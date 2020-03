Vampire: The Masquerade – Vendetta: al via la campagna Kickstarter

È partita la campagna Kickstarter di Horrible Guild per il finanziamento del gioco da tavolo Vampire: The Masquerade – Vendetta.

Anticipato da una forte campagna di marketing che aveva generato parecchio hype il gioco da tavolo competitivo Vampire: The Masquerade – Vendetta approda finalmente all’atteso Kickstarter, dove ha raggiunto l’obiettivo di campagna (40.000 euro) nel giro di qualche ora.

Vampire: The Masquerade – Vendetta, di Charlie Cleveland (Subnautica) e Bruno Faidutti (Citadels), sarà un gioco competitivo di intrigo politico basato sul gioco di ruolo Vampire: The Masquerade.

I giocatori, da 3 a 5, vestiranno i panni di uno dei vampiri dei Clan di Chicago (Brujah, Gangrel, Malkavian, Nosferatu, Toreador, Tremere, Ventrue), impegnati in una guerra di potere dove cercheranno di competere per diventare il nuovo Principe della città, cercando di rovesciare l’attuale vampiro in carica.

Vampire: The Masquerade – Vendetta sarà un gioco asimmetrico caratterizzato da una elementi quali strategia, deduzione e depistaggio in cui durante i diversi round di gioco occorrerà utilizzare le proprie carte per avere la meglio sugli avversari e guadagnare influenza necessaria a diventare il nuovo Principe di Chicago.

Sarà possibile partecipare alla campagna Kickstarter di Vampire: The Masquerade – Vendetta scegliendo tra tre diversi pledge. Il pledge Neonate (30 euro) permetterà di acquistare il gioco in scatola in versione base e gli stretch goal. Con il pledge successivo, Ancilla (50 euro) potrete avere una versione del gioco arricchita con componenti come token in plastica e metallo, mentre con il livello Elder (300 euro) incluederà, in aggiunta a tutto quello compreso dal livello Ancilla, anche delle carte di gioco personalizzate con il vostro ritratto.

Per accompagnare la campagna Kickstarter è possibile provare Vampire: The Masquerade – Vendetta in versione print and play (link qui), ciò vuol dire che occorrerà stampare e ritagliare i singoli elementi di gioco, dal sito Tabletopia (link qui) oppure è possibile provare una demo su Tabletop Simulator (link qui).

Sarà possibile partecipare alla campagna Kickstarter di Vampire: The Masquerade – Vendetta visitando la pagina ufficiale del progetto fino al 25 marzo 2020.