa Sandoval danno inizio a un’epopea che ridefinirà il mito di Black Adam!

BATMAN VOL. 2: JOKER WAR

Autori: James Tynion IV, Jorge Jimenez

17×26, C., 176 pp., col. • Euro 23,00

Contiene: Batman (2016) #95/100

Il Principe Pagliaccio del Crimine e il Cavaliere Oscuro faccia a faccia per un’ultima volta! • Joker non ha mai voluto vincere prima d’ora, non ha mai voluto che la sua battaglia con Batman terminasse. • Ma qualcosa è cambiato, e ora sta per prendere d’assalto Gotham City. • Il Pipistrello è l’ultima speranza di una città disperata: la Guerra di Joker sta per cominciare!

TASK FORCE Z VOL. 2: COSA TI DIVORA?

Autori: Matthew Rosenberg, Eddie Barrows, Jackson Herbert

17×26, C., 184 pp., col. • Euro 24,00

Contiene: Task Force Z (2022) #6/12

Solomon Grundy, Victor Zsasz, Madame Crow, Copperhead! No, non sono i candidati al premio di super criminale più sexy dell’anno… sono le nuove reclute della Task Force Z! • Dopo aver perso tutto, la squadra guidata da Red Hood ha finalmente scoperto chi è il suo vero nemico. • Peccato che al momento i vostri super criminali zombi preferiti siano in fuga, sottodimensionati e senza armi. • Sulla loro strada, però, c’è uno scoglio ancor più grande: la Bat-famiglia!

BATMAN: CARO DETECTIVE

Autore: Lee Bermejo

24,5×31,5, C., 64 pp., col. • Euro 25,00

Contiene: Batman: Dear Detective (2022) #1

Batman combatte ogni notte per le strade di Gotham City assicurando i malvagi alla giustizia. Ma chi è il suo vero nemico? Chi trama costantemente nell’ombra per sabotare la sua missione? • A darci la risposta è l’artista Lee Bermejo (Batman: Dannato), che ha unito i suoi disegni più belli dedicati al Pipistrello a un racconto in prosa dai toni noir. • Un intrigante mistero da risolvere che ci permette di riflettere sul Pipistrello e la sua vera essenza. • Una storia inedita raccolta in un formato prestigioso in cui il talento di un grande fumettista incontra la maestosità del Cavaliere Oscuro!

Le altre uscite:

Batman: Killing Time 6

Joker 16

Batman 65

Le uscite Panini DC Italia del 16 febbraio 2023

AQUAMAN/FLASH: IL CANTO DEL VUOTO

Autori: Collin Kelly, Jackson Lanzing, Vasco Georgiev

17×26, B., 160 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Aquaman/The Flash: Voidsong (2022) #1/3

Un team-up completamente inedito tra il Velocista Scarlatto e il Re di Atlantide! • Una minaccia aliena ha preso di mira la Terra ipnotizzando le menti di tutti i suoi abitanti, compresa la Justice League! • Solo Flash e Aquaman erano fuori portata al momento dell’attacco e ora sono l’unica speranza del pianeta! • Collin Kelly, Jackson Lanzing e Vasco Georgiev firmano una grande storia con al centro della scena i protagonisti dei due lungometraggi DC del 2023!

NORTHLANDERS VOL. 1: IL RITORNO DI SVEN

Autori: Brian Wood, Davide Gianfelice

17×26, B., 200 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Northlanders (2008) #1/8

Conflitti religiosi, rivoluzioni tecnologiche, paura della fine del mondo… vi suona familiare? • No, non stiamo parlando del mondo di oggi, ma dell’Europa dell’anno 1000 d.C., scenario di un’appassionante serie a fumetti sui vichinghi creata da Brian Wood (Moon Knight)! • Northlanders prende il via con l’epica storia di Sven, un principe esiliato che ha condotto una vita decadente e mondana a Costantinopoli e che ora deve tornare sulle gelide isole del Mare del Nord per rivendicare la sua eredità. • Disegni di un eccezionale Davide Gianfelice, copertine di Massimo Carnevale che hanno fatto la storia!

BATMAN – GIOCHI DI GUERRA VOL. 2: CRIMINI DI GUERRA

Autori: Bill Willingham, Ed Brubaker, Andersen Gabrych, Pete Woods, AA.VV.

Febbraio 2023 • 17×26, B., 608 pp., col. • Euro 43,00

Contiene: Batgirl (2000) #56/57, Batman (1940) #632/634, #642/644, Batman Legends of the Dark Knight (1989) #183/184, Batman Gotham Knights (2000) #57/58, Catwoman (2002) #35/36, Detective Comics (1937) #798/800, #809/810 Nightwing (1996) #97/98, Robin (1993) #130/131, Batman: Secret Files & Origins – Villains (2005) #1 (I), Batman: Secret Files & Origins – Allies (2005) #1

La conclusione di una delle storie più epiche mai dedicate a Gotham! • Una guerra selvaggia tra bande sta macchiando di sangue le strade della città, con Batman e i suoi alleati che riescono a malapena a contenerla! • Ma chi l’ha scatenata? Qualcuno sta per approfittarne per diventare il nuovo boss del crimine… • Una saga oramai storica che vi lascerà con il fiato sospeso!

INVASIONE!

Autori: Keith Giffen, Bill Mantlo, Todd McFarlane, Bart Sears

Febbraio 2023 • 17×26, C., 256 pp., col. • Euro 29,00

Contiene: Invasion! (1988) #1/3

Una razza aliena fredda e calcolatrice ha costituito un’alleanza volta a raggiungere un solo obiettivo: l’eliminazione dei difensori della Terra! • Sarà Superman a guidare la resistenza e a tentare di porre fine a quella che si rivelerà essere un’invasione vera e propria! • Ma i supereroi della Terra saranno in grado di fermare l’avanzata di un esercito di alieni, ciascuno dei quali potente come l’Uomo d’Acciaio? • Da Keith Giffen, Bill Mantlo, Todd McFarlane e Bart Sears, un epico evento anni Ottanta raccolto in un unico volume!

BATMAN: REPTILIAN

Autori: Garth Ennis, Liam Sharp

Febbraio 2023 • 17×26, C., 160 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: Batman Reptilian (2021) #1/6

Qualcuno sta terrorizzando i criminali di Gotham… e non è Batman! • Tra le ombre della città si aggira una creatura che sta uccidendo gli storici nemici del Cavaliere Oscuro. • Un Batman particolarmente spietato si mette alla caccia di un mostro dalla ferocia inaudita. • Un racconto dai toni horror frutto della mente di Garth Ennis (Preacher) e dei pennelli di Liam Sharp (Green Lantern).

Le altre uscite:

Superman 45

Crisi Oscura sulle Terre Infinite 2 (recuperate il nostro articolo Crisi Oscura sulle Terre Infinite: guida alla lettura dell’evento DC)

Batman/Superman I Migliori del Mondo 5

Batman Flashpoint Beyond 2

Le uscite Panini DC Italia del 23 febbraio 2023

DC OMNIBUS – BATMAN: DEATH METAL

Autori: Scott Snyder, James Tynion IV, Joshua Williamson, Greg Capullo, AA.VV.

18,3×27,7, C., 976 pp., col., con sovraccoperta • Euro 90,00

Contiene: Dark Nights: Death Metal (2020) #1/7, Dark Nights: Death Metal Legends of the Dark Knights (2020) #1, Dark Nights: Death Metal Guidebook (2020) #1, Justice League (2018) #53/57, Dark Nights: Death Metal Trinity Crisis (2020) #1, Dark Nights: Death Metal – Speed Metal (2020) #1, Dark Nights: Death Metal – Multiverse’s End (2020) #1, Dark Nights: Death Metal – Robin King (2020) #1, Dark Nights: Death Metal – Rise of the New God (2020) #1, Dark Nights: Death Metal – Infinite Hour Exxxtreme! (2021) #1, Dark Nights: Death Metal – The Multiverse Who Laughs (2021) #1, Dark Nights: Death Metal – The Last Stories of the DC Universe (2021) #1, Dark Nights: Death Metal – The Secret Origin (2021) #1, Dark Nights: Death Metal – The Last 52: War of the Multiverses (2021) #1

Batman: Death Metal, l’evento che ha cambiato per sempre la struttura del Multiverso DC, torna in un mastodontico Omnibus! • La dirompente miniserie delle superstar Scott Snyder (American Vampire) e Greg Capullo (Spawn) raccolta in un unico volume insieme a tutti i tie-in! • La Terra è stata inglobata dal Multiverso Oscuro e la Justice League è controllata dal malvagio Batman che Ride… • Quale eroe compirà il sacrificio estremo per portare la salvezza nel cosmo?

BATMAN – IL CAVALIERE OSCURO DETECTIVE VOL. 2

Autori: Dennis O’Neil, John Wagner, Alan Grant, Norm Breyfogle, AA.VV.

Febbraio 2023 • 17×26, C., 280 pp., col. • Euro 31,00

Contiene: Detective Comics (1937) #583/591, Detective Comics Annual (1988) #1

La crociata di Batman contro il crimine continua, in alcune delle storie più interessanti degli anni 80! • Una lotta senza quartiere fra il Pipistrello, Scarface e il Ventriloquo sullo sfondo di una Gotham City devastata da una nuova droga! • Nuovi, terribili avversari per il Cavaliere Oscuro! • Continua l’approccio “quadrato” e senza fronzoli a Batman da parte di alcuni dei più celebrati veterani dei comics!

TOM STRONG VOL. 1

Autori: Alan Moore, Chris Sprouse

18,3×27,7, C., 336 pp., col. • Euro 36,00

Contiene: Tom Strong (1999) #1/12

Dotato di capacità fisiche e mentali fuori dall’ordinario, Tom Strong è l’eroe protettore di Millennium City. • Frutto di un esperimento scientifico-pedagogico dei suoi genitori scienziati, è accompagnato nelle sue avventure dal robotico Pneuman, dallo scimmiesco Re Salomone, dalla figlia Tesla e dalla compagna Dhalua. • Molti sono i pericoli e gli avversari che deve fronteggiare: dal perfido Paul Saveen al fantascientifico Uomo Modulare, fino al suo doppio di Terra Obscura: il potentissimo Tom Strange! • Un nuovo incredibile eroe nato dalla penna del leggendario Alan Moore (Watchmen) e dalla matita di Chris Sprouse (Star Wars)!

WONDER WOMAN SPECIAL: LA GIOVANE DIANA VOL. 1

Autori: Jordie Bellaire, Paulina Ganucheau

Febbraio 2023 • 17×26, B., 88 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Wonder Woman: The Adventures of Young Diana Special (2021) #1

Il mondo la conosce come Wonder Woman, ma una volta era solo Diana, la giovane principessa di Themyscira. • Intrappolata sull’Isola Paradiso, Diana è in cerca di avventura e di uno scopo. • Troverà entrambi partendo alla ricerca degli antichi testi sulla storia delle Amazzoni andati scomparsi! • Una visione intima dell’eroina, in una serie di storie destinate a diventare un classico.

SUICIDERS VOL. 1: UCCIDERE NON È UN CRIMINE

Autore: Lee Bermejo

17×26, B., 152 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Suiciders (2015) #1/6

In un’America post-apocalittica, uccidere non è più un crimine ma intrattenimento grazie a Suiciders, show che trasmette incontri mortali. • Tra i lottatori che partecipano al programma si erge il Santo, che sembra essere diverso da tutti gli altri. Ma in che modo? • A fare da sfondo alla storia, la distopica New Angeles, diroccata erede di una L.A. sconquassata da un terremoto. • Storia e disegni di Lee Bermejo, prestigiosa firma di Joker, Batman: Noel e Luthor.

SUPERMAN E LOIS: L’ALBUM DEL MATRIMONIO

Autori: Dan Jurgens, Ron Frenz, John Byrne, Dick Giordano, AA.VV.

17×26, C., 208 pp., col. • Euro 29,00

Contiene: Superman (1987) #118, Superman: The Wedding Album (1996) #1, Adventures of Superman (1987) #541, Action Comics (1938) #728, Superman: The Man of Steel (1991) #63

Uno degli eventi più importanti del secolo scorso torna in un volume speciale! • Siete tutti invitati al matrimonio tra Clark Kent, meglio noto come Superman, e Lois Lane. • Le vicende che portano al matrimonio e quelle del turbolento viaggio di nozze! • Un team creativo che ha fatto la storia di Superman: John Byrne, Curt Swan, Gil Kane, Stuart Immonen, Louise Simonson, Dick Giordano, Jerry Ordway e molti altri!

LEGIONE DEI SUPER-EROI – PRIMA DELL’OSCURITÀ VOL. 2

Autori: Gerry Conway, Paul Levitz, Steve Ditko, Jim Janes, AA.VV.

Febbraio 2023 • 17×26, C., 360 pp., col. • Euro 36,00

Contiene: Legion of Super-Heroes (1980) #272/283, DC Special Series (1976) #21, Best of DC Blue Ribbon Digest (1980) #24 (I, II)

I più grandi eroi del XXX secolo tornano con le loro classiche storie che precedono La saga della Grande Oscurità! • Per la Legione è tempo di selezionare nuovi membri, e i candidati sono Crystal Kid, Nightwind, Lamprey e Blok. • La Commissione dei Pianeti Uniti intima ai Legionari di cacciare Brainiac 5, accusato di omicidio, oppure di sciogliersi definitivamente! • Infine: il destino di Ultra Boy!

OMAC DI JOHN BYRNE

Autori: John Byrne

18,3×27,7, C., 208 pp., b/n • Euro 26,00

Contiene: OMAC: One Man Army Corps (1991) #1/4

Un gioiello artistico di John Byrne, immancabile nella libreria di ogni lettore DC! • Il più grande avversario di O.M.A.C., guerriero del futuro, non era morto come tutti credevano! • Per sconfiggerlo, ha inizio una caccia che porterà Buddy Blank indietro nel tempo! • Un omaggio al personaggio creato da Jack Kirby, magnificamente illustrato dal grande autore di Superman!

SUPERMAN VS. SHAZAM: QUANDO LE TERRE COLLIDONO!

Autori: Gerry Conway, Rich Buckler

25,5×35,5, C., 80 pp. TBC, col. Euro 24,00

Contiene: All-New Collectors’ Edition (1978) #C-58

Il primo, storico incontro/scontro tra Superman e Shazam! • Un nuovo, misterioso avversario vuole portare due mondi a scontrarsi in un devastante cataclisma… • …e per farlo, dovrà distrarre i più potenti protettori di quei pianeti: Superman e Shazam! • L’epico scontro tra i due pesi massimi dell’Universo DC che ha ispirato decine di battaglie successive! • Un classico in formato gigante firmato dai maestri Gerry Conway (Justice League of America) e Rich Buckler (Fantastic Four).

DC OMNIBUS – IL QUARTO MONDO DI JOHN BYRNE

Autori: John Byrne, Walt Simonson, Ron Wagner

18,3×27,7, C., 768 pp., col., con sovraccoperta • Euro 80,00

Contiene: New Gods (1995) #12/15, Jack Kirby’s Fourth World (1997) #1/20, Genesis (1997) #1/4, New Year’s Evil: Darkseid (1998) #1, New Gods: Secret Files & Origins (1998) #1

Negli anni 90 il leggendario John Byrne realizzò la sua visione unica del Quarto Mondo di Jack Kirby cominciando con la distruzione dei mondi gemelli di Nuova Genesi e Apokolips! • Solo Metron riesce a sopravvivere per viaggiare sulla Terra e cercare di salvare il futuro dei Nuovi Dei! • I Forever People e Lightray fanno il loro ritorno! • Intanto gli eroi della Terra stanno perdendo i loro poteri a causa…

CATWOMAN: CITTÀ SOLITARIA

Autore: Cliff Chiang

21,6×27,7, C., 160 pp., col., con sovraccoperta • Euro 27,00

Contiene: Catwoman: Lonely City (2021) #1/4

Lo straordinario fumettista Cliff Chiang (Wonder Woman) dedica una storia alla più famosa ladra di Gotham City! • In una notte di tanti anni fa sono morti Batman, Nightwing, Joker e Jim Gordon… • Selina Kyle è stata arrestata, e ora i crimini in costume sono solo un lontano ricordo grazie al rigore del sindaco Harvey Dent. • Ma cosa succederà quando Catwoman deciderà di tornare in azione per scoprire il grande segreto che si cela nella Bat-caverna?

Le altre uscite: