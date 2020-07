Vaesen – Nordic Horror Roleplaying: al via i preordini del GdR horror targato Free League

È di oggi l’annuncio di Free League Publishing, la celebre casa editrice svedese (conosciuta anche come Fria Ligan) autrice di giochi di ruolo di successo come Alien RPG (di cui potete leggere la nostra recensione) e Tales from the Loop (di cui potete leggere la nostra recensione), della data ufficiale di pubblicazione di Vaesen – Nordic Horror Roleplaying.

Vaesen – Nordic Horror Roleplaying vedrà quindi la luce il 28 di luglio, portando sul tavolo dei giocatori una nuovissima linea di gioco di ruolo basata sulle opere dell’illustratore e autore svedese Johan Egerkrans e offrendo una sicuramente interessante interpretazione dell’orrore del folklore gotico con un particolare tocco nordico.

Scritto dal pluripremiato autore Nils Hintze (Tales From the Loop RPG), Vaesen presenta un ambiente gotico oscuro intriso di folklore nordico e antichi miti della Scandinavia. La meccanica di gioco utilizza una versione adattata del pluripremiato Year Zero Engine. Il gioco è stato finanziato lo scorso autunno grazie a una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Kickstarter di grande successo, ottenendo il supporto di quasi 4.000 sostenitori.

Nel gioco di ruolo Vaesen, i giocatori rivestono il ruolo di investigatori del 19° secolo nel mitico Nord. I personaggi dei giocatori sono tutti nati con il Sight (traducibile con “la Vista”) e sono in grado di vedere ciò che le persone normali non possono nemmeno percepire. Intraprendendo avventurosi viaggi in remoti villaggi nelle zone più selvagge della Scandinavia, i giocatori scopriranno i segreti del Mitico Nord. Armati di nient’altro che il loro coraggio, la convinzione e la capacità di vedere il soprannaturale, dovranno affrontare le creature della foresta.

Il manuale base di Vaesen – Nordic Horror Roleplaying, lo schermo del Master e la mappa, il mazzo di carte dedicato e il set di dadi personalizzati, è già disponibile per il preordine sullo store online di Free League, raggiungibile a questo link. Al momento del preordine, l’acquirente otterrà la versione in PDF del manuale base.

Il PDF del manuale base di Vaesen – Nordic Horror Roleplaying è anche già disponibile all’acquisto su DriveThruRPG.com, seguendo questo link.