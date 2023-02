Tutte le uscite Panini Marvel di febbraio 2023 così come calendarizzate dal sito ufficiale dell’editore modenese. Da segnalare: MARVEL ARTIST EDITION FANTASTICI QUATTRO: ANTITESI e Hulk: 60 Incredibili Anni.

Le uscite Panini Marvel di febbraio 2023

Le uscite Panini Marvel del 2 febbraio 2023

Spider-Man 2099 – Esodo

IL NUOVO SHOCK DEL FUTURO! Tornano con nuove storie Miguel O’Hara e l’Universo Marvel 2099! Spidey 2099 è finalmente tornato a casa, per difendere il suo presente… e il nostro futuro! La letale Cabala sta diventando una grande minaccia per la società e non indovinerete mai chi ne è alla guida! Inoltre, tanti nuovi e soprattutto vecchi personaggi del 2099 che non vedevamo da tempo: Ghost Rider, Hulk e X-Men! Storia di Steve Orlando (Darkhold, Supergirl), disegni di Paul Fry (Star Wars: Revelation), Zé Carlos (Devil’s Reign: Spider-Man), Marco Castiello (Star Wars), Kim Jacinto (Savage Avengers), Alessandro Miracolo (Obi-Wan Kenobi) e Dave Wachter (Iron Fist: Heart of the Dragon). [CONTIENE SPIDER-MAN: 2099 EXODUS ALPHA (2022) 1, SPIDER-MAN: 2099 EXODUS (2022) 1-5 E SPIDER-MAN: 2099 EXODUS OMEGA (2022) 1]

VEDI SU AMAZON

MARVEL ARTIST EDITION FANTASTICI QUATTRO: ANTITESI

Autori: Mark Waid, Dennis O’Neil, Neal Adams, Mike Wieringo

Febbraio 2023 • 20,5×31, C., 144 pp., col. • Euro 30,00

Contiene: Fantastic Four: Antithesis (2020) #1/4, X-Men (1963) #65, Fantastic Four (1998) #60

Una meteora di origine ignota è appena emersa dall’iperspazio. Se i Fantastici Quattro non impediranno che colpisca Manhattan, milioni di persone moriranno! • Galactus è svanito nel nulla, e solo lui ha il potere di sconfiggere il suo pari della Zona Negativa, il misterioso Antitesi! • Silver Surfer e il Quartetto attraversano la galassia alla ricerca del Divoratore di Mondi! • Il leggendario artista Neal Adams disegna per la prima volta una saga dei Fab Four!

VEDI SU AMAZON

Hulk: 60 Incredibili Anni

Celebriamo i sessant’anni di Hulk con le sue avventure che hanno fatto la sua storia! • Dopo Marvel: 80 meravigliosi anni, Capitan America: I primi 80 anni e Spider-Man: 60 stupefacenti anni, ecco un nuovo volume per approfondire un’icona Marvel. • Grandi autori, storie indimenticabili, interviste, retroscena e curiosità sul Gigante di Giada e il suo mondo… da She-Hulk a Skaar, da Abominio al Generale Ross! • Dall’esplosione della Bomba Gamma a Immortal Hulk passando per Peter David: sessant’anni di storie da scoprire e riscoprire!

VEDI SU AMAZON

Marvel Masterworks Spider-Man 10

VEDI SU AMAZON

Marvel Masterworks Spider-Man 20

VEDI SU AMAZON

Le altre uscite:

Daredevil 4

Miles Morales: Spider-Man 3

Le uscite Panini Marvel del 9 febbraio 2023

Marvel Masterworks Thor 5

Era l’agosto del 1961 e si respirava aria di cambiamenti. Nelle edicole una nuova collana faceva da apripista alla “Marvel Age”, l’epoca dei fumetti Marvel. Fantastic Four 1 non proponeva i soliti eroi tutti d’un pezzo, con costumi sgargianti e celati da identità segrete: Reed, Sue, Ben e Johnny erano personaggi reali inseriti in un contesto straordinario. Vivevano assieme, litigavano tra loro e potevano essere sconfitti in battaglia. Tutto questo rappresentò l’inizio di qualcosa di diverso. Grazie ad autori come Stan Lee, Jack Kirby e Steve Ditko, il treno in corsa della Marvel accelerò e un’interminabile lista di eroi fece seguito ai Fantastici Quattro: l’Uomo Ragno, Thor, Hulk, Devil, Iron Man, gli X-Men… Sono gli eroi Marvel, scissi tra vita umana e responsabilità superumane. I Masterworks sono stati ideati per offrire ai lettori di fumetti in tutto il mondo la possibilità di vivere in prima persona la creazione dell’Universo Marvel.

VEDI SU AMAZON

Marvel Masterworks Spider-man 11

L’uomo… o il ragno? Per festeggiare – si fa per dire – il centesimo numero di Amazing Spider-Man, Peter Parker subisce una mutazione inaspettata… Le origini di Morbius, il ritorno di Lizard, Kraven scatenato. Ospiti d’onore: Ka-Zar e il Dottor Strange. Dal biennio 1971/72, una decina di storie tra le più celebri e (giustamente) celebrate mai prodotte dalla Casa delle Idee. Contiene “Amazing Spider-Man” (1963) #100/109.

VEDI SU AMAZON

Le altre uscite:

WHAT IF? CLASSIC VOL. 3

I NUOVISSIMI SAVAGE AVENGERS VOL. 1: IL TEMPO È L’ARMA

JANE FOSTER E IL POTENTE THOR

Marvel Masterworks Capitan America 12

Capitan America 7

Venom 12

Marvel Integrale: Thor di Jason Aaron 8

Avengers 52

Amazing Spider-Man 12

Le uscite Panini Marvel del 16 febbraio 2023

X-MEN ’92: HOUSE OF XCII

GLI STATI UNITI DI CAPITAN AMERICA: ALLA RICERCA DELLO SCUDOWolverine 29

Ultimate Spider-Man 1 Marvel Omnibus

Immortal X-Men 8

Marvel Integrale – Gli Incredibili X-Men 50

A.X.E. Judgment Day 4

X-Men 17

Captain Marvel 8

Thor 4

Le uscite Panini DC Italia del 23 febbraio 2023

Le altre uscite: