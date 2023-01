Direttamente dal sito ufficiale dell’editore perugino apprendiamo tutte le uscite Star Comics di febbraio 2023. Da segnalare il penultimo volume di Demon Slayer e il nuovo volume di My Hero Academia. Fra le novità invece A Couple of Cuckoos, The Blue Box, Welcome to the Ballroom.

Tutte le uscite Star Comics di febbraio 2023

Le uscite Star Comics del 01 febbraio

CLAYMORE NEW EDITION 4

Autore: Norihiro Yagi

Formato: 11.5×17.5, b/n, brossurato con sovraccoperta, 192 pagine

Prezzo: € 5.90

Una squadra della morte viene inviata contro Teresa, colpevole di aver attaccato una banda di briganti per salvare una ragazzina dalle loro grinfie. Cosa attende la temibile “Teresa del sorriso”, prima tra le Claymore, e la piccola Clare, in balia di un destino crudele e beffardo?

EDENS ZERO 17

Autore: Hiro Mashima

Formato: 11.5×17.5, b/n, brossurato con sovraccoperta, 192 pagine

Prezzo: € 5.50

Shiki e compagni hanno preso contatto con Oasis, l’esercito ribelle che si nasconde su Sandora, e sono riusciti a convincere il leader Goodwin ad aiutarli a fermare il piano di Poseidon Shura, intenzionato a uccidere tutte le macchine. Le due squadre partono quindi per lo spazio. Nel settore spaziale intorno a Nero 66, uno degli Oracion Seis ha dato il via a uno scontro con le forze di Shura, e l’Edens Zero approfitta della situazione per lanciarsi verso la superficie del pianeta…

MY HERO ACADEMIA 35

Autore: Kohei Horikoshi

Formato: 11.5×17.5, b/n, brossurato, 192 pagine

Prezzo: € 5.20

Il tradimento di Aoyama imprime un’improvvisa accelerazione ai piani degli Heroes. Se da un lato la tragica scoperta ha rimesso completamente in discussione le convinzioni di chi si oppone a Shigaraki e All for One, dall’altro può anche rivelarsi un fattore decisivo per mettere in scacco il nemico. Questo è il momento in cui tutti dovranno diventare Heroes… La battaglia decisiva ha inizio!

SHAMAN KING FLOWERS 1

Autore: Hiroyuki Takei

Formato: 12.8×18, colori , b/n, brossurato con sovraccoperta, 192 pagine

Prezzo: € 6.50

Ora che la serie principale si è conclusa, la riedizione della leggendaria opera del maestro Takei prosegue con un altro imperdibile spin-off incentrato su Hana Asakura, unico figlio del leggendario guerriero Yoh. La miniserie scritta e disegnata da Hiroyuki Takei conterà un totale di sei volumi. La fiamma di Shaman King continua a brillare più luminosa che mai! Funbarigaoka, quattordici anni dopo lo Shaman Fight. Hana Asakura è un giovane teppistello svogliato che marina la scuola e aspetta solo l’occasione per ficcarsi in qualche guaio. La sua triste esistenza, contraddistinta dall’incapacità di dimostrare il proprio talento come sciamano, cambia radicalmente quando viene attaccato da due individui misteriosi che dicono di appartenere a un altro ramo degli Asakura… Si apre il sipario sulla storia di una nuova generazione di sciamani!

YUKO

Autore: Ryoichi Ikegami

Formato: 15×21, colori , b/n, brossurato con sovraccoperta, 448 pagine

Prezzo: € 18

Durante la sua lunga e sfavillante carriera, il maestro Ryoichi Ikegami ha avuto modo di lavorare con famosi e influenti sceneggiatori giapponesi, dando vita a molti dei più apprezzati capolavori del manga seriale. Al contempo, come autore non si è mai sottratto dal misurarsi con storie brevi, dando vita a numerose piccole perle tutte da scoprire, caratterizzate da atmosfere decadenti e morbose e da un erotismo al tempo stesso carnale ed elegantemente psicologico. Questo volume raccoglie dodici storie realizzate fra il 1991 e il 2000, selezionate dallo stesso autore e impreziosite da una sua intervista a fine volume, in cui il maestro Ikegami ci parla delle sue ispirazioni e del processo creativo delle sue opere. Una raccolta dai contenuti maturi per scoprire uno dei più celebrati autori del fumetto giapponese!

Le uscite Star Comics del 08 febbraio

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA 22

Autore: Koyoharu Gotouge

Formato: 11.5×17.5, b/n, brossurato, 192 pagine

Prezzo: € 5.20

Manca più di un’ora all’alba e i feroci attacchi di Muzan si fanno sempre più violenti. La Squadra Ammazza Demoni resiste con le unghie e con i denti grazie alle Colonne rimaste in campo e ai membri ancora vivi. Riusciranno le loro lame a raggiungere il demone? Senza contare che Tanjiro è stato colpito da Muzan… In uno scontro in cui i contendenti mettono in gioco la vita, la battaglia finale raggiunge il limite estremo!

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA 22 LIMITED EDITION CON 8 SPILLETTE E UN LIBRETTO

Autore: Koyoharu Gotouge

Formato: 11.5×17.5, b/n, brossurato, 192 pagine

Prezzo: € 14.90

ECHOES 10

Autore: Kei Sanbe

Formato: 12.8×18, colori , b/n, brossurato con sovraccoperta, 192 pagine

Prezzo: € 6.50

La rivelazione dell’identità di Tre Occhi è stata orchestrata da Wakazono! Resosi conto che il poliziotto ha messo volutamente in pericolo Senri diffondendone il volto e il nome, Kazuto si pente di non aver agito con maggiore fermezza e decide che è arrivata l’ora di risolvere la situazione una volta per tutte. Anche l’uomo del fuoco è irritato per il comportamento di Wakazono e gli chiede spiegazioni, ma come risposta ottiene delle domande che lo portano a ricordare tutto il suo passato. Chi è davvero con le spalle al muro, adesso?!

FAIRY TAIL NEW EDITION 62

Autore: Hiro Mashima

Formato: 11.5×17.5, b/n, brossurato con sovraccoperta, 192 pagine

Prezzo: € 5.20

Mentre per Natsu è infine giunto il momento dello scontro “fraterno” contro Zeref, sul campo di battaglia, precipitato nel caos, compare all’improvviso Acnologia. Elsa, Wendy e Gerard sono costretti a una dura battaglia… Ma forse è presto per abbandonare la speranza: pare infatti che esista un modo per sigillare il drago demoniaco e annientarlo!

IN THE CLEAR MOONLIT DUSK 3

Autori: Mika Yamamori

Formato: 11.5×17.5, b/n, brossurato con alette, 176 pagine

Prezzo: € 5.90

Yoi, che si è messa con Ichimura per un periodo di prova, resta inizialmente sulla difensiva e cerca di capire che intenzioni abbia il senpai, ma a poco a poco si accorge che i propri sentimenti stanno cambiando e questo la imbarazza da morire. D’altro canto, anche Ichimura si rende conto che la presenza di Yoi nella sua vita è sempre più importante. A un certo punto, però, la ragazza conosce un nuovo “principe” nel luogo in cui lavora part-time…

KAMISAMA KISS NEW EDITION 2

Autore: Julietta Suzuki

Formato: 12.8×18, b/n, brossurato con sovraccopertia, 384 pagine

Prezzo: € 9.00

Mentre la nostra Nanami comincia lentamente a prendere dimestichezza con la sua nuova vita, la principessa Numano Himemiko la invita nella sua dimora e le presta uno splendido kimono… Ma a quale scopo? A quanto pare, ha intuito che nel cuore della ragazza si agita qualcosa e che ha a che fare proprio con il suo Servitore Divino… Come la prenderà Nanami?!

LULLABY OF THE DAWN 1

Autore: Ichika Yuno

Formato: 12.8×18, b/n, brossurato con sovraccoperta, 192 pagine

Prezzo: € 9.00

Elva è un sacerdote che combatte contro i mostri che escono dal mare nero, ma ogni volta che lo fa la sua vita viene erosa. Quando lo scopre, il giovane Alto decide di trovare un modo per liberare e salvare Elva, giurando di rimanere sempre al suo fianco. Passano gli anni e il venerabile sacerdote, destinato a pochi altri anni di vita, stando con Alto inizia per qualche ragione a mostrare i segni di una portentosa guarigione… Comincia così questa storia fantasy di amore e salvezza, incentrata su un “cagnolino” fedele e coraggioso e un giovane scontroso che non sa amare. A grande richiesta, arriva in Italia l’opera di debutto di Ichika Yuno, vincitrice anche del primo premio nella categoria “Best Comic” ai ChilChil BL Awards 2022!

NO GUNS LIFE 13

Autore: Tasuku Karasuma

Formato: 12.8×18 , b/n, brossurato con sovraccoperta, 240 pagine

Prezzo: € 5.90

Lo Harmonie potenziato dal cervello ausiliario in parallelo è stato attivato e tutti gli extended della città finiscono sotto il controllo di Honest. Juzo, scampato a questa sorte grazie al piano che il suo vecchio socio Suiso ha messo a punto a rischio della sua stessa vita, si trova ora ad affrontare Honest da solo… Che ne sarà dell’ultimo incarico di Juzo?

SCUM’S WISH 3

Autore: Mengo Yokoyari

Formato: 12.8×18, colori , b/n, brossurato con sovraccoperta, 192 pagine

Prezzo: € 6.50

Hanabi e Mugi portano avanti la loro relazione divisa fra apparenza e realtà. Quando però Sanae Ebato dichiara il suo amore a Hanabi, questa finisce per rivelarle la verità sulla sua finta relazione. Cosa penserà la professoressa Akane delle vicende che riguardano i suoi giovani studenti? I fili rossi del destino intrecciano i sentimenti di tutti in un legame impossibile da spezzare…

Le uscite Star Comics del 15 febbraio

A COUPLE OF CUCKOOS EARLY PREMIERE – COFANETTO CON PRIMI DUE VOLUMI + TRE ILLUSTRATION CARD + UN MINI-SHIKISHI + UNA STAR CARD

Autore: Miki Yoshikawa

Formato: 11.5×17.5, b/n, brossurato con sovraccoperta,

Prezzo: € 15,90

Nagi Umino è un liceale che spende la maggior parte del suo tempo a studiare e il cui sogno è classificarsi al primo posto nelle competizioni scolastiche. La sua vita monotona e tranquilla, però, viene sconvolta improvvisamente quando scopre che quelli che l’hanno cresciuto in realtà non sono i suoi veri genitori e che è stato vittima di uno scambio di culle. Ma qui le cose si fanno ancora più complicate: lo stesso giorno in cui ha preso appuntamento per incontrare la sua famiglia biologica, conosce casualmente la ricchissima superstar dei social Erika Amano e accetta di fingersi il suo fidanzato per salvarla da un matrimonio combinato, nonostante sia in realtà innamorato della brillante compagna di classe Hiro. Però, quando finalmente incontra i veri genitori, non può credere ai suoi occhi: l’altra vittima dello scambio di culle è proprio la bella Erika, figlia biologica dei suoi genitori adottivi! E il suo promesso sposo altri non è che… Cos’avrà in serbo il futuro per questi due ragazzi vittime di uno scherzo del destino?! Arriva la scoppiettante commedia romantica che ha ispirato l’omonima serie anime di grande successo!

THE BLUE BOX EDITION – COFANETTO CON I PRIMI DUE VOLUMI E GADGET ESCLUSIVI

Autore: Kouji Miura

Formato: 11.5×17.5, b/n, brossurato con sovraccoperta

Prezzo: € 15,90

Lo studente delle medie Taiki Inomata si allena nel club di badminton della Eimei, una scuola con un importante programma sportivo. È innamorato della senpai Chinatsu Kano, una ragazza che si allena ogni mattina presto in palestra e fa parte del club di basket femminile dello stesso istituto. Chinatsu è l’astro nascente della sua squadra e il divario tra lei e Taiki è così grande che è improbabile che i suoi sentimenti siano ricambiati. Tuttavia, per uno strano scherzo del destino, la ragazza inizia a vivere a casa di Taiki. I due adolescenti condividono lo stesso sogno di partecipare alle Nazionali e intendono impegnarsi duramente per riuscire a raggiungere il loro obiettivo. Taiki, allora, decide di allenarsi tutti i giorni, avvicinandosi sempre più alla sua nuova coinquilina, con cui vorrebbe costruire una vera e propria relazione… Non perdetevi la nuova commedia romantico-sportiva che ha conquistato i lettori giapponesi!

DETECTIVE CONAN NEW EDITION 32

Autore: Gosho Aoyama

Formato: 12.8×18, b/n, brossurato con sovraccopertina, 192 pagine

Prezzo: € 6.50

Si conclude l’avventura a Osaka di Conan e Heiji sulle tracce di un serial killer spinto a uccidere per ragioni che risalgono a ben tredici anni prima. Sarà poi la volta di una vicenda che coinvolge l’idolo di Kogoro, la star Yoko Okino, e di un caso in cui riappare dal passato un personaggio misterioso che getta un’ombra di paura sulla vita di Conan e Haibara. Infine, l’agente Sato sarà costretta dalla madre a partecipare a un incontro a scopo matrimoniale. Solo Takagi la può salvare ma, per una serie di combinazioni, lui purtroppo non ne sa niente!

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION 10

Autori: Akira Toriyama

Formato: 15×21 , colori, b/n, cartonato con sovraccoperta, 236 pagine

Prezzo: € 15.00

Dopo la conclusione dell’ultimo Torneo Tenkaichi, una terribile minaccia incombe su tutti gli esperti di arti marziali che vi hanno preso parte. In combutta col perfido Pilaf, un mostro dalla pelle verde vuole eliminarli uno a uno per diventare il capo incontrastato del mondo. Al solo pronunciare il suo nome persino il maestro Muten ha i brividi… Ha inizio l’arco narrativo dedicato al Gran Demone Piccolo!

NOAH OF THE BLOOD SEA 5

Autori: Yu Satomi

Formato: 15×21, b/n, brossurato con sovraccopertina, 160 pagine

Prezzo: € 6.90

A causa di un incidente, la nave da crociera sta affondando. Akari e il suo fratellino Yuzuru uniscono le forze con gli esseri umani rimasti e cercano disperatamente di sopravvivere… ma che destino attende le persone a bordo di quella trappola in mezzo al mare? E qual è la verità sulla vampira Noah? Non perdetevi il capitolo conclusivo di questo agghiacciante horror al cardiopalma!

NOAH OF THE BLOOD SEA 5 LIMITED EDITION CON BOX

Autore: Yu Satomi

Formato: 15×21, b/n, brossurato con sovraccoperta, 160 pagine

Prezzo: € 11.90

ONE PIECE NEW EDITION 97

Autore: Eiichiro Oda

Formato: 11.5×17.5, b/n, brossurato, 192 pagine

Proprio quando i nostri stanno per attuare il piano di irruzione su Onigashima, viene alla luce l’insospettabile tradimento da parte del “fidato” Kanjuro… e Momonosuke viene rapito! Kin’emon e i suoi sono molto scossi, ma la luce della speranza arriva con Rufy, Law e Kidd, che per l’occasione hanno unito le forze! È tempo di raggiungere l’Isola degli Orchi!

VANISHING MY FIRST LOVE 3

Autori: Aruko, Wataru Hinekure

Formato: 12.8×18, b/n, brossurato con alette, 176 pagine

Prezzo: € 6,50

Aoki, innamoratosi di Ida, è caduto in crisi e non sa se confessare i suoi sentimenti o arrendersi. Mentre partecipa a una gita scolastica in uno Ski Camp, lui e Ida finiscono in guai seri! Nel frattempo, Hashimoto prende coraggio e si dichiara inaspettatamente ad Akkun…

WELCOME TO THE BALLROOM 1

Autore: Tomo Takeuchi

Formato: 11.5×17.5 , b/n, brossurato con sovraccopertina, 192 pagine

Prezzo: € 5.90

Tatara Fujita è un normalissimo studente delle medie che conduce un’esistenza priva di stimoli, senza sogni nel cassetto né obiettivi da raggiungere. Un giorno viene coinvolto in una rissa da un gruppo di delinquenti, ma viene prontamente salvato da un motociclista che passava da quelle parti. Sengoku, il misterioso uomo che ha preso le sue difese, si rivela essere un talentuoso ballerino e trascina il giovane in una scuola… di ballo da sala! Una volta fatto un passo nel mondo della danza, la vita di Tatara inizia a cambiare rapidamente… L’entusiasmo e la dedizione dei ballerini sconvolgono il suo cuore, accendendo in lui una fiamma pronta a illuminare il suo cammino!

WELCOME TO THE BALLROOM 1 CON UN 3 ILLUSTRATION CARD IN OMAGGIO

Autore: Tomo Takeuchi

Formato: 11.5×17.5 , b/n, brossurato con sovraccopertina, 192 pagine

Prezzo: € 5.90

WHISPER ME A LOVE SONG 6

Autore: Eku Takeshima

Formato: 12.8×18, colori, b/n, brossurato con sovraccoperta, 192 pagine

Prezzo: € 6.50

Himari è entrata a far parte delle Laureley, la band in cui canta Shiho, nel ruolo di manager. Ma se da un lato la giovane è emozionatissima per questa nuova sfida, dall’altro Aki e Yori non sembrano troppo convinte della situazione che si è venuta a creare…

ULTRAMAN 15

Autori: Eiichi Shimizu , Tomohiro Shimoguchi

Formato: 12.8×18, colori, b/n, brossurato con sovraccoperta, 208 pagine

Prezzo: € 6.50

Valky, una donna misteriosa e affascinante libera da ogni convenzione, turba l’animo di Taro e trama per sconvolgere dall’interno l’Alleanza dell’Ammasso Stellare. Ma anche Mephisto, direttore della sezione giapponese dell’Alleanza, rientra tra le vittime di Valky e, impaziente di farsi un nome, prepara un attacco alla SSSP… Una minaccia senza precedenti aleggia su Ultraman!

Le uscite Star Comics del 22 febbraio

A COUPLE OF CUCKOOS 1

Autore: Miki Yoshikawa

Formato: 11.5×17.5 , b/n, brossurato con sovraccopertina, 208 pagine

Prezzo: € 5.90

Nagi Umino è un liceale che spende la maggior parte del suo tempo a studiare e il cui sogno è classificarsi al primo posto nelle competizioni scolastiche. La sua vita monotona e tranquilla, però, viene sconvolta improvvisamente quando scopre che quelli che l’hanno cresciuto in realtà non sono i suoi veri genitori e che è stato vittima di uno scambio di culle. Ma qui le cose si fanno ancora più complicate: lo stesso giorno in cui ha preso appuntamento per incontrare la sua famiglia biologica, conosce casualmente la ricchissima superstar dei social Erika Amano e accetta di fingersi il suo fidanzato per salvarla da un matrimonio combinato, nonostante sia in realtà innamorato della brillante compagna di classe Hiro. Però, quando finalmente incontra i veri genitori, non può credere ai suoi occhi: l’altra vittima dello scambio di culle è proprio la bella Erika, figlia biologica dei suoi genitori adottivi! E il suo promesso sposo altri non è che… Cos’avrà in serbo il futuro per questi due ragazzi vittime di uno scherzo del destino?!

BLUE BOX 1

Autore: Kouji Miura

Formato: 11.5×17.5 , b/n, brossurato con sovraccopertina, 208 pagine

Prezzo: € 5.90

Lo studente delle medie Taiki Inomata si allena nel club di badminton della Eimei, una scuola con un importante programma sportivo. È innamorato della senpai Chinatsu Kano, una ragazza che si allena ogni mattina presto in palestra e fa parte del club di basket femminile dello stesso istituto. Chinatsu è l’astro nascente della sua squadra e il divario tra lei e Taiki è così grande che è improbabile che i suoi sentimenti siano ricambiati. Tuttavia, per uno strano scherzo del destino, la ragazza inizia a vivere a casa di Taiki. I due adolescenti condividono lo stesso sogno di partecipare alle Nazionali e intendono impegnarsi duramente per riuscire a raggiungere il loro obiettivo. Taiki, allora, decide di allenarsi tutti i giorni, avvicinandosi sempre più alla sua nuova coinquilina, con cui vorrebbe costruire una vera e propria relazione…

GHOST GIRL 4

Autore: Akissa Saiké

Formato: 12.8×18, colori, b/n, brossurato con sovraccoperta, 196 pagine

Prezzo: € 6.50

In seguito alla battaglia mortale contro il dio del mare Dagon, i media diffondono le immagini di Chloe che combatte senza essersi trasformata, e la ragazza, diventata di colpo il personaggio del momento, si ritrova costretta a nascondersi da tutti. Ma il posto in cui Nyarla la conduce è la villa lussuosa dei suoi sogni! Chloe, tutta esaltata, è impaziente di immergersi in quella nuova vita, ma alle sue spalle si agita un “flagello”…

INUYASHA WIDE EDITION 9

Autore: Rumiko Takahashi

Formato: 14.5×21, colori, b/n, brossurato con sovraccoperta, 354 pagine

Prezzo: € 9,95

Con l’aiuto inaspettato di Kikyo, Naraku possiede ora un grosso frammento della Sfera delle Quattro Anime e, col potere che ne deriva, riesce a generare altri demoni pressoché invincibili. Come se non bastasse, Sesshomaru è sempre alla ricerca di un rimpiazzo per Tenseiga e si rivolge a un mastro spadaio senza scrupoli… Riusciranno Inuyasha e i suoi ad avere la meglio su queste ultime terribili minacce?

KAIJU No. 8 7

Autore: Naoya Matsumoto

Formato: 11.5×17.5 , b/n, brossurato, 208 pagine

Prezzo: € 5.50

Il Kaiju No. 9 è riuscito a spiazzare tutti e ad attaccare Isao Shinomiya di sorpresa! Nel furioso scontro che ne segue, il capo delle Forze di Difesa sembra in un primo momento avere la meglio, quand’ecco che, all’improvviso… il No. 9 riesce a fondersi con lui, ottenendo il terrificante potere del No. 2! Proprio in quel frangente arrivano sul posto Kafka, Kikoru e Narumi pronti a dar manforte, ma ciò che si trovano davanti va al di là dei loro peggiori incubi…

LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN 11

Autore: Keiko Iwashita

Formato: 11.5×17.5 , b/n, brossurato, 176 pagine

Prezzo: € 5.90

Finalmente i sentimenti della liceale Miiko per Matsunaga-san vengono corrisposti! Ora, però, il designer deve lasciare casa per un po’ e dedicarsi a un lavoro importante. Anche Ken-chan e Asako-san, dopo essersi messi insieme, sono andati a vivere per conto loro. Mentre gli inquilini della share house cambiano, Matsunaga-san e Miiko sembrano essere su due lunghezze d’onda diverse. Quando poi il ragazzo cancella all’ultimo l’appuntamento per il suo compleanno, la giovane cade nello sconforto, ma poi arriva Ryo-kun e… Quel che succederà lo scoprirete solo leggendo l’ultimo volume di quest’appassionante storia d’amore sbocciata sotto lo stesso tetto!

LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN 11 CON UN LIBRETTO SPECIALE IN OMAGGIO

Autore: Keiko Iwashita

Formato: 11.5×17.5 , b/n, brossurato, 176 pagine

Prezzo: € 5.90

OEN

Autore: Ryoichi Ikegami

Formato: 15×21, b/n, brossurato con sovraccoperta, 440 pagine

Prezzo: € 18.00

Ryoichi Ikegami è sicuramente uno dei più noti maestri del fumetto giapponese, ma pochi sanno che, prima di approdare alle serie d’azione mainstream, ha esordito come autore “gekiga” di storie drammatiche per adulti. Questo imperdibile volume raccoglie nove storie, realizzate a inizio carriera per la celebre rivista “Garo”, che gettano uno sguardo schietto e spietato sull’umanità, senza concedere spazio a sogni né speranze.

ONE PIECE QUIZ BOOK 3

Autore: Eiichiro Oda

Formato: 11.5×17.5 , b/n, brossurato, 176 pagine

Prezzo: € 6.50

Arriva finalmente in Italia il terzo, approfonditissimo quiz book dedicato all’ormai colossale serie del maestro Eiichiro Oda. Da Dressrosa al Paese di Wa, passando per il Reverie, Zo e Whole Cake Island: le più recenti e fantasmagoriche saghe dell’universo di One Piece ci portano sempre più lontano. E come Rufy e la sua ciurma si confrontano ormai con mondi e avversari ai limiti dell’immaginabile, anche le domande sulla serie raggiungono livelli di inusitata profondità. Per uscirne, serve spirito d’osservazione e intelligenza, oltre che una smodata passione per le avventure di Cappello di Paglia & Company. Con One Piece Quiz Book 3 potrete testare le vostre conoscenze sul fantasmagorico universo creato da Eiichiro Oda grazie a una serie di domande di varia difficoltà, complete di risposta e rubrica di approfondimento. Mettete alla prova la vostra abilità o sfidate gli amici in una battaglia all’ultimo quiz! E per concludere in bellezza, una selezione di domande prese direttamente dallo One Piece Knowledge King, competizione svoltasi in Giappone per decretare il “re della conoscenza” di One Piece!

THE GOD OF HIGH SCHOOL 1

Autore: Yong-Je Park

Formato: 15×21, b/n, brossurato con sovraccoperta, 440 pagine

Prezzo: € 12.90

Dopo aver dato dimostrazione della sua abilità nel taekwondo durante una rissa, il diciassettenne Jin Mori riceve inaspettatamente l’invito a partecipare al God of High School, un misterioso quanto esclusivo torneo di arti marziali riservato a studenti delle superiori al quale si accede solamente tramite invito. Aperta ad atleti di tutto il mondo e a qualunque stile di combattimento, la competizione è particolarmente ambita in quanto in palio per il vincitore ci sarebbe la realizzazione di un desiderio… qualunque esso sia! Il giovane Jin si ritrova così in una rosa di candidati provenienti da tutta la Corea del Sud, tra i quali verranno selezionati i tre rappresentanti da schierare al torneo mondiale. Quali sfide lo attendono?

TOKYO ALIENS 2

Autore: NAOE

Formato: 12.8×18, colori, b/n, brossurato con sovraccoperta, 176 pagine

Prezzo: € 6.50

Akira ha iniziato a lavorare per la A.M.O., l’organizzazione per la gestione degli alieni situata all’interno della Questura di Tokyo. Amamiya, responsabile della Squadra Mobile Speciale dell’A.M.O., crede che il ragazzo abbia delle doti particolari e che in lui sia nascosto qualcosa di misterioso e potente, motivo per cui ha intenzione di tenerlo sotto controllo e osservarlo da vicino. Nel frattempo, Akira deve occuparsi della sua prima missione: sorvegliare un’aliena dalle sembianze di una bambina. Ma Amamiya ha un piano segreto di cui nemmeno Tenkubashi è a conoscenza…

TSUBAKI-CHO LONELY PLANET NEW EDITION 7

Autore: Mika Yamamori

Formato: 11.5×17.5 , b/n, brossurato, 176 pagine

Prezzo: € 5.90

Anche dopo essersi messo con Fumi, Akatsuki continua a non rendersi conto di quanto siano fuori luogo gli atteggiamenti che ha nei suoi confronti: entra involontariamente nel suo futon, la sfiora con naturalezza e si rapporta con lei come ha sempre fatto. Fumi invece ha ben chiaro come le cose siano cambiate tra lei e il maestro. Questi differenti approcci sulla vita di coppia saranno un problema per il loro futuro insieme?

