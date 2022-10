È di oggi l’annuncio da parte della casa editrice svedese Free League Publishing dell’uscita sul mercato di Vaesen – Mythic Britain & Ireland, il nuovo supplemento tutto dedicato alla terra di Albione per l’acclamato gioco di ruolo horror, Vaesen – Nordic Horror Roleplaying.

Con Vaesen – Mythic Britain & Ireland, ora, i giocatori potranno esplorare le strade di Londra avvolte dalla nebbia e scoprire gli strani segreti della Rose House e della British Society. Potranno avventurarsi per le misteriose isole britanniche e percorrere le inquietanti brughiere, alla ricerca di racconti perduti da tempo e di antiche vestigia del passato.

Vaesen – Mythic Britain & Ireland, il supplemento

Vaesen – Mythic Britain & Ireland conterrà una miriade di nuove informazioni, utilissime per ambientare la propria campagna di Vaesen RPG nella mitica Gran Bretagna e in Irlanda. Vediamole insieme:

Informazioni sulla British Society , i suoi fondatori e il quartier generale.

, i suoi fondatori e il quartier generale. Un dizionario geografico della tentacolare città di Londra, completo di luoghi avventurosi e società segrete .

e . Una guida alla mitologia della mitica Gran Bretagna e Irlanda, con informazioni su una ventina di luoghi leggendari sparsi tra e isole.

della mitica Gran Bretagna e Irlanda, con informazioni su una ventina di sparsi tra e isole. Un capitolo che descrive in dettaglio diversi esseri mitici con statistiche, informazioni di base, suggerimenti per avventure e varianti.

con statistiche, informazioni di base, suggerimenti per avventure e varianti. Tre nuovi misteri completi, da giocare.



La nuovissima ambientazione farà provare ai giocatori un brivido lungo la schiena, mentre vivranno i misteri dell’horror gotico delle terre di Mary Shelley, Arthur Conan Doyle e Bram Stoker. Questo supplemento, scritto dalla leggenda del settore dei giochi di ruolo e vincitore di ENNIE, Graeme Davis, è splendidamente illustrato dall’acclamato artista svedese Johan Egerkrans, dalle cui opere d’arte è nato Vaesen RPG.

I giocatori troveranno una guida completa alle isole britanniche e all’Irlanda soprannaturali, inclusa la grande città di Londra, la campagna che la circonda e le quattro nazioni che occupano le isole: Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda.

In Vaesen – Mythic Britain & Ireland, l’unione dell’impero britannico, basata sulla conquista e mantenuta con la forza quando necessario, è flagellato da differenze culturali e antichi rancori. Le differenze nazionali e regionali sono ulteriormente complicate dai conflitti tra la nobiltà in declino e la classe industriale emergente, tra i ricchi datori di lavoro e i lavoratori in lotta, tra i cittadini nativi e i nuovi arrivati. E ovviamente tra il mondo mortale e quello soprannaturale.

Questo libro con copertina rigida a colori di 156 pagine è ora disponibile nello store online di Free League e presso i rivenditori di tutto il mondo, in formato PDF su DriveThruRPG e come modulo VTT su Foundry e FantasyGrounds.