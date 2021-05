Vaccini gratis per i visitatori del Castello di Dracula

I visitatori del castello di Dracula vengono punzecchiati con aghi anziché dalle zane di un vampiro, ora che un centro per vaccini contro il Covid-19 è stato istituito presso il sito della Transilvania. L’iniziativa fa parte di una campagna del governo per incoraggiare i cittadini rumeni a farsi vaccinare.

Al castello di Dracula per farsi vaccinare contro il Covid-19

Naturalmente, la campagna vaccinale è in tema con la location: i medici hanno adesivi con le zanne sui loro camici e stanno offrendo dosi di vaccino Pfizer a tutti coloro che visitano il castello di Bran, a cui molto probabilmente si ispirò Bram Stoker per la creazione del suo castello di Dracula; il castello di Bran risale al XIV secolo e si trova nella Romania centrale, più di preciso in Transilvania.

La Romania ha registrato poco più di un milione di contagi dall’inizio della pandemia e quasi 29.000 morti totali. Il governo del Paese afferma di voler vaccinare 10 milioni di persone entro settembre, ma quasi la metà dei rumeni afferma di non voler ricevere il vaccino: la Romania presenta infatti uno dei livelli di esitazione e dubbiosità più alti in Europa, secondo un sondaggio di Globesec.

Questa iniziativa presso il Castello di Dracula è stata creata nella speranza di aumentare il numero di vaccinazioni. Durante ogni fine settimana di maggio, chiunque può presentarsi senza appuntamento per ottenerne una dose, avendo in più anche diritto all’ingresso gratuito alla mostra del castello, che raccoglie ben di 52 strumenti di tortura medievali.

C’è anche la speranza che questa iniziativa attiri più persone al castello nei Carpazi rumeni, dove il numero dei turisti è diminuito, durante la pandemia.

