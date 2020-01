Ustart: aperto il preorder per la localizzazione di Maracaibo, Cooper Island e Watergate

Uplay annuncia tre nuovi giochi da tavolo per il loro programma ustart. I giocatori potranno partecipare alla speciale sottoscrizione che porterà alla localizzazione italiana di Maracaibo, Cooper Island e Watergate.

Il progetto ustart di Uplay, che nella scorsa edizione ha visto la pubblicazione della localizzazione di Robinson Crusoe, è stato ideato per portare sul mercato italiano alcuni dei titoli più attesi e chiacchierati degli ultimi anni. Contrariamente allo strumento del crowdfunding il programma ustart non richiederà il pagamento anticipato di tutta la quota, ma occorrerà versare soltanto un piccolo contributo di garanzia che darà modo all’editore di procedere con l’eventuale produzione del gioco, qualora un dato titolo riscuotesse un numero sufficiente di adesioni (200 preordini).

A rendere ancora più appetibile questa operazione Uplay offrirà a corredo dei vari giochi, contenuti aggiuntivi esclusivi ed espansioni ad un prezzo molto vantaggioso.

Maracaibo, gioco di strategia di Alexander Pfister per Game’s Up, potrà essere preordinato versando una quota di 10 euro e darà diritto anche all’espansione La Armada, mentre versando ulteriori 10 euro si potranno ricevere le monete di gioco in metallo.

Cooper Island, gioco tile e worker placement di Andreas “ode.” Odendahl ed edito da Frosted Games, potrà essere preordinato versando una quota di 10 euro e darà diritto anche all’espansione Solo Against Cooper, mentre versando ulteriori 3 euro si potrà ricevere l’espansione New Boats.

Watergate, gioco strategico a sfondo politico di Matthias Cramer edito da Frosted Games, potrà essere preordinato versando una quota di 5 euro.

Sarà possibile partecipare a questa tornata ustart preordinando uno o più giochi, in tal caso si avrà diritto ad uno sconto che varierà dal 5% al 15% sul totale del preordine.

La promozione ustart sarà valida fino al 2 febbraio 2020, i giochi che raggiungeranno la soglia minima di prenotazioni saranno consegnati a giugno 2020. I titoli che non raggiungeranno le 200 prenotazioni non saranno localizzati dall’editore e le quote raccolte saranno rimborsate. Per tutte le informazioni sul programma ustart vi rimandiamo alla pagina del progetto a questo link.