Vampire: The Masquerade – CHAPTERS è live su Kickstarter

È partita la campagna Kickstarter di Flyos Games per il finanziamento del gioco da tavolo Vampire: The Masquerade – CHAPTERS.

Vampire: The Masquerade – CHAPTERS prevederà una campagna di gioco di ampio respiro che comprenderà diversi scenari immersivi a seconda delle scelte che i giocatori compiranno durante lo svolgersi della campagna. Le decisioni dei giocatori saranno infatti un elemento chiave e determinante di questo gioco da tavolo, definito dai propri autori come un vero e proprio “gioco di ruolo in scatola”.

Chapters prenderà in prestito dai giochi di ruolo diversi elementi caratteristici come la presenza di dialoghi e la personalizzazione del proprio personaggio, tuttavia il gioco non richiederà la presenza di un narratore.

Vampire: The Masquerade – CHAPTERS è ambientato a Montreal e i giocatori saranno impegnati in una storia epica in grado di toccare le corde più profonde e viscerali dell’animo umano, dove le conseguenze delle proprie azioni saranno tangibili e potenzialmente mortali.

Nonostante la componente di tipo Legacy l’esperienza di gioco potrà essere ripetuta, poiché in base a scelte diverse la storia potrà essere vissuta da prospettive diametralmente opposte, garantendo una buona rigiocabilità.

Durante la campagna Kickstarter sarà possibile scegliere tra la versione inglese e quella francese del gioco, tuttavia l’editore ha annunciato la possibilità di aprire ad altre localizzazioni, in base alla richiesta dei backers di includere una determinata lingua.

Chi desiderasse partecipare alla campagna potrà farlo scegliendo tra 3 pledge. Il primo, denominato Kindred (102 euro), offrirà il gioco base e gli stretch goal, il secondo, chiamato Ancilla (136 euro), darà diritto anche a tutte le espansioni e il terzo, Elder (238 euro), includerà tutti gli add-on previsti dalla campagna.

L’obiettivo principale di campagna di Vampire: The Masquerade – CHAPTERS è stato raggiunto e superato, i sostenitori del gioco si vedranno recapitare le loro ricompense a partire da luglio 2021. Il crowdfunding di Vampire: The Masquerade – CHAPTERS terminerà il 29 febbraio 2020. Chi volesse avere più informazioni, o partecipare alla campagna, potrà farlo visitando la pagina ufficiale del Kickstarter a questo link.