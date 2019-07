Vampire: The Masquerade, Modiphius annuncia il gioco organizzato e le nuove uscite

Modiphius Entertainment annuncia il gioco organizzato e l'uscita di nuovi manuali per Vampire: The Masquerade 5th Edition

È di qualche giorno fa l’annuncio da parte di Modiphius Entertainment dell’imminente lancio di una campagna di gioco organizzato per la quinta edizione del gioco di ruolo carta e penna Vampire: The Masquerade, oltre all’uscita di alcuni nuovi manuali per il più famoso GDR dedicato alle creature della notte.

Il gioco organizzato

Dopo il lancio di Vampire: The Masquerade 5th Edition alla Gen Con dello scorso anno, la V5 ha avuto un buon successo di pubblico in tutto il mondo e Modiphius Entertainment ha pianificato delle interessanti Cronache da proporre ai propri appassionati. È iniziata, dunque, una campagna di iscrizioni per i Narratori che vogliono fare parte del gioco organizzato di Vampire: The Masquerade 5th Edition.

Il gioco organizzato per la V5 sarà un evento globale e i vari partner mondiali di Modiphius Entertainment saranno coordinati dalla casa editrice britannica per offrire una serie di Cronache gratuite create su misura per le convention, gli eventi dei negozi e per i gruppi di gioco.

Per chi fosse interessato a partecipare al gioco organizzato di Vampire: The Masquerade 5th Edition come Narratore e ottenere le Cronache in anteprima, può iscriversi a questo indirizzo web.

Playtesting

Modiphius Entertainment è alla ricerca anche di alcuni giocatori che vogliano entrare a far parte del loro team di playtest per i futuri prodotti legati alla V5. Per chi fosse interessato, basta iscriversi a questo indirizzo web. Ovviamente, per poter partecipare alle varie fasi di playtesting e ricevere i contenuti da provare, è necessario avere un gruppo che giocare regolarmente a Vampire: The Masquerade 5th Edition così da poter restituire un feedback su quanto testato.

Nuove uscite

La caduta di Londra

The Fall of London è in fase di sviluppo in questo momento. Questa sarà la prima Cronaca ufficiale per Vampire: The Masquerade 5th Edition e sarà prodotta da Modiphius Entertainment l’attuale detentore dei diritti editoriali per questo brand, dopo l’accordo stipulato con Paradox Interactive, proprietaria di White Wolf.

“Londra sta bruciando. Mentre la Seconda Inquisizione mette al rogo i Fratelli della città, i vostri personaggi si risvegliano dal torpore. La cosa più sensata sarebbe la fuga, ma prima che voi possiate lasciare la capitale, avete un ultimo lavoro da compiere…“.

Questa campagna sarà perfetta per trasportare velocemente i giocatori di Vampire agli sviluppi di trama che si sono verificati in Vampire: The Masquerade 5th Edition, o come introduzione per dei nuovi giocatori.

Guida del giocatore

Oltre alla Cronaca di cui abbiamo appena parlato, è prevista l’uscita di Vampire: The Masquerade 5th Edition Players Guide, una guida essenziale contenente informazioni aggiuntive su Clan, Discipline, nuovi equipaggiamenti oltre ad alcuni eccellenti consigli di gioco e modi alternativi di giocare. Inoltre, presenterà finalmente una panoramica di tutti i tredici clan cainiti in un unico manuale.

Starter set

Infine, Modiphius Entertainment sta lavorando al Vampire the Masquerade 5th Edition Starter Set, rivolto a chi vuole iniziare la propria “carriera” di Narratore. Sarà la scelta perfetta per chi vorrà immergersi nel mondo della Masquerade, senza acquistare il manuale base. Lo Starter Set conterrà un regolamento abbreviato, una cronaca iniziale che insegnerà a giocare e condurre una partita durante lo svolgimento del gioco, alcuni dadi e dei personaggi pre-generati: tutto ciò che serve per dare il via alla propria prima Cronanca nel Mondo di Tenebra della V5.

Insomma, novità piuttosto interessanti per tutti gli appassionati del mondo di Vampire. Dal canto nostro, attendiamo di sapere se e come il gioco organizzato sarà supportato da Need Games!, i detentori dei diritti di pubblicazione per l’Italia, e quando usciranno le versioni italiane dei manuali presentati nell’articolo.