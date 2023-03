Attraverso il sito ufficiale dell’editore sono state diffuse le uscite Sergio Bonelli Editore di marzo 2023. Da segnalare il secondo volume di Eternity e il volume Dylan Dog – Orrore Nero.

Tutte le uscite Sergio Bonelli Editore di marzo 2023

Eternity Volume 2 – Rovine Metaforiche Visitate dai Turisti

Autori: Alessandro Bilotta e Matteo Mosca

Formato: 72 pagine – 22 x 30 cm, colore, cartonato

Prezzo: € 17,00

Secondo capitolo per la nuova serie di Alessandro Bilotta, che ambienta in una Roma futuribile le vicende di Alceste Santacroce, giornalista elegante e un po’ snob di un settimanale di gossip. Tra cinema, moda, tv e politica, l’affresco di un caotico Inferno contemporaneo. Tito Forte è stato una star della televisione, ma oggi la sua stella non brilla più e una nuova trasmissione rischia di spingerlo nel baratro. Il curioso Alceste Santacroce si avvicina a Tito consapevole che c’è sempre qualcosa dietro la vita di un uomo apparentemente irreprensibile.

Simulacri Volume 2 – Squarci

Autori: Jacopo Camagni, Marco B. Bucci, Eleonora C. Caruso, Flavia Biondi, Giulio Macaione e Stefano Martinuz

Formato: 80 pagine – 22 x 30 cm, colore, cartonato

Prezzo: € 18,00

Arriva il secondo dei quattro volumi di Simulacri, la serie ideata dal talentuoso duo Bucci-Camagni, che ci trasporta nel vivo di una trama che fonde mistero e drammi sentimentali. Il passato torna a galla e nessun segreto può rimanere nascosto a lungo. Quando Lily scoprirà i tragici trascorsi che accomunano i suoi nuovi amici dell’isola d’Elba, si troverà coinvolta in una situazione sempre più angosciante e controversa. Ognuno ha la propria visione, ma tutte le versioni riguardo l’accaduto sembrano inverosimili. Dove si nasconde la verità?

Dragonero – Le Donne dell’Erondar

Autori: Luca Enoch, Stefano Vietti, Walter Trono, Salvatore Porcaro, Luca Malisan, Gianluigi Gregorini, Antonella Platano e Giuseppe De Luca

Formato: 400 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

Prezzo: € 16,00

Un’antologia di storie selezionate per celebrare le figure femminili protagoniste e coprotagoniste dell’universo fantasy creato da Stefano Vietti e Luca Enoch. Una serie di epiche avventure vissute in prima persona dalle fiere e indomite donne del mondo di Dragonero: dalla sensuale Lupa di Vetwadart alla crudele Cacciatrice dei Regni Meridionali Na’Weh, dalla maga-vampira Aura alla coraggiosa Sera, passando per molti altri volti familiari della saga fantasy a fumetti più amata in Italia!

Tex Willer – Sull’alto Missouri

Autori: Mauro Boselli e Pasquale Del Vecchio

Formato: 336 pagine – 19 x 26 cm, B/N, cartonato

Prezzo: € 26,00

Nuovo appuntamento con la collana dedicata al giovane Tex Willer. Una serie di avventure al fulmicotone, tra sparatorie, agguati e vendette incrociate. Mentre Kit Carson insegue un assassino, Tex, alle prese con i problemi del suo amico Birdy, scopre che, pur avendo eliminato il caporione, mister Tirrell, per lui i guai non sono affatto finiti nel desolato territorio senza città né legge del Montana, fra trappers, Blackfoot, Crow e la selvaggia natura innevata del Nord.

Dylan Dog – Orrore Nero

Autori: Tiziano Sclavi, Corrado Roi e Giovanni Freghieri

Formato: 416 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

Prezzo: € 16,00

Una raccolta di episodi provenienti dalla collana degli Speciali, con un solo comune denominatore: l’orrore più nero! Sulle sponde del lago di Loch Ness si riunisce il Club dell’Orrore… sei narratori di fiabe nere si sfidano all’ultimo brivido. Quale sarà la storia più terrorizzante? A Buffalora la gente vive, muore e torna a vivere… Qual è il segreto delle resurrezioni? Lo scrittore H. P. Boone ha firmato la sua ultima pagina e la morte è venuta a prenderlo… ma per quale ragione una forza oscura lo riporta indietro?

Il calendario completo delle uscite Sergio Bonelli Editori di marzo 2023

01 marzo:

Julia 294 – Corsa verso il cielo

02 marzo:

Dampyr 276 – Il Crepuscolo degli Dei

Zagor 692 – La Banda degli Assassini

03 marzo

Le Grandi Storie Bonelli 7: Zagor – L’uomo con il Fucile

04 marzo:

Super Tex 17 – Furia Cieca

Storia del West 48 – Il seme dell’odio

07 marzo:

Tex 749 – Le Creature del Buio

09 marzo:

Dragonero Mondo Oscuro 5 – La Foresta d’Argento

10 marzo:

Marin Mystere 397 – Specchio, Specchio delle mie brame

Tex Classic 157 – La Campana d’Oro

11 marzo:

Le Storie Cult 125 – Davy Crockett

14 marzo:

Zagor Classic 49 – Il Mistero Svelato

Dylan Dog Oldboy 17 – Pyscho Party/Fatti a Pezzi

15 marzo:

Tex Nuova Ristampa 491 – Le Grandi Praterie

17 marzo:

Nathan Never 382 – La Vendicatrice

Tex Willer – Sull’altro Missouri

Dragonero – Le Donne dell’Erondar

18 marzo:

Tex Willer 53 – Nel Covo di Don Santiago

24 marzo:

Eternity Volume 2 – Rovine Metaforiche Visitate dai Turisti

Simulacri Volume 2 – Squarci

25 marzo:

AVVENTURA MAGAZINE 2023 – TEX PRESENTA: I GRANDI EROI DI G. L. BONELLI TORNANO I 3 BILL – MINI COPERTINA TEX 200

AVVENTURA MAGAZINE 2023 – TEX PRESENTA: I GRANDI EROI DI G. L. BONELLI TORNANO I 3 BILL – MINI COPERTINA TEX 100

28 marzo:

Tutto Tex 624 – Partita Truccata

30 marzo:

SPECIALE ZAGOR 36 – I PREDONI DEL NORD – MINI COPERTINA ZAGOR 31

SPECIALE ZAGOR 36 – I PREDONI DEL NORD – MINI COPERTINA ZAGOR 44

31 marzo:

Dylan Dog 439 – L’invasione Silenziosa

Dylan Dog – Orrore Nero

Tutte le uscite Sergio Bonelli Editore di febbraio 2023

Zagor – La Palude dei Forzati

Autori: Moreno Burattini e Mario Laurenti

Formato: 400 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

Prezzo: € 15,00

Elias Duff, un ragazzo con problemi mentali, è rinchiuso in un penitenziario nelle paludi della Florida. Zagor è convinto della sua innocenza, ma purtroppo il giovane Duff si trova coinvolto, suo malgrado, nell’evasione di un gruppo di forzati, sulle cui tracce viene sguinzagliata una banda di pellerossa specializzati nella caccia ai fuggitivi… Una drammatica storia carceraria scritta dal curatore della serie Moreno Burattini e magistralmente disegnata da Mauro Laurenti.

Il Naso di Lombroso

Autori: Davide Barzi e Francesco De Stena

Formato: 128 pagine – 22 x 31 cm, B/N, cartonato

Prezzo: € 20,00

Torino, giugno 1881: durante uno spettacolo di marionette, il figlio del Re d’Italia viene rapito. Cesare Lombroso si trova direttamente coinvolto nella faccenda e con un unico indizio a disposizione: uno strano naso di legno. Ritornano gli accurati disegni di Francesco De Stena e gli intriganti testi di Davide Barzi in un nuovo libro con protagonista il celebre alienista, nelle vesti di investigatore suo malgrado nell’Italia di fine ’800, questa volta in trasferta a Firenze, dove incontrerà niente meno che l’autore di Pinocchio.

Tex – El Carnicero

Autori: Gianluigi Bonelli, Claudio Nizzi e Fernando Fusco

Formato: 496 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato

Prezzo: € 16,00

Ritorna in una nuova edizione il volume che riunisce le due avventure che compongono la saga imperdibile scritta da Gianluigi Bonelli, ripresa da Claudio Nizzi e disegnata dal Maestro Fernando Fusco. Ex cacciatore di scalpi, Paul Balder, detto “El Carnicero”, è uno spietato allevatore che ingrandisce il suo ranch terrorizzando gli onesti confinanti. Sconfitto da Tex e dai suoi pards, che lo credono morto, Balder ricomparirà anni dopo, mettendo in atto un diabolico piano per ottenere vendetta.

Febbraio 01:

Julia 293 – La Bomba

Zagor 691 – Campo Nemico

02 febbraio:

Dampyr 275 – Il Giustiziere di New York

03 febbraio:

Storia del West 47 – I Cacciatori di Indiani

04 febbraio:

Super Tex 16 – Il Tesoro Perduto

07 febbraio:

Tex 748 – La mesa della Follia

08 febbraio:

Dylan Dog Color Fest 44 – Il verme Bianco

09 febbraio:

Dragonero Mondo Oscuro 4 – Il re degli Incanti

10 febbraio:

Marin Mystere 396 – L’altro Volto della Verità

Zagor – La Palude dei Forzati

Il Naso di Lombroso

11 febbraio:

Le Storie Cult 124 – Requiem per un Legionario

14 febbraio

Dylan Dog Oldboy 17 – Pyscho Party/Fatti a Pezzi

15 febbraio:

Zagor Classic 48 – Wendy Cliff

16 febbraio:

Tex Nuova Ristampa 490 – Congiura contro Custer

17 febbraio:

Morgan Lost Fear Novels 8 – Le Memorie di Alatriste

Tex Romanzi a Fumetti 16 – Pearl

18 febbraio:

Nathan Never 381 – Storia di Aurore

Tex Willer 52 – Sentiero di Guerra

21 febbraio:

Dragonero I Paladini Il Magazine della Serie TV 3

22 febbraio:

Zagor+ 8 – La Maschera del Diavolo

23 febbraio:

Dragonero Le Mitiche Avventure 4 – Gli Adoratori del Kraken

24 febbraio:

Tex – El Carnicero

Eternity Volume 2 – Rovine Metaforiche Visitate dai Turisti