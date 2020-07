Vampire: The Masquerade Rivals arriva il gioco di carte

Renegade Game Studios annuncia l’arrivo in Agosto di una campagna Kicktarter per la creazione del nuovo gioco di carte Vampire: the Masquerade Rivals. Il gioco, ispirato all’omonimo gioco di ruolo targato White Wolf, sarà ambientato nella San Francisco dei giorni nostri e vedrà i giocatori cercare di conquistare la città vestendo i panni di un vampiro appartenente ad uno dei quattro clan disponibili: Brujah, Malkavian, Toreador e Ventrue.

All’inizio del gioco, ad ogni giocatore verrà assegnato in modo casuale un rivale che dovrà tentare di sconfiggere rimuovendo tutti i suoi “ordini del giorno”, la risorsa principale del gioco, o raggiungendo una delle diverse possibili condizioni di vittoria.

In Vampire the Masquerade Rivals le condizioni di vittoria includono ottenere 13 “agenda” prima di chiunque altro o ridurre l’intera cerchia di vampiri del proprio rivale a zero. Utilizzando i vari attacchi, abilità e schemi del proprio clan, i giocatori potranno gradualmente mettere in atto le loro strategie e proteggersi contro gli avversari. I giocatori potranno anche reclutare servitori mortali per guadagnare ulteriore presa sulla popolazione di San Francisco.

Rivals sarà pubblicato da Renegade Game Studios, la società dietro Clank!, i giochi da tavolo a due giocatori Fox in the Forest e Bargain Quest. L’annuncio di Rivals segue la notizia che la quinta edizione del gioco di carte da collezione Vampire: The Eternal Struggle è stata rimandata a Settembre. Un revival del gioco degli anni ’90 progettato da Richard Garfield, creatore di Magic: The Gathering, The Eternal Struggle vedrà i giocatori tentare di eliminare gradualmente tutti gli altri giocatori al tavolo fino a quando non rimarranno l’ultimo vampiro in gioco.

Vampire: The Masquerade Rivals Expandable Card Game del gioco sarà disponibile su Tabletopia durante il Gen Con Online, che si svolgerà tra il 30 Luglio e il 2 Agosto. Per rimanere aggiornati sulla campagna potete iscrivervi alla mailing list ufficiale a questo link.