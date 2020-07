Utopia: ecco il teaser trailer della nuova serie Amazon Prime Video

Nel corso del San Diego Comic-Con@Home, quest’anno in edizione interamente virtuale, Amazon ha mostrato il teaser trailer della nuova serie Prime Video Utopia in arrivo in autunno. Il filmato mostra le prime anticipazioni di uno dei più attesi remake di uno degli show cult britannici.

La serie, infatti, è tratta dall’omonimo show britannico che ha lasciato a bocca asciutta molti fan dopo essere stata cancellata da Channel 4 nel 2014. Utopia racconta la storia di un gruppo di ragazzi nerd che si incontrano on line per alimentare la passione di un fumetto underground intitolato Dystopia.

Quando viene annunciato l’arrivo del sequel, Utopia, il gruppo di appassionati si riunisce ad una convention per scoprire le anticipazioni del nuovo fumetto, ma si rende subito conto di essere entrati in una sorta di cospirazione dove fa parte una misteriosa associazione criminale che vuole fermare chiunque provi a leggere il fumetto. Questo perché, in realtà, il fumetto profetizza e anticipa alcuni eventi devastanti in tutto il mondo.

Nel teaser trailer di lancio facciamo la conoscenza dei protagonisti mentre si muovono in un mondo entrato nel caos dopo la scoperta dell’esistenza della sopracitata cospirazione. La serie è stata creata, diretta, prodotta e scritta da Gillian Flynn e nel cast troviamo attori come Dan Byrd, Ashleigh LeThrop, Jessica Rothe, Desmin Borges, Javon “Wanna” Walton, Sasha Lane, John Cusack, Rainn Wilson, Farrah Mackenzie e Cory Michael Smith. Al momento Utopia non ha una data di uscita ufficiale, ma dovrebbe arrivare, appunto, nell’autunno di quest’anno.