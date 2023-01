Attraverso il sito ufficiale della casa editrice emiliana, apprendiamo le uscite saldaPress di febbraio 2023. Da segnalare l’esordio di Ed Brubaker nel catalogo dell’editore con Incognito e l’ultimo volume omnibus di Invincible da cui Prime Video ha tratto una fortunata serie animata.

Tutte le uscite saldaPress di febbraio 2023

Le uscite saldaPress del 3 febbraio

INVINCIBLE OMNIBUS VOL. 8 di ROBERT KIRKMAN, CORY WALKER E RYAN OTTLEY

440 pagine – 18 x 27,5 cm, colore, cartonato

€ 35,00

Ci siamo: lo scontro col Nuovo Impero Viltrumita è alle porte. La guerra che potrebbe porre fine a tutte le guerre sta per scatenarsi nelle profondità dello spazio e Invincible, insieme a tutti i suoi alleati, si prepara ad affrontare il gigantesco esercito guidato dal terribile Thragg. È giunto il tempo di combattere per i propri ideali e di scegliere da che parte stare. È giunto il tempo di mettere da parte divergenze e inimicizie per affrontare una minaccia senza precedenti. E sì, per qualcuno è anche giunto il tempo di morire. Da Robert Kirkman – creatore di THE WALKING DEAD – coadiuvato da Ryan Ottley e Cory Walker ai disegni il finale di INVINCIBLE, la saga che ha ridefinito il concetto stesso di supereroe in un’edizione definitiva in nove volumi di grande pregio. L’occasione perfetta per scoprire (o riscoprire)il fumetto che ha ispirato la serie d’animazione acclamata da pubblico e critica prodotta da Amazon Studios e disponibile su Prime Video.

Le uscite saldaPress del 10 febbraio

NEWBURN VOL. 1 di CHIP ZDARSKY E JACOB PHILLIPS

160 pagine – 16,8 x 25,6 cm, colore, cartonato

€ 19,90

Easton Newburn è un detective privato al servizio della criminalità organizzata. Un ex poliziotto gelido, calcolatore e in grado di districare gli enigmi più complicati. Esperto di conflitti tra gang criminali rivali, in molti lo definiscono il più grande investigatore del mondo. Newburn è quindi perennemente nel mirino di cosche malavitose – dalla mafia alla yakuza, a seconda di chi sia il suo committente – e di ogni tipo di criminalità: il suo lavoro, svolto secondo un preciso senso morale, lo fa guadagnare bene, ma rende anche la sua vita profondamente insicura… Dal premio Eisner Chip Zdarsky – oggi uno dei più prolifici e apprezzati sceneggiatori della scena fumettistica USA – arriva NEWBURN, una nuova serie crime con fortissime componenti noir, costruita attorno a un personaggio indimenticabile che attualizza la figura dell’investigatore geniale alla Sherlock Holmes. Un avvincente police procedurale immerso nel mondo del crimine che rimanda alle atmosfere di celebri serie TV come THE WIRE. Ai disegni, Jacob Phillips, perfetto nel rendere ancora più serrata e incalzante la narrazione di Zdarsky.

GODZILLA – IL PIÙ GRANDE MOSTRO DELLA STORIA di DUANE SWIERCZYNSKI E SIMON GANE

304 pagine – 14 x 21 cm, B/N, brossurato con sovracoperta

€ 11,90

Nel passato di Boxer si cela un ricordo estremamente doloroso: durante un attacco alla città da parte di Godzilla, l’uomo ha perso sua figlia. Da allora, Boxer ha un solo pensiero in mente: vendicarsi del Re dei kaiju! L’occasione perfetta si presenta nel momento in cui i mostri, per un motivo sconosciuto, attaccano contemporaneamente le principali città del mondo. Ora Boxer ha un pretesto per mettere su una vera e propria squadra anti-kaiju e, uno dopo l’altro, affrontare e sconfiggere i giganteschi mostri, nella speranza di scontrarsi presto col più grande e cattivo di tutti: il suo acerrimo nemico Godzilla. Ma, forse, il male peggiore non è rappresentato dai kaiju, e ben presto Boxer e i suoi dovranno fare i conti con un nemico persino più infido e pericoloso… l’essere umano! Duane Swierczynski e Simon Gane firmano GODZILLA – IL PIÙ GRANDE MOSTRO DELLA STORIA, una storia autoconclusiva ricca di azione e colpi di scena, presentata per la prima volta assoluta in bianco e nero nel formato manga della collana Ramenburger. Un vero e proprio blockbuster a fumetti che conferma Godzilla come il mostro gigante più amato del mondo!

Le uscite saldaPress del 17 febbraio

RADIANT BLACK VOL. 2 di KYLE HIGGINS, MARCELO COSTA, AA.VV.

176 Pagine – 16,8 x 25,6 cm, colori, brossurato con bandelle

€ 15,90

Nel momento in cui la sua vita stava andando a rotoli, Nathan Burnett ha avuto la fortuna di incappare in una misteriosa tecnologia aliena, il Radiant. Ora Nathan ha acquisito grandi poteri, ma da grandi poteri derivano… enormi disastri! La sua scelta di proteggere i deboli si è infatti rivelata felice e ha anche funzionato, almeno fino a quando non è comparso un altro Radiant che, fin da subito, ha iniziato a suonargliele! E non è tutto: dallo spazio profondo stanno arrivando i creatori di quella tecnologia aliena e la rivogliono indietro a qualunque costo. A Nathan non resta che cercare un dialogo e un’alleanza con tutti coloro che sono entrati in contatto coi Radiant… ma sarà sufficiente? Con RADIANT BLACK lo scrittore Kyle Higgins, il disegnatore Marcelo Costa e altri grandi artisti reinventano la figura del supereroe in una spettacolare nuova serie acclamata da pubblico e critica e definita da Robert Kirkman “la serie per tutti i lettori a cui manca INVINCIBLE”!

THE WALKING DEAD COLOR EDITION #24

GODZILLA #28

Le uscite saldaPress del 24 febbraio

VOLT VOL. 5 di STEFANO “THE SPARKER” CONTE

192 pagine – 13,5 x 18,8 cm, B/N, brossurato con sovracoperta

€ 9,90

Il lavoro in fumetteria, le oscure trame del M.O.M.S. e l’impegno per diventare autore di fumetti hanno fatto crescere a dismisura lo stress di Volt. Così, dalla sua mente stanca e annoiata, è emerso Evolt, una personalità estremamente arrabbiata e distruttiva che sta mettendo in pericolo la sua vita. Sarà compito degli amici e dei clienti del negozio elaborare un piano per riportare in sè Volt. Ma questo significherà affrontare un viaggio avventuroso in un luogo in cui dominano le figure più iconiche degli anni ‘80 e i tanti stereotipi con cui chi è vissuto in quegli anni è cresciuto. Arrivano finalmente le STORIE INEDITE di VOLT, una serie scritta e disegnata da Stefano “The Sparker” Conte che mescola in modo originale e divertente la commedia tipo RAT-MAN all’ironia e al segno dinamico dei manga alla DRAGON BALL, celebrando l’amore per la cultura nerd nello stile di THE BIG BANG THEORY. Qualunque sia la vostra età, vi innamorerete di VOLT e del suo folle mondo dove lottare per realizzare i propri sogni è la parola d’ordine.

TO-Y VOL. 4 di ATSUSHI KAMIJO

384 pagine – 13 x 18,8 cm, B/N e colori, brossurato con sovracoperta

€ 14,00

È l’ora dell’esordio per To-y e sarà di massimo prestigio: il suo primoconcerto avverrà infatti al Budokan, l’arena musicale più importante di tutto il Giappone. To-y è un predestinato, ha un carisma ineguagliabile e ha un solo desiderio: suonare per più gente possibile. Per la collana MANGAKA di saldaPress dedicata al grande fumetto giapponese, continua TO-Y, l’opera seminale del maestro Atsushi Kamjio – per la prima volta pubblicato in Italia – che ha anticipato il fenomeno dei manga incentrati sulle band musicali, come ad esempio BECK e NANA. Tra punk e glamour, la parabola di una star musicale in un manga che ha fatto la storia del genere.

INCOGNITO di ED BRUBAKER, SEAN PHILLIPS

368 pagine – 18 x 27,5 cm, colore, cartonato

€ 35,00

Zack Sterminio era un uomo al di sopra della legge, un criminale dotato di super-poteri e al servizio dell’organizzazione criminale Morte Nera. Ma un giorno è stato catturato ed ha deciso di diventare un pentito, entrando nel programma di protezione testimoni. Ora, senza più i suoi poteri e intrappolato in una vita mediocre, rimpiange i giorni in cui tutto per lui era possibile. La sua vita è a un punto di rottura che potrebbe arrivare da un momento all’altro. Ed Brubaker alla sceneggiatura e a Sean Phillips ai disegni – un team vincitore più volte del Premio Eisner – presentano una storia che coniuga alla perfezione le atmosfere noir al tema dei supereroi, visti però dal punto di vista di chi utilizza i propri poteri in modo criminale. Un poliziesco senza compromessi che ha fatto la storia della new wave del fumetto USA, qui proposto per la prima volta in un unico volume integrale che, oltre a tutto il materiale a fumetti prodotto, presenta anche diversi extra e dietro le quinte.

