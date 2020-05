Utena – ritorna nella nuova edizione targata Star Comics

Edizioni Star Comics conferma l’arrivo in fumetteria e libreria per il prossimo 27 maggio di Utena – La Fillette Révolutionnaire New Edition 1.

Si tratta del primo volume della nuova edizione del manga di Chiho Saito che verrà riproposto in volumi con una nuova veste grafica e ricca di contenuti inediti. Un atteso ritorno per una intramontabile eroina che ha “rivoluzionato” i manga per ragazze… e non solo.

Utena è stata una vera e propria “icona” degli anni novanta: personaggio moderno e ricco di sfaccettature, la fanciulla che sognava di essere un principe azzurro è stata protagonista – oltre che dell’omonimo manga – di una eccezionale serie tv, di un film animato cinematografico, di musical e videogiochi.

Forte, generosa, dotata di una grande nobiltà d’animo, ma con un carattere e un portamento da vero maschiaccio: la giovane Utena – la ragazza con l’uniforme “del colore delle rose” –verrà a conoscenza di un oscuro segreto e si ritroverà così coinvolta in un’imperscrutabile serie di eventi da cui non potrà tornare indietro

Questi i dettagli della nuova edizione:

Utena – La Fillette Révolutionnaire New Edition 1

Chiho Saito

14,5 x 21, B, b/n e col., pp. 384, con sovraccoperta

€ 9,95

Eccovi invece la sinossi: