Con Vaesen – Mythic Britain & Ireland, l’orrore nordico approda sulle sponde della terra di Albione. Vaesen – Mythic Britain & Ireland, è infatti un supplemento d’ambientazione per il gioco di ruolo “carta e penna Vaesen – Nordic Horror Roleplaying, pubblicato dalla casa editrice svedese Free League Publishing, che sposta il focus del gioco dalla Scandinavia alla Gran Bretagna e all’Irlanda.

Come l’ambientazione scandinava contenuta nel manuale base, anche Vaesen – Mythic Britain & Ireland è ambientato in un XIX secolo più verosimile che storico, un’era vittoriana generica in cui storia e finzione si concatenano a uso e consumo del Master, per creare misteri con un punto di vista più orientato alla storia da giocare che alla Storia reale di quel periodo.

In Vaesen – Nordic Horror Roleplaying e di conseguenza anche nel manuale d’espansione che tratteremo in questa recensione, i giocatori impersoneranno dei personaggi che possiedono la “Vista”, un dono che consente loro di vedere i vaesen, cioè le creature soprannaturali, anche quando questi cercano di rimanere invisibili. I personaggi dovranno quindi affidarsi alle loro varie abilità e occupazioni, per svelare i misteri che circondano queste creature mitologiche, che troppo spesso si rivelano terrificanti e nocive per gli uomini.

Essendo un supplemento al gioco originale, per poter godere del materiale contenuto in Vaesen – Mythic Britain & Ireland è necessario possedere una copia del manuale base Vaesen – Nordic Horror Roleplaying. Inoltre, al momento questo manuale è disponibile esclusivamente in lingua inglese. Ricordiamo invece che il manuale base è disponibile anche in lingua italiana, pubblicato da Wyrd Edizioni.

Vaesen – Mythic Britain & Ireland, l’ambientazione

Vaesen – Mythic Britain & Ireland abbandona dunque l’ambientazione principale del gioco dettata dal manuale base, trasportando i giocatori dalla città svedese di Upsala, luogo del quartier generale dei personaggi, alla nebbiosa Londra vittoriana.

Per attingere a piene mani da questa nuova ambientazione e alle creature del mito a essa correlate, Free League Publishing ha reclutato Graeme Davis, uno dei game designer originali del celebre gioco di ruolo Warhammer Fantasy Roleplay. Ovviamente, non poteva mancare tra gli autori coinvolti nella realizzazione di questo volume Johan Egerkrans, il talentuoso artista svedese che ha contribuito a rendere il GdR Vaesen così popolare e avvincente tra gli appassionati.

Il manuale si apre con un’immediata immersione nella nuova ambientazione proposta. I lettori saranno quindi subito accolti con una panoramica delle quattro nazioni (Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda) che compongono la regione, nonché informazioni sulla vita rurale e urbana di un britannico vittoriano. Londra, il cosiddetto “cuore dell’Impero” sotto il regno della regina Vittoria, è trattata con uno alto grado di dettaglio, introducendo iconici punti di riferimento, come ad esempio l’Abbazia di Westminster, come potenziali luoghi di attività dei Vaesen

Anche la Società di cui fanno parte i personaggi dei giocatori è stata ridisegnata, per renderla aderente al suo nuovo luogo di origine. La cosa interessante, comunque, è che questa ambientazione non deve essere per forza un’alternativa a quella precedente. Le due, infatti, possono coesistere, come viene ben raccontato tra le pagine di questo supplemento.

Inoltre, Vaesen – Mythic Britain & Ireland offre anche qualcosa di cui si era un po’ sentita la mancanza nel manuale base: un elenco di figure storiche e immaginarie (ma comunque note) che i personaggi dei giocatori potrebbero incontrare durante le loro avventure. Oscar Wilde, Charles Dickens, Aleister Crowley, Jack lo Squartatore e Sherlock Holmes sono solo alcune di queste iconiche figure che i Master potranno fare proprie per coadiuvare od ostacolare la vita dei personaggi.

Vaesen – Mythic Britain & Ireland, personaggi e creature

Vaesen – Mythic Britain & Ireland introduce anche tre nuovi archetipi per la creazione dei personaggi: l’Atleta, il Mondano e l’Intrattenitore. Queste nuove classi di personaggio possono tranquillamente essere integrate anche in una campagna dell’originale ambientazione scandinava, poiché non offrono nulla di particolarmente nuovo o indissolubilmente legato al nuovo setting. L’unica novità introdotta è il talento Performer, appannaggio dell’intrattenitore; qualche altra aggiunta in più non avrebbe certo fatto male.

Ciò che manca sul lato personaggi, però, è stato ben controbilanciato da quanto fatto sul lato dei Vaesen, presentando quanto di meglio il folklore e la mitologia della Gran Bretagna e dell’Irlanda hanno da offrire. Sono presenti tutte le classiche creature delle storie popolari, dalla Banshee al Leprecauno, passando per i Pixie e i Black Dog e per tutta una serie di molte creature meno conosciute ma altrettanto affascinanti.

Inoltre, molte creature presentano delle annotazioni che evidenziano le eventuali variazioni regionali della stessa creatura. Lo stesso vale i Vaesen che erano già stati dettagliati nel manuale base e che possono essere trovate in Gran Bretagna e in Irlanda, che vengono trattati in una rapida sezione che li adatta per la nuova ambientazione.

Tre nuove avventure

Vaesen – Mythic Britain & Ireland presenta anche tre nuove e interessanti avventure, che conducono i personaggi dei giocatori attraverso la campagna occidentale dell’Inghilterra, in un villaggio di minatori delle valli del nord del Galles e tra le decadenti case del quartiere londinese di Hampstead.

Senza fare spiacevoli spoiler sulle avventure, ci limitiamo a dire che i Vaesen coinvolti nelle avventure offrono incontri sufficientemente vari e che i colpi di scena sono sufficientemente numerosi e strutturati da mantenere le indagini interessanti per i giocatori. Una cosa che ci ha piacevolmente colpiti è che rispetto alle avventure già presentate nelle precedenti pubblicazioni di questa linea editoriale, quelle contenute in questo supplemento propongono situazioni più complesse, con più eventi che spesso si presentano contemporaneamente, rendendo le vicende più intricate e avvincenti.

Editorialmente parlando

Dal punto di vista editoriale, Vaesen – Mythic Britain & Ireland conferma quanto di buono abbiamo già visto con il manuale base e con il manuale di avventure Vaesen – A Wicked Secret and Other Mysteries. Si ripropone, infatti, l’alto valore estetico e dei materiali e che è ormai una sicurezza per quanto riguarda i prodotti pubblicati da Free League Publishing. Il volume è rilegato con una gradevole copertina rigida rivestita in tessuto, che fa il pari con quella del manuale base e del supplemento precedente, e le pagine che lo compongono sono realizzate con una carta dalla più che ottima grammatura e dal tanto inaspettato quanto apprezzato profumo ligneo.

L’aspetto grafico delle pagine è altrettanto piacevole, con un layout pulitissimo che facilita la lettura, corredato da tutta una serie di magnifiche illustrazioni dell’artista svedese Johan Egerkrans. Queste risultano assolutamente evocative, sia quelle a tutta pagina, sia quelle a corredo delle creature, così come i bellissimi ritratti dei personaggi non giocanti, e aiutano non poco a immergersi nei miti del folklore britannico e nelle storie delle varie avventure. Novità nello stile di questa linea editoriale, ci hanno piacevolmente colpito alcune immagini che rappresentano alcune scene cittadine e realizzate in modo da somigliare a delle litografie dell’epoca e che restituiscono subito quell’atmosfera vittoriana tipica degli scritti di Dickens.

Conclusioni

Alla luce di quanto è emerso dalla nostra lettura e prova del prodotto, Vaesen – Mythic Britain & Ireland è un titolo che non può assolutamente mancare nella collezione degli appassionati di Vaesen. Se non offre particolari novità di rilievo dal lato dei personaggi, i tre nuovi archetipi, infatti sono una piacevole aggiunta ma nulla che stupisca particolarmente, dal lato ambientazione e creature offre invece una montagna di succulente informazioni e spunti di gioco.

La Gran Bretagna e l’Irlanda offrono un’ambientazione più facile da fare propria per il giocatore medio, che sicuramente si trova più a suo agio tra le brughiere britanniche che tra le foreste scandinave, grazie a tutta una serie di romanzi, fumetti, serie TV e stereotipi che raccontano l’epoca vittoriana. L’alta qualità della produzione, sia dal punto di vista dei materiali sia da quello dei contenuti visivi e di gioco, non fanno altro che ribadire quanto questo supplemento sia un prodotto di cu non possiamo che consigliare l’acquisto.

Un prodotto rivolto a…

Vaesen – Mythic Britain & Ireland è un prodotto che si rivolge espressamente agli appassionati di Vaesen – Nordic Horror Roleplaying, che potranno trovare in esso tutta una serie di informazioni, creature e avventure da inserire nella propria campagna, per renderla ancora più avvincente e misteriosa. Per la maggiore familiarità che il giocatore comune ha con le ambientazioni britanniche rispetto a quelle scandinave, questo supplemento può rappresentare anche il punto di ingresso nel mondo di Vaesen per tutti quei giocatori che potevano essersi fatti intimidire dal setting ambientato in Svezia e paesi limitrofi.