L’anime Vampire in the Garden debutterà su Netflix il 16 maggio in tutto il mondo e potete leggere la nostra recensione in anteprima a questo articolo! In vista dell’imminente uscita la piattaforma di streaming ha pubblicato una clip dell’anime di 2 minuti e 24 secondo tradotta in italiano che annuncia nuovi membri del cast.

Vampire in the Garden: la clip dell’anime e i nuovi membri del cast

Lo staff dell’anime vede Ryoutarou Makihara (Hal, The Empire of Corpses) sta dirigendo l’anime con Hiroyuki Tanaka (Claymore, Hellsing Ultimate) come assistente alla regia. Tetsuya Nishio (Boruto -Naruto the Movie-, The Sky Crawlers) sta disegnando i personaggi e serve come direttore dell’animazione. Shunichiro Yoshihara (Attack on Titan, JoJo’s Bizarre Adventure) è il direttore artistico. Satoshi Takabatake e Kazushi Fujii sono accreditati per l’impostazione artistica.

Megumi Han è la protagonista dell’anime nel ruolo di Momo, mentre Yu Kobayashi interpreta Fine. I membri del cast appena annunciati sono: Chiaki Kobayashi nel ruolo di Allegro, Rica Fukami come Nobara e Hiroki Touchi nel ruolo di Kubo.

Qui sotto potete guardare la clip:

Questa la sinossi: