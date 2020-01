Vampire: The Masquerade – Chapters si mostra in un Gameplay trailer

È di ieri la notizia che Flyos Games ha mostrato, attraverso i suoi canali social, il video trailer che mostra e spiega il gameplay di Vampire: The Masquerade – Chapters, il gioco da tavolo per uno/quattro giocatori ambientato nel Mondo di Tenebra della quinta edizione del gioco di ruolo Vampire: The Masquerade (di cui potete leggere la nostra recensione).

Vampire: The Masquerade – Chapters sarà un gioco da tavolo di ruolo basato sulla narrazione e su una forte componente legacy. Questa combinazione unica di elementi offre un’avventura indimenticabile per 1-4 giocatori con miniature altamente dettagliate, in cui la strategia e le decisioni che si prenderanno avranno un impatto enorme sulla storia.

Vampire: The Masquerade – Chapters si svolgerà a Montreal, dopo l’apparizione della Seconda Inquisizione e la caduta del Sabbat. Progettato attorno a tre pilastri: trama, tattica e gioco di ruolo da tavolo, l’obiettivo di questo prodotto è quello di unire i migliori elementi dei giochi di ruolo e dei giochi da tavolo in un modo completamente nuovo in cui le decisioni dei giocatori daranno forma all’avventura in una narrazione forte e matura.

I tre pilastri

Trama: la campagna conterrà oltre quaranta scenari ramificati. Un team completo di scrittori esperti realizzerà scenari intensi e memorabili che andranno a formare una grande campagna. La storia sarà progettata per essere coinvolgente, spaventosa e per tenere i giocatori sulle spine.

Tattica: le decisioni dei giocatori saranno importanti e influenzeranno quasi ogni aspetto del gioco. A seconda delle scelte e della strategia adottate, i giocatori sperimenteranno un’avventura adatta al loro stile di gioco.

Gioco di ruolo da tavolo: I giocatori potranno scegliere tra gli otto personaggi giocabili e li miglioreranno nel tempo, grazie all’acquisizione di punti esperienza. I giocatori saranno immersi in profonde investigazioni, in un sistema di dialogo avanzato e in potenti strategie di combattimento.

Per saperne di più, dovremo però attendere il giorno 4 febbraio 2020, data di lancio della campagna Kickstarter attraverso la quale il gioco verrà finanziato e prodotto.